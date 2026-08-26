Rozbité Ládví dostane novou tvář. Odborná porota Prahy 8 vybírala z jedenácti návrhů architektonických studií. Vítězem se stalo řešení týmu S+ collective a SULZER LANDSCAPE ARCHITECTS.
Stále se ale ještě čeká na to, jestli se proti rozhodnutí některý ze soutěžících nepodá námitku proti tomuto výsledku. Až poté bude definitivně rozhodnuto. Podle Soutěžního řádu České komory architektů je to 15 dní.
Jedna platforma propojí celé centrum
Vítězný návrh vrací centru sídliště Ďáblice čitelný řád, propojuje dosud roztříštěná prostranství a vytváří podmínky pro každodenní setkávání, trhy, kulturní akce, sport i odpočinek.
Celkové prostranství bude propojeno. Lidé se tak snáz dostanou od kulturního domu do parku, k obchodům, ke stanici metra a k navazujícím ulicím. Architekti navrhli, aby schody, rampy a lavičky byly přirozenou součástí prostoru, nikoli dalšími bariérami, jak je to v současnosti.
U metra vznikne plocha s vodními tryskami, kolem historické fontány Viktora Tučka bude klidnější pobytová část a směrem k zeleni prostor navazující na park, sportovní plochy a dětské hřiště. Doplní je krytý bulvár, který nabídne ochranu před deštěm i sluncem a prostor pro odpočinek, hru nebo cvičení.
Ládví zestárlo
Sídliště Ďáblice patří podle odborníků na architekturu k nejzdařilejším pražským sídlištím. Ovšem jeho centrum zestárlo. Zkuste se tady projít. Popraskaná dlažba, která na některých místech chybí úplně, nepříjemně linoucí se zápach. I proto mezi hlavními částmi Ládví vzniknou veřejná prostranství s rozdílnou atmosférou a funkcí. Počítá se s obchodní pasáží, prostorem pod platany vhodným pro pořádání trhů, parkem pro sportovní a kulturní aktivity i klidnějšími místy pro každodenní posezení.
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Jednotícím motivem je čtverec, který vychází z původní architektury sídliště i podoby historické fontány.
Více zeleně a hospodaření s dešťovou vodou
Architekti nezapomněli na ekologii. Dešťová voda se má vsakovat přímo do vegetačních ploch nebo shromažďovat pro zavlažování zeleně a provoz vodních prvků. Návrh počítá s propustnými povrchy, vegetačními ostrovy, novými stromy, trvalkovými záhony a modelací terénu.
Sídliště Ďáblice
Takové řešení je důležité také kvůli konstrukci metra, která se nachází pod částí náměstí a omezuje možnosti běžné výsadby. Navržené vegetační ostrovy a strukturální substráty mají stromům vytvořit dostatečný prostor pro růst a zároveň zlepšit mikroklima celého centra.
Zadání soutěže podle radnice osmé městské části vycházelo také z podnětů místních obyvatel. Ti chtěli lepší osvětlení, přehlednější prostor, více možností k posezení, kvalitnější zeleň i vyřešení zásobování.
Zapojení veřejnosti tím ale nekončí. V září budou všechny soutěžní návrhy představeny přímo na místech, kterých se proměna týká.
Recyklace betonu
Autoři počítají také s využitím recyklovaného betonu z původních povrchů náměstí. Omezená paleta odolných materiálů a čtvercový rastr mají usnadnit údržbu i postupné opravy. Proměnu prostoru bude možné realizovat po samostatných etapách, aniž by přestal fungovat jako celek.
Kvalifikovaný odhad nákladů zpracovaný soutěžním týmem činí přibližně 109 milionů korun bez DPH. Předpokládaný investiční rámec soutěže byl stanoven na maximálně 120 milionů korun bez DPH. Přesná cena vzejde až z dopracované projektové dokumentace a následného zadávacího řízení.
Kritika
Někteří obyvatelé Ládví a okolí v různých diskuzích často kritizují to, že by se z kultivací mělo začít jinak. Peníze by se měly nejdříve směřovat do jiných nedostatků v této oblasti. Zmiňují ukončování některých služeb a drobných provozoven. Například vyřešit nevzhlednou stanici metra s množstvím nesmyslných konstrukcí. Místní také upozorňují na autobusový terminál, který využívá denně stovka autobusů z Mělnicka a Neratovicka.
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Centrum na Ládví vzniklo v 70. letech minulého století, stalo se srdcem celého sídliště, které přineslo řadu neobvyklých řešení. Sídliště Ďáblice, jehož je Ládví součástí, označili v roce 1981 odborníci spolupracující s UNESCO za nejpovedenější pražské sídliště. Ďáblice patří mezi padesátku pražských větších i menších panelových sídlišť.