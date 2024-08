Rozkurážená Letní Letná je v plném proudu. Na co rozhodně můžete zajít?

Letos v rámci projektu Cirk Together vol 2 vzniká venkovní představení „She is not me“ performance, které režíruje francouzský Cirque Aital. Hned osm umělkyň v rámci show s nadsázkou a humorem poukáže na každodenní rituály a trable, s nimiž se potýká snad každá žena. „Je to obrovská příležitost potkat se na scéně, osm českých performerek, každá jedinečná ve svém oboru, které by se jinak možná na jevišti nesetkaly,“ zve na představení jedna z umělkyň Eva Stará, kterou mohou diváci znát ze souboru Holektiv.

„Je to velká událost pro nás a myslím, že bude velká i pro diváky. Energie, nasazení i nadhled osmi žen a pouze troje dveře pro to nejlepší životní entrée,“ láká na Letní Letnou Stará.

Pětatřicetiminutová venkovní show s akrobacií, tancem a originální scénografií je zdarma. Vidět ji můžete 29. a 30. srpna od 18.30.

Mimochodem, představení, kde má hlavní roli žena, je na Letní Letné hned několik. Vyrazit můžete například na sólový kus PřistiŽENA nebo na show tchajwanských artistek #Since1994.

Inscenace „She is not me“ performance bude na festivalu Letní Letná uvedena dvakrát. Na fotce vidíte záběry ze zkoušek.

#SINCE1994 Inscenace je vyprávění šesti účinkujících akrobatek narozených okolo roku 1994, které pomocí neverbálních a artistických prostředků vyprávějí, jaké to je být v jejich zemi ženou.

Skupina cirkusových umělkyň zpochybňuje tradiční pojetí ženství a snaží se udržet rovnováhu v moderní společnosti prostřednictvím umění. Někdy soupeří, ale často se vzájemně podporují, padají, kutálejí se, kroutí se, hroutí se, proplétají se nebo visí zavěšené na symbolickém rámu.

Představení #Since1994 bylo uvedeno na festivalu Assembly of the Edinburgh Festival Fringe v srpnu 2023 a získalo cenění jak divácké, tak odborné veřejnosti. V Praze zakončí své evropské turné po hraní ve Francii a Velké Británii.

Termíny představení najdete na webu www.letniletna.cz.