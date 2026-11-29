1. Rybovka na Hlaváku
- Středa 23. prosince 2026, 13:00-14:30
- Praha hlavní nádraží, severní část vstupní haly
Den před Štědrým večerem se mezi cestujícími na pražském hlavním nádraží rozezní „Hej, mistře“. Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby tu hudebníci pod taktovkou Lukáše Prchala zahrají a zazpívají už po šestadvacáté. Přidat se může každý, kdo si chce zahrát nebo zazpívat.
Pokud se chcete přidat k orchestru, vezměte si vlastní nástroj, notový pult a vytištěné noty. Hraje se podle Herclovy edice.
2. Svatá Lucie na zámku v Troji
- Pátek 11. a sobota 12. prosince 2026, 17:00-23:00
- Zámek Troja a zámecká zahrada
Po setmění ožije barokní fasáda Trojského zámku videomappingem Vladimíra Houdka a Ondřeje Rakušana. Uvnitř zámku i v zahradě najdete instalace Jana Hladila, Pavly Beranové, Jana Poše a Antonína Kindla. Navazují na téma labyrintu, které se letos prolíná výstavami v Troji, a zkoumají, jak naše vnímání okolí ovlivňují světlo, zvuk, pohyb i technologie.
Festival pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci se Signal Creative, pražským studiem, které stojí za Signal Festivalem.
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3. Výstava Silicon Glitch
- Do 22. ledna 2027, denně od 9:00 do 19:00
- Galerie THE DESIGN, Havelská 14, Praha 1
Glitch je chyba v systému, krátké vychýlení z očekávaného průběhu. Něco se zadrhne, posune nebo přestane fungovat tak, jak má. Výstava s tímto momentem pracuje jako s místem, kde se otevírá prostor pro experiment a odchylku od toho, co už známe. Ukazuje, kam může autory zavést náhoda, intuice nebo práce s materiálem. Odchylky od plánu jsou důležité, obzvlášť v době, kdy nám algoritmy zvládnou poměrně přesně nabídnout, co bychom mohli chtít vidět, slyšet nebo vytvořit.
Na výstavě se potkávají oděvy z přepracovaných materiálů, modrotisk a výšivky s díly, v nichž digitální fragmenty fotografií dostávají hmotnou podobu. K vidění jsou také malby proměnlivé oblohy, šperky, kovové plastiky a objekty ze skla a zrcadel.
Vystavují Jiří Bartoš, Lenka Glisníková, Sára Nedbálková, Martin Pondělíček, Tomáš Roubal, Anna Rusínová, Petra Gupta Valentová a Šárka Zejdová.
4. Are You There? Výstava na zahradě
- Do 31. prosince 2026, denně od 9:00 do 22:00
- Zahrada Atria Žižkov, Čajkovského 12a, Praha 3
Co pro vás znamená domov? A odpověděl by člověk ve Stockholmu podobně? V zahradě Atria Žižkov najdete interaktivní objekt, který má své dvojče ve švédské metropoli. Obě instalace propojují návštěvníky obou měst prostřednictvím otázek o tom, kde se cítí doma, kam patří a kdy naopak zažívají samotu. Do dialogu se můžete zapojit v angličtině.
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5. Zimní Knihex 16½
- Sobota 19. a neděle 20. prosince 2026, oba dny 10:00–20:00
- Holešovická tržnice, hala 13, Praha 7
Do Holešovické tržnice můžete o posledním adventním víkendu zajít na autorská čtení, křty knih nebo dílny. Knižní jarmark Knihex nabízí program pro děti i dospělé. U stánků si můžete prolistovat novinky menších nakladatelství a zeptat se přímo nakladatelů, co by vám doporučili ke čtení. Do antikvárního stánku můžete přinést knížky, které už doma nečtete, nebo si vybrat jiné z druhé ruky.