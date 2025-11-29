Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Pavel Hrabica
Marek Hýř
Pavel Hrabica, Marek Hýř
  8:04
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.
Vánoční flotila pražské MHD

Vánoční flotila pražské MHD | foto: PETR HEJNA

Vánoční flotila pražské MHD
Vánoční tramvaje v roce 2024.
Vánoční tramvaje v roce 2024. Mazačka byla středem zájmu.
Vánoční Mazačka v roce 2024
8 fotografií

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v sobotu 29. listopadu 2025 v 16:30 hodin ve vozovně Střešovice slavnostně rozsvítí vánočně nazdobená vozidla.

Vánoční tramvaje v roce 2024.

Následně je vypraví do centra města ve speciálním průvodu po trase přes Hradčanskou, Letnou, Nábřeží Kapitána Jaroše, Mánesův most k Právnické fakultě, kde bude ukončen. DPP letos vyzdobil jedenáct vozidel, o dvě více než loni. Navíc se letos rozzáří také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.

Harmonogram slavnostního rozsvícení

  • 14:30 – zahájení prodeje vstupenek před Muzeem MHD
  • 15:00 – 16:00 – příjezd vánočně nazdobených vozů
  • 16:20 – vystoupení Pěveckého sboru DPP
  • 16:30 – odpočítávání rozsvícení
  • 16:50 – odjezd průvodu

V provozu od neděle

Součástí vánočního designu budou i letos přání dětí z dětských domovů, které mohou cestující plnit ve spolupráci s dobrovolnickým projektem Milý Ježíšku na portálu milyjezisku.eu. Více níže.

Do provozu se vánočně nazdobená vozidla DPP vydají už v neděli 30. listopadu 2025. Budou jezdit až do Tří králů, tedy do úterý 6. ledna 2026.

Vánoční flotila pražské MHD

Novinky: Škoda-Solaris 24M i tramvaj Tatra K2

Novinkou letošní vánoční flotily DPP bude vyzdobený tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M, historická tramvaj Tatra K2 nebo stylizovaný svítící model pražských monumentů na Mazačce místo nádrže na vodu.

Koledy se letos rozezní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem, tj. ve dvou vozech T3, v 14T a 15T.

Splněná dětská vánoční přání

DPP pokračuje v iniciativě z loňského roku a letos bude opět zprostředkovávat plnění vánočních přání dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Ve spolupráci s dobrovolníky z projektu Milý Ježíšku se na portálu milyjezisku.eu podařilo nasbírat více než 2500 přání převážně od dětí z osmi desítek dětských domovů v ČR. Každý cestující si může vybrat konkrétní dárek od konkrétního dítěte a po úhradě jej nechat doručit do dětského domova.

Vánoční flotila pražské MHD

Poprvé budou ve vánočních vozech s celopolepem (kromě tramvaje 15T) nainstalovány displeje, které budou zobrazovat aktuální počet dětských přání ke splnění i jednotlivá přání opatřená QR kódem. Po jeho načtení jej cestující mohou obratem splnit během jízdy v MHD.

Letošní vánoční flotila DPP

DPP letos ve spolupráci se společností DECOLED z Dobrovíze u Prahy, Střední průmyslovou školou dopravní (SPŠD) a kolegy z jednotlivých garáží a vozoven vánočně nazdobil tato vozidla:

  • 1x tramvaj Škoda 15T ev. číslo 9401 (vozovna Motol)
  • 1x tramvaj Škoda 14T ev. čísla 9170 (vozovna Kobylisy)
  • 2x ČKD Tatra T3R.P ev. čísla 8304 a 8305 (obě vozovna Žižkov)
  • 1x ČKD Tatra T3M „Mazačka“ ev. čísla 5572 (vozovna Pankrác)
  • 1x historická dvounápravová tramvaj Ringhoffer ev. čísla 2210 a vlečný vůz ev. čísla 1419 (obě vozovna Střešovice)
  • 1x historická tramvaj Tatra K2 ev. čísla 7000 (vozovna Střešovice)
  • 1X autobus SOR NB 12 ev. čísla 4073 (garáž Hostivař)
  • 1x kloubový SOR NB 18 ev. čísla 6966 (garáž Klíčov) a 1x tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M ev. čísla 407 (garáž Řepy)

Tramvaje T3, 14T, 15T, Mazačka a oba autobusy SOR vyjedou v jednotném vánočním celopolepu, „Letošní vánoční flotila DPP přináší do Prahy světlo a pocit propojení v kolážové ilustraci města tak, aby rozmanitost zachytila v celku. Design zobrazuje známá místa Prahy, kde se v zimním čase přirozeně potkávají lidé i jejich příběhy. Vyzdobené autobusy a tramvaje se tak mění v galerii na kolejích připomínající radost vánočních setkání a plněných přání,“ popisuje letošní design vánočních vozů DPP Eva Poláčková, jednatelka společnosti DECOLED.

Mazačka vyjíždí vánočně nazdobená do ulic města už mnoho let.

