Sport je známý nejen kontaktní povahou, ale i komunitní atmosférou – fair play, týmový duch a zábava jdou ruku v ruce. Roller derby! Je ideální pro každého, kdo hledá aktivitu spojující pohyb, adrenalin a přátelské prostředí. Přitahuje lidi všech věkových kategorií, kteří se chtějí naučit bruslit, zdokonalit své dovednosti a zároveň poznat novou komunitu.
Pokud vás tento sport láká a chcete si ho vyzkoušet na vlastní kůži, Prague City Roller Derby pořádá takzvaný Begginer Day, který se uskuteční 7. září od 17 do 19 hodin na pražském Gymnáziu Litoměřická.
Roller derby je primárně ženský sport, ale tým vítá všechny, kdo se s tímto světem cítí v souladu – bez ohledu na pohlaví. Pokud nemáte žádné zkušenosti, nevadí. Akce je určena pro všechny starší 18 let. Registrovat se můžete ve speciálním Google formuláři na facebookových stránkách týmu.