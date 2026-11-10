Nyní Míša Růžičková přichází s novinkou Pilot a letuška. Její videoklip vznikal v tréninkovém centru na pražském letišti.
Dětské hudbě se věnujete už téměř 25 let. Jak jste se k ní dostala? A napadlo vás tehdy, že se jednou stane vaším životním povoláním?
Už na střední škole jsem začala používat písničky ke cvičení a zábavě pro menší děti. Ve škole jsem jednou napsala, že bych chtěla být zpěvačkou, ale nakonec jsem vystudovala něco úplně jiného a pracovala v kanceláři, kde mě to moc nebavilo. Až o mnoho let později se mi podařilo napsat a vydat první CD Kluci a holky z naší školky. Tehdy jsem věděla, že tohle je moje cesta a že se jí nevzdám.
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Začínala jste v době, kdy sociální sítě ani YouTube neměly takovou roli jako v současnosti. Jak jste si tehdy budovala publikum a co vám pomohlo se prosadit?
Začínala jsem v mateřských školách a všechno si postupně budovala sama. Paní učitelky začaly moje písničky používat při cvičení, hudebních hrách a besídkách a postupně přicházely nabídky na větší vystoupení. Velkým krokem byla spolupráce s Českou televizí, která mě oslovila v roce 2006. Tři roky jsme natáčeli pravidelné Cvičení s Míšou, pro které jsem psala vlastní písničky a připravovala choreografie i tematická cvičení.
Některé vaše videoklipy na YouTube mají miliony zhlédnutí, jeden dokonce přes 63 milionů. Čím si vaše písničky získaly takovou popularitu?
Sama nevím, nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, kolik bude mít písnička zhlédnutí. Vždycky jsem chtěla hlavně to, aby děti bavila. Myslím, že každý, kdo něco píše nebo tvoří, do toho dává kus sebe. Možná právě můj náboj a energie mi pomohly najít si cestu k dětem. Nikdy jsem nechtěla, aby děti moje písničky jen poslouchaly. Chtěla jsem, aby se u nich hýbaly, zpívaly, smály se a něco nového se naučily. Píšou mi i maminky dětí s různými poruchami, že jejich děti u mých písniček vydrží cvičit, sledovat je a že jim pomáhají v rozvoji. A to mě opravdu moc těší. Člověk pak ví, že jeho práce má smysl.
Co všechno obnáší tvorba dětských písniček? Kolik práce se skrývá za jednou písní, kterou si pak děti zpívají