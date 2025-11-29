Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v sobotu 29. listopadu 2025 v 16:30 hodin ve vozovně Střešovice slavnostně rozsvítí vánočně nazdobená vozidla.
Následně je vypraví do centra města ve speciálním průvodu po trase přes Hradčanskou, Letnou, Nábřeží Kapitána Jaroše, Mánesův most k Právnické fakultě, kde bude ukončen. DPP letos vyzdobil jedenáct vozidel, o dvě více než loni. Navíc se letos rozzáří také stanice metra Křižíkova a Muzeum MHD.
Harmonogram slavnostního rozsvícení
V provozu od neděle
Součástí vánočního designu budou i letos přání dětí z dětských domovů, které mohou cestující plnit ve spolupráci s dobrovolnickým projektem Milý Ježíšku na portálu milyjezisku.eu. Více níže.
Do provozu se vánočně nazdobená vozidla DPP vydají už v neděli 30. listopadu 2025. Budou jezdit až do Tří králů, tedy do úterý 6. ledna 2026.
Novinky: Škoda-Solaris 24M i tramvaj Tatra K2
Novinkou letošní vánoční flotily DPP bude vyzdobený tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M, historická tramvaj Tatra K2 nebo stylizovaný svítící model pražských monumentů na Mazačce místo nádrže na vodu.
Koledy se letos rozezní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem, tj. ve dvou vozech T3, v 14T a 15T.
Splněná dětská vánoční přání
DPP pokračuje v iniciativě z loňského roku a letos bude opět zprostředkovávat plnění vánočních přání dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Ve spolupráci s dobrovolníky z projektu Milý Ježíšku se na portálu milyjezisku.eu podařilo nasbírat více než 2500 přání převážně od dětí z osmi desítek dětských domovů v ČR. Každý cestující si může vybrat konkrétní dárek od konkrétního dítěte a po úhradě jej nechat doručit do dětského domova.
Poprvé budou ve vánočních vozech s celopolepem (kromě tramvaje 15T) nainstalovány displeje, které budou zobrazovat aktuální počet dětských přání ke splnění i jednotlivá přání opatřená QR kódem. Po jeho načtení jej cestující mohou obratem splnit během jízdy v MHD.
Letošní vánoční flotila DPP
DPP letos ve spolupráci se společností DECOLED z Dobrovíze u Prahy, Střední průmyslovou školou dopravní (SPŠD) a kolegy z jednotlivých garáží a vozoven vánočně nazdobil tato vozidla:
Tramvaje T3, 14T, 15T, Mazačka a oba autobusy SOR vyjedou v jednotném vánočním celopolepu, „Letošní vánoční flotila DPP přináší do Prahy světlo a pocit propojení v kolážové ilustraci města tak, aby rozmanitost zachytila v celku. Design zobrazuje známá místa Prahy, kde se v zimním čase přirozeně potkávají lidé i jejich příběhy. Vyzdobené autobusy a tramvaje se tak mění v galerii na kolejích připomínající radost vánočních setkání a plněných přání,“ popisuje letošní design vánočních vozů DPP Eva Poláčková, jednatelka společnosti DECOLED.
Trasa průvodu
Vánočně vyzdobená vozidla DPP kromě tříčlánkového trolejbusu pojedou letos po trase Muzeum MHD (odjezd v 16:50) – Hradčanská – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše – Malostranská – Mánesův most – Právnická fakulta, kde cestující vystoupí. Fanoušci budou mít možnost si vánoční flotilu nafotit bez cestujících na Čechově mostě, kde vozy před rozjezdem do domovských dep zastaví na cca pět minut.
Na základě zkušeností z minulých let a pro větší komfort cestujících s ohledem na omezenou kapacitu bude možné jet ve speciálním průvodu vánočních vozidel až po zakoupení jízdenky. Ty budou v prodeji pouze v den rozsvícení, to jest v sobotu 29. listopadu 2025 od 14:30 hodin na místě, v prodejním stánku před Muzeem MHD za 50 korun. Děti do 10 let mají jízdu zdarma.
Jízdní řády
Nazdobené tramvaje i autobusy budou každý den střídat linky, na které se vydají. Vánoční flotila se tak ukáže ve více částech Prahy. Jízdní řády nazdobených vozů pro další dny najdete na webu dpp.cz/vanoce.
Mimochodem, pokud se vám povede zajímavá fotka nazdobeného vozu, určitě nám ji pošlete do Hlídače.