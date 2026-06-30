Když se řekne pražská rozhledna, většina lidí si okamžitě vybaví Petřín. Jenže prvenství mu nepatří. Nejstarší vyhlídková věž v metropoli stojí v Košířích, ukrytá mezi stromy lesoparku Cibulka. Mnozí Pražané kolem ní prošli, aniž by tušili, jakou raritu mají doslova za rohem.
Romantika místo front turistů
Rozhledna vznikla už v roce 1820 jako součást romantického anglického parku, který nechal vybudovat pasovský biskup Leopold Thun-Hohenstein. Na rozdíl od Petřína nečekejte desítky metrů výšky ani dlouhé fronty. Kamenná věž měří jen třináct metrů a její vrchol jen lehce převyšuje koruny okolních stromů. Právě to jí ale dodává jedinečné kouzlo. Kaňkou na kráse jsou však graffiti, kterými je rozhledna posetá.
Po točitém schodišti vystoupáte až nahoru, odkud se otevře pohled na Košíře, Motol i část Prahy. Mnohem větším lákadlem než panorama je však atmosféra místa. Lesopark působí překvapivě klidně, přestože od rušné Plzeňské ulice leží jen několik minut chůze.
|
Kolonie Cibulky má šanci stát se památkovou zónou. Cílem je zachovat historický ráz čtvrti
Místo plné tajemných staveb
Rozhledna není jedinou zajímavostí Cibulky. V areálu bývalého zámeckého parku najdete také umělou zříceninu hradu, čínský pavilon, poustevnu nebo několik romantických zákoutí, která připomínají zámecké parky z 19. století. Celý areál vznikl jako místo pro odpočinek a procházky šlechty.
V posledních letech navíc prošla proměnou i samotná usedlost Cibulka, která po dlouhém chátrání dostává nový život. Díky tomu se do této části Prahy vracejí nejen místní, ale stále častěji i turisté hledající méně známá místa.
|
Čtyřmi směry z Prahy: 8 tipů pro milovníky výletů, kam vyrazit vlakem za méně než 100 korun
Výlet, který nic nestojí
Jednou z největších výhod Cibulky je její dostupnost. Z centra Prahy jste tu za pár minut tramvají a ke věži dojdete krátkou procházkou lesem. Vstup na rozhlednu je navíc celoročně zdarma.
Pokud tedy hledáte tip na nenáročný výlet, kde se vyhnete davům a objevíte kus téměř zapomenuté historie hlavního města, Cibulka patří k nejlepším adresám.
Usedlost Cibulka