Rodinná vila architekta Otto Rothmayera je zasazená do tajuplné zahrady, kterou mnohokrát zachytil fotograf Josef Sudek. Dům je plný předmětů z Rothmayerovy sbírky, točité schodiště zdobí artefakty z Pražského hradu, které si kdysi architekt donesl z práce domů. Svou pracovnu tu měla i jeho manželka, významná textilní výtvarnice Božena Rothmayerová.
Šlapete po hradní dlažbě
Pražský architekt, designér a pedagog Otto Rothmayer (28. 2. 1892 Praha-Vinohrady – 24. 9. 1966 Praha-Břevnov) se vyučil truhlářem u svého otce.
- V letech 1912–1920 byl žákem architekta Jože Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole.
- V roce 1921 si jej Plečnik vybral jako svého zástupce ve Stavební správě Pražského hradu.
- Až roku 1934 byl Otto Rothmayer Plečnikovým nejbližším spolupracovníkem při architektonických úpravách vnějších i vnitřních prostor Pražského hradu, hradních zahrad a Lánů pro TGM.
- Po Plečnikově odchodu dokončoval samostatně jeho prostorové koncepce – již po svém a v jednodušším tvarovém pojetí.
Mimochodem, řadu prvků, které se při úpravách na Pražském hradě odstranily, si Rothmayer odvezl do Střešovic. Například dlažbu, kterou najdete pod pergolou u vstupu do vily. Uměl dávat věcem druhý život...
- V letech 1946–1951 také působil jako profesor na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde vychoval řadu vynikajících architektů i průmyslových výtvarníků.
- Po odchodu z Pražského hradu v roce 1956 se začal intenzivně věnovat navrhování muzejních a galerijních expozic, výstav a nábytku.
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Jeho kámen zdobí Hrad i zahrady celebrit. Teď v Praze vytvořil evropský unikát
Sklářský fenomén je v zahradě
V roce 2007 dům odkoupilo od architektova syna hlavní město Praha. Díky úctě a pietě, kterou dílu svého otce, domu samotnému a jeho interiérům věnoval architektův syn Jan Rothmayer, výrazná fotografická osobnost a žák Josefa Sudka (2. 2. 1932 Praha-Břevnov – 25. 2. 2010 Praha-Břevnov), byla míra nepůvodních prvků a dodatečných stavebních zásahů malá.
V letech 2012–2013 proběhla restaurátorská obnova vily, včetně interiérů a části zahrady. Vila je ve správě Muzea hl. města Prahy. V současnosti je natrvalo volně přístupná zahrada vily se sklářskými díly světového skláře Reného Roubíčka.
Místo není řešené jako běžný park. Rostliny, kameny, dřevěné prvky i drobná zákoutí tu vytvářejí spíše sérii obrazů. Zahrada se během téměř sta let proměňovala, ale zachovala si charakter intimního prostoru, kde se příroda prolíná s architekturou a uměním.
Unikátní vily najdete v Praze i v celém Česku