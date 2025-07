11:25

Informátoři dopravního podniku jsou opravdoví hrdinové. Oděni do reflexních vest z umělého vlákna nyní v těchto dnech postávají na pražském Andělu, aby zde mohli poradit cestujícím, které při cestováních trápí místní výluka. „Kromě klasických dotazů na výluku v Plzeňské ulici ve stylu, kdy to skončí, lidi směrujeme hlavně buďto na náhradní X7 a X9, případně za roh do Radlické ulice, kam se dočasně přestěhovala tramvajová zastávka sedmičky, desítky, šestnáctky a dalších linek,“ svěřila v úterý dopoledne deníku Metro sympatická dvojice informátorů, jejichž stanoviště se nacházelo nedaleko vchodu do Obchodního centra Nový Smíchov.