Myslivci pokračují v boji proti přemnožených divočáků v Praze 5. Od podpisu smlouvy se smíchovskou radnicí o „zástřelném“ v říjnu v honitbě Zličín, Praha 5 a Praha Jihozápadní město odstřelili a odchytili jedenáct prasat.
Co kus, to tisícovka
Městská část věnuje členům Mysliveckého spolku Zličín a Mysliveckého sdružení Řeporyje za každý kus tisíc korun jako příspěvek na úhradu nákladů spojených s jejich odstřelem. Chce jím především motivovat k intenzivnějšímu a systematičtějšímu odlovu.
Myslivci na rozdíl od státu nebo města nedisponují žádným aparátem – jde o dobrovolnickou činnost, která s sebou nese náklady na vybavení, pohonné hmoty, převoz i následné zpracování zvěře.
„Lov a odchyt v oblasti Košíře a Jinonice probíhá ve zvýšené intenzitě a lze předpokládat, že počet černé zvěře se tam v dohledné době razantně sníží,“ vzkázal veřejnosti předseda Mysliveckého spolku Řeporyje František Čuba s tím, že během následujících let chtějí myslivci dosáhnout nulového počtu prasat v zástavbě.
Prasata ničila úrodu i stromy
Na přemnožené divočáky pohybujícími se i mezi paneláky delší dobu upozorňují lidé například na Barrandově, v přírodním parku Košíře–Motol, Prokopském údolí nebo údolí Motolského potoka. Ze statných zvířat mají strach. Nezanedbatelné jsou i škody, které zvěř působí. Rozrývá půdu, zemědělské plodiny, ničí malé stromky.
Proto se Praha 5 rozhodla zapojit do boje proti nim. „Stav byl opravdu neúnosný, proto jsme přistoupili k odměnám pro myslivce. Vnímáme, že to nese své ovoce. Přispělo také rozšíření odstřelu a odchytu divočáků na nehonebních pozemcích, které posvětil magistrát,“ komentoval aktuální situaci starosta Prahy 5 Lukáš Herold, který věří, že se počet divokých prasat výrazně sníží.
V problémových oblastech, Košíře, Jinonice, Barrandov, od letošního dubna, kdy začíná myslivecký rok, myslivci ulovili nebo odchytli do speciálních klecí 21 kusů. Celkem v celé honitbě to pak bylo na padesát bachyní, kňourů i selat.
Předloží seznam a dostanou peníze
Příspěvek je spolkům hrazen měsíčně, vždy po předložení seznamu ulovených kusů, myslivecké plomby z uloveného zvířete, fotky uloveného kusu a kopie vyšetření na trichinellu – svalovce, který způsobuje nebezpečné onemocnění přenosné ze zvířat na člověka po konzumaci syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa.
„Finanční podpora mysliveckých spolků musí být dlouhodobá, jedině tak dojde ke skutečné redukci černé zvěře na území Prahy 5,“ dodala radní pro životní prostředí Savina Finardi.