Trasa průvodu

Vánočně vyzdobená vozidla DPP kromě tříčlánkového trolejbusu pojedou letos po trase Muzeum MHD (odjezd v 16:50) – Hradčanská – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše – Malostranská – Mánesův most – Právnická fakulta, kde cestující vystoupí. Fanoušci budou mít možnost si vánoční flotilu nafotit bez cestujících na Čechově mostě, kde vozy před rozjezdem do domovských dep zastaví na cca pět minut.

Na základě zkušeností z minulých let a pro větší komfort cestujících s ohledem na omezenou kapacitu bude možné jet ve speciálním průvodu vánočních vozidel až po zakoupení jízdenky. Ty budou v prodeji pouze v den rozsvícení, to jest v sobotu 29. listopadu 2025 od 14:30 hodin na místě, v prodejním stánku před Muzeem MHD za 50 korun. Děti do 10 let mají jízdu zdarma.

Jízdní řády

Nazdobené tramvaje i autobusy budou každý den střídat linky, na které se vydají. Vánoční flotila se tak ukáže ve více částech Prahy. Jízdní řády nazdobených vozů pro další dny najdete na webu dpp.cz/vanoce.

Mimochodem, pokud se vám povede zajímavá fotka nazdobeného vozu, určitě nám ji pošlete do Hlídače.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Pelhřimov dokončil přístavbu Základní školy Na Pražské

ilustrační snímek

Pelhřimov dokončil přístavbu Základní školy Na Pražské. Celkové náklady na stavbu byly přes 52 milionů korun s DPH. Škola s více než 500 žáky díky tomu získala...

29. listopadu 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Spolek chce neobhospodařovaný pozemek v Brništi změnit v sad, alej i pastvinu

ilustrační snímek

Na ovocný sad, alej, remízek, květnatou louku a pastvinu chce liberecký spolek Čmelák přeměnit neobhospodařovaný pozemek v Brništi na Českolipsku o rozloze 2,6...

29. listopadu 2025  8:20,  aktualizováno  8:20

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

Mráz pomohl skiareálům, aby přivítaly první lyžaře dřív než v minulých letech. Před sezonou investovaly hlavně do zasněžování. U Lipna zůstaly ceny jízdného stejné jako v minulé zimě, na Zadově...

29. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Požár objektu bažantnice na Uherskohradišťsku způsobil škodu 6,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Požár hospodářského objektu bažantice v Boršicích na Uherskohradišťsku způsobil podle informací hasičů škodu ve výši 6,5 milionu korun. Hořet tam začalo v...

29. listopadu 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlínském kraji varují silničáři místy před námrazou, opatrnost je namístě

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji varují silničáři místy před námrazou, vyskytovat se může na mokrých vozovkách Zlínska i Vsetínska. Opatrnost je proto namístě, uvádí na svém...

29. listopadu 2025  7:57,  aktualizováno  7:57

Na severu Olomouckého kraje leží na inertních vozovkách ujetý sníh

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji je třeba počítat se zvýšenou opatrností na silnicích na severu regionu, na vozovkách udržovaných inertně tam leží zledovatělá nebo namrzlá...

29. listopadu 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Na severu Olomouckého kraje leží na inertních vozovkách ujetý sníh

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji je třeba počítat se zvýšenou opatrností na silnicích na severu regionu, na vozovkách udržovaných inertně tam leží zledovatělá nebo namrzlá...

29. listopadu 2025  7:55,  aktualizováno  7:55

Ústí n. Labem nechá zpracovat projekty za 7 milionů na úpravy školek

ilustrační snímek

Ústí nad Labem nechá zpracovat projekty odhadem za sedm milionů korun na úpravy několika svých mateřských škol. Na stavební práce, které mají přinést...

29. listopadu 2025  7:40,  aktualizováno  7:40

Elektronika klasické knihy nevytlačí, říká ředitelka nejlepší knihovny v Česku

Ředitelkou žďárské Městské knihovny roku 2025 je třetím rokem Martina Sedláková.

„Je vidět, slyšet, je otevřená všem a spolupracuje s mnoha organizacemi.“ To je jen pár slov z obsáhlého hodnocení poroty, která udělila Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou titul...

29. listopadu 2025  9:12

Sauna na lodi a divočácké menu v St. Wolfgangsee. Během adventu tu voní svařák a punč

Saunovací loď

Když svítí obří svíčka na jezeře, je to jasný signál: advent na Wolfgangsee začal. Navštivte s námi kouzelné místo v sousedním Rakousku.

29. listopadu 2025

Na západě Čech mrholí, silnice jsou sjízdné bez nehod a bez omezení

ilustrační snímek

Na západě Čech mrholí, místy se objevují mlhy a teploty se pohybují kolem nuly. Silničáři proto radí radí opatrnost, jelikož při mrznoucím dešti se může tvořit...

29. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  7:52

Na horských cestách na východě Čech je uježděný sníh, hrozí mrznoucí mlhy

ilustrační snímek

Na nesolených silnicích v Krkonoších v Královéhradeckém kraji zůstává až pět centimetrů silná vrstva uježděného sněhu, která může být zledovatělá. Uježděný...

29. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  7:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.