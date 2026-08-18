Ruské tanky, rok 1968 a dnešní bombardovaná Ukrajina. Praha si připomene okupaci

David Halatka
David Halatka
  5:16
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Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské...

Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a k vyjádření solidarity s napadenou Ukrajinou, 20. srpna 2024, Praha. | foto: ČTK

Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské...
Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské...
Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské...
V roce 1968 rozjezdily „pražské jaro“ pásy tanků „spřátelené“ Varšavské...
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Před ruskou ambasádou se ve čtvrtek vrátí připomínka na okupaci Československa z roku 1968. Shromáždění Běž domů, Ivane! připomene oběti sovětské invaze a současně vyjádří podporu Ukrajině, která čelí ruské agresi.

Praha si ve čtvrtek připomene jednu z nejtemnějších kapitol moderní historie. Od 18 hodin se na náměstí Borise Němcova před ruským velvyslanectvím uskuteční shromáždění Běž domů, Ivane! Akce připomene invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a současně vyjádří podporu Ukrajině, která čelí ruské agresi.

V roce 1968 rozjezdily „pražské jaro“ pásy tanků „spřátelené“ Varšavské...

Večerem provede moderátorka Marie Bastlová. Na pódiu se objeví pamětníci srpnových událostí, historici, osobnosti veřejného života i zástupci pořádajících organizací. Hudební část obstarají kapely Duben v Pešti a ukrajinská umělkyně Maria Kaplina.

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Zachraňoval postřeleného mladíka

Jedním z hlavních hostů bude Karel Kovařovic. Dne 21. srpna 1968 byl přímo u budovy Československého rozhlasu, kde byl svědkem střelby sovětských vojáků.

Kovařovic se tehdy pokusil zachránit postřeleného mladíka. Sám při tom utrpěl zranění. Jeho osobní vzpomínka tak připomene srpnovou okupaci nikoli jako kapitolu z učebnice dějepisu, ale jako událost, při které šlo lidem doslova o život.

Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a k vyjádření solidarity s napadenou Ukrajinou, 20. srpna 2024, Praha.

Rok 1968 a Ukrajina

Na shromáždění promluví také politický geograf a publicista Michael Romancov nebo disidentka Věra Kostlánová Roubalová, jedna z prvních signatářek Charty 77. Ta se v roce 1969 podílela také na studentských aktivitách spojených s pohřbem Jana Palacha.

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Současný pohled přinese ukrajinská zdravotnice žijící v Česku Anna Abramchuk.

Akce s názvem „Běž domů, Ivane“ k připomenutí výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 a k vyjádření solidarity s napadenou Ukrajinou, 20. srpna 2024, Praha.

Do programu se zapojí také zástupci Milionu chvilek pro demokracii a organizace Člověk v tísni. Její ředitel Šimon Pánek nachází podobnost mezi rokem 1968 a současnou ruskou agresí na Ukrajině. „Sovětský a dnes ruský imperialismus mají společnou jednu věc: přesvědčení, že Rusko může rozhodovat o tom, co se děje za jeho hranicemi, a vynucovat si svou vůli silou,“ zdůrazňuje.

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„Srpen 68 a následující měsíce a léta okupace zlomily naši páteř,“ uzavírá ředitel Paměti národa Mikuláš Kroupa. Podle něj je důležité připomínat tehdejší zkušenost také v souvislosti s dnešní situací na Ukrajině.

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