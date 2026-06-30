Nejstarší pražská rozhledna není na Petříně. Schovává se v lese a vstup je zdarma

Marek Hýř
David Halatka
Marek Hýř, David Halatka
  10:00aktualizováno  1. července 10:14
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Nejstarší pražskou rozhlednu hyzdí graffiti.

Nejstarší pražskou rozhlednu hyzdí graffiti. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Romantická kamenná rozhledna Cibulka se nachází v pražské čtvrti Košíře.
Pod věží Cibulka je barokní socha zosobňující řeckého titána Krona. Byla...
Věž Cibulka byla postavena jako umělá hradní zřícenina, je vysoká zhruba 13...
Výhled z věže Cibulka.
15 fotografií
Většina lidí míří za výhledem na Petřín. Jen málokdo ale tuší, že vůbec nejstarší pražská rozhledna stojí úplně jinde. Nenápadná kamenná věž ukrytá v lesoparku Cibulka nabízí romantickou atmosféru, kus historie i výlet bez davů turistů.

Když se řekne pražská rozhledna, většina lidí si okamžitě vybaví Petřín. Jenže prvenství mu nepatří. Nejstarší vyhlídková věž v metropoli stojí v Košířích, ukrytá mezi stromy lesoparku Cibulka. Mnozí Pražané kolem ní prošli, aniž by tušili, jakou raritu mají doslova za rohem.

Romantika místo front turistů

Rozhledna vznikla už v roce 1820 jako součást romantického anglického parku, který nechal vybudovat pasovský biskup Leopold Thun-Hohenstein. Na rozdíl od Petřína nečekejte desítky metrů výšky ani dlouhé fronty. Kamenná věž měří jen třináct metrů a její vrchol jen lehce převyšuje koruny okolních stromů. Právě to jí ale dodává jedinečné kouzlo. Kaňkou na kráse jsou však graffiti, kterými je rozhledna posetá.

Věž Cibulka, která je postavena jako umělá hradní zřícenina, je vysoká zhruba 13 metrů. Nabízí výhled především na Motol, Řepy a Kotlářku. Zážitek z výhledu kazí graffiti.

Po točitém schodišti vystoupáte až nahoru, odkud se otevře pohled na Košíře, Motol i část Prahy. Mnohem větším lákadlem než panorama je však atmosféra místa. Lesopark působí překvapivě klidně, přestože od rušné Plzeňské ulice leží jen několik minut chůze.

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Místo plné tajemných staveb

Rozhledna není jedinou zajímavostí Cibulky. V areálu bývalého zámeckého parku najdete také umělou zříceninu hradu, čínský pavilon, poustevnu nebo několik romantických zákoutí, která připomínají zámecké parky z 19. století. Celý areál vznikl jako místo pro odpočinek a procházky šlechty.

V posledních letech navíc prošla proměnou i samotná usedlost Cibulka, která po dlouhém chátrání dostává nový život. Díky tomu se do této části Prahy vracejí nejen místní, ale stále častěji i turisté hledající méně známá místa.

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Výlet, který nic nestojí

Jednou z největších výhod Cibulky je její dostupnost. Z centra Prahy jste tu za pár minut tramvají a ke věži dojdete krátkou procházkou lesem. Vstup na rozhlednu je navíc celoročně zdarma.

Pokud tedy hledáte tip na nenáročný výlet, kde se vyhnete davům a objevíte kus téměř zapomenuté historie hlavního města, Cibulka patří k nejlepším adresám.

Usedlost Cibulka

  • Na kraji lesoparku Cibulka se nachází významná usedlost s významnou historií, která sahá až do 14. století.
  • V 19. století usedlost radikálně přestavěl kníže-biskup Leopold Thun, který ji proměnil v empírový zámeček obklopený romantickým parkem.
  • Po letech chátrání byla usedlost v roce 2021 zakoupena Nadací rodiny Vlčkových s cílem rekonstruovat ji na dětský hospic a komunitní centrum.
  • Hospic má začít sloužit od roku 2026. Na místě už nyní funguje kavárna.

Vizualizace usedlosti Cibulka v pražských Košířích. V dubnu 2021 ji koupila Nadace rodiny Vlčkových, která tady buduje dětský hospic.

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