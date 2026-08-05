Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  13:38
Sledovat Metro na Googlu
Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba umožnila, aby plocha každého podlaží byla bezezbytku využita. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Rothmayerovu vilu najdete v pražských Střešovicích, kousek od Ústřední vojenské...
Rothmayerova vila
Rothmayerova vila.Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
Rothmayerova vila. Zahrada, kde fotil i Josef Sudek.
21 fotografií
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních staveb, které krášlí Prahu i republiku dodnes.

Rodinná vila architekta Otto Rothmayera je zasazená do tajuplné zahrady, kterou mnohokrát zachytil fotograf Josef Sudek. Dům je plný předmětů z Rothmayerovy sbírky, točité schodiště zdobí artefakty z Pražského hradu, které si kdysi architekt donesl z práce domů. Svou pracovnu tu měla i jeho manželka, významná textilní výtvarnice Božena Rothmayerová.

Rothmayerova vila. Návštěvníky vily zaujme podomácku vyrobená hi-fi stereo souprava, která má ale profesionální parametry.

Šlapete po hradní dlažbě

Pražský architekt, designér a pedagog Otto Rothmayer (28. 2. 1892 Praha-Vinohrady – 24. 9. 1966 Praha-Břevnov) se vyučil truhlářem u svého otce.

  • V letech 1912–1920 byl žákem architekta Jože Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole.
  • V roce 1921 si jej Plečnik vybral jako svého zástupce ve Stavební správě Pražského hradu.
  • Až roku 1934 byl Otto Rothmayer Plečnikovým nejbližším spolupracovníkem při architektonických úpravách vnějších i vnitřních prostor Pražského hradu, hradních zahrad a Lánů pro TGM.
  • Po Plečnikově odchodu dokončoval samostatně jeho prostorové koncepce – již po svém a v jednodušším tvarovém pojetí.

Rothmayerova vila. Dlažba z Pražského hradu

Mimochodem, řadu prvků, které se při úpravách na Pražském hradě odstranily, si Rothmayer odvezl do Střešovic. Například dlažbu, kterou najdete pod pergolou u vstupu do vily. Uměl dávat věcem druhý život...

  • V letech 1946–1951 také působil jako profesor na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde vychoval řadu vynikajících architektů i průmyslových výtvarníků.
  • Po odchodu z Pražského hradu v roce 1956 se začal intenzivně věnovat navrhování muzejních a galerijních expozic, výstav a nábytku.

Jeho kámen zdobí Hrad i zahrady celebrit. Teď v Praze vytvořil evropský unikát

Sklářský fenomén je v zahradě

V roce 2007 dům odkoupilo od architektova syna hlavní město Praha. Díky úctě a pietě, kterou dílu svého otce, domu samotnému a jeho interiérům věnoval architektův syn Jan Rothmayer, výrazná fotografická osobnost a žák Josefa Sudka (2. 2. 1932 Praha-Břevnov – 25. 2. 2010 Praha-Břevnov), byla míra nepůvodních prvků a dodatečných stavebních zásahů malá.

Rothmayerova vila. Zahrada, kde fotil i Josef Sudek.

V letech 2012–2013 proběhla restaurátorská obnova vily, včetně interiérů a části zahrady. Vila je ve správě Muzea hl. města Prahy. V současnosti je natrvalo volně přístupná zahrada vily se sklářskými díly světového skláře Reného Roubíčka.

Místo není řešené jako běžný park. Rostliny, kameny, dřevěné prvky i drobná zákoutí tu vytvářejí spíše sérii obrazů. Zahrada se během téměř sta let proměňovala, ale zachovala si charakter intimního prostoru, kde se příroda prolíná s architekturou a uměním.

Rothmayerova vila. Návštěvníky vily zaujme podomácku vyrobená hi-fi stereo souprava, která má ale profesionální parametry.

Unikátní vily najdete v Praze i v celém Česku

  • Soukromé památky minulého století přitahují historiky i běžné návštěvníky.
  • V Praze si momentálně nemohou zájemci objednat prohlídku známé Mullerovy vily kousek od vily Rothmayerovy. Dům navrhl moravský rodák, rakouský architekt Adolf Loos ve spolupráci s architektem Karlem Lhotou.
  • Dalším pražským skvostem je Winternitzova vila (také od Adolfa Loose) nad Smíchovem. Dědicové původních majitelů umožňují po objednání návštěvy i s komentovanou prohlídkou, vilu si lze pronajmout na akce.
  • V centru Olomouce v Univerzitní ulici narazíte na Vilu Primavesi, jednu z nejcennějších staveb vídeňské secese ve střední Evropě. Autory byli vídeňští architekti Franz von Krauss a Josef Tölk. Postavili ji v letech 1905 až 1906 pro rodinu olomouckých bankéřů Primavesi.
  • V Čelákovicích je další z českých funkcionalistických skvostů, Volmanova vila. Tento funkcionalistický dům byl postavený v letech 1938 až 1939 českými architekty Jiřím Štursou a Karlem Janů pro místního továrníka Josefa Volmana.
  • Brno se může pyšnit jedinečnou stavbou světového významu, vilou Tugendhat. Funkcionalistická vila byla postavena v letech 1929–1930 pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovy dle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. V roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali před nacisty.
Rothmayerovu vilu najdete v pražských Střešovicích, kousek od Ústřední vojenské nemocnice. Z ulice působí nenápadně, až drobně, velká zahrada a přistavěné schodiště je pohledům skryté.
Rothmayerova vila
Rothmayerova vila.Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba umožnila, aby plocha každého podlaží byla bezezbytku využita.
Rothmayerova vila. Zahrada, kde fotil i Josef Sudek.
Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba umožnila, aby plocha každého podlaží byla bezezbytku využita.
21 fotografií
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Nemocnici v Odrách čeká oprava za 78 milionů a stěhování pacientů

Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku (18. července 2024)

Městskou nemocnici v Odrách na Novojičínsku čeká od ledna rozsáhlá rekonstrukce lůžkového oddělení za 78 milionů korun. Po dobu oprav, které budou trvat celý příští rok, se lůžková péče dočasně...

6. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl

V areálu bývalé Tesly v Pardubicích se zřítila střecha, uvnitř nikdo nebyl. (6....

V areálu bývalé Tesly v Kyjevské ulici v Pardubicích se dopoledne zřítila střešní konstrukce. V objektu se nikdo nenacházel, na místě se provádějí demoliční práce. Strážníci nyní zajišťují oblast a...

6. srpna 2026  11:52

Na Sídlišti Solidarita v Dětské ulici došlo k havárii vodovodu.

vydáno 6. srpna 2026  11:50

Patrik Škamla bude reprezentovat Česko na světovém finále World Class 2026

6. srpna 2026  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rocková legenda The Sweet míří na Jižní Moravu. V srpnu ovládne Mikulov

Ve spolupráci
Britská rocková legenda The Sweet rozezpívá v srpnu mikulovský amfiteátr. V...

Přírodní amfiteátr v Mikulově zažije v srpnu jeden z hudebních vrcholů letošního léta. Do jihomoravského regionu zamíří britská ikona The Sweet, jejíž hity jako The Ballroom Blitz, Fox on the Run...

6. srpna 2026  11:35

Krnovské slavnosti nabídnou v záři kapely Divokej Bill a Dymytry

ilustrační snímek

Hlavními hvězdami festivalové části letošních Krnovských hudebních slavností v Krnově na Bruntálsku budou skupiny Divokej Bill a Dymytry, zpěvák Jiří Korn se...

6. srpna 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

ME v atletice 2026: Program, česká nominace i kde sledovat šampionát živě

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Evropský atletický šampionát v Birminghamu nabídne od 10. do 16. srpna souboje nejlepších atletů kontinentu. České barvy budou hájit například Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk nebo Lurdes Gloria Manuel....

6. srpna 2026  11:28

Dramatická noc v obci na Valašsku. Jeden zraněný, podezřelého zadržela policie

ilustrační snímek

Lidé v Újezdu u Valašských Klobouk zažili dramatickou noc. Okolo slyšeli houkající auta, nad domy jim létal vrtulník. Policisté tam zadrželi muže v souvislosti s násilným trestným činem. Druhý muž je...

6. srpna 2026  10:12,  aktualizováno  11:26

V Liberci se narodilo mládě osla somálského, patří ke kriticky ohroženým druhům

Osle v Liberci podle chovatelů velmi dobře prospívá.

Že patří mezi jedny z nejúspěšnějších chovatelů oslů somálských v Evropě, potvrdila zoologická zahrada v Liberci. Po pěti letech se v krajském městě narodilo mládě kriticky ohroženého lichokopytníka.

6. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Po bouřce byly stovky domácností v hradeckém kraji bez proudu, dodávky obnoveny

ilustrační snímek

Po bouřkách ve středu večer a v noci na dnešek byly stovky domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu. Energetici do rána poruchy odstranili. Bouřky lámaly...

6. srpna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Po prameni Botiče pátral i syn celerového krále. Rokytka mate turisty dodnes

Cesta k pramenu Botiče

Kde skutečně pramení pražské potoky Botič a Rokytka? Za prvním z nich se vydával i fotbalista Jaroslav Borovička, známý jako syn celerového krále. Zatímco pramen Botiče leží na nenápadné louce, u...

6. srpna 2026  11:07

Na Praze 6 po havárii opět teče voda. Zatím není pitná, v ulicích jsou cisterny

ilustrační snímek

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opravily závadu na potrubí v Praze 6, kvůli které bylo bez vody od úterý do středy 21 tisíc lidí a od středy do čtvrtečního dopoledne 5 500 lidí. Vodu do řadu...

6. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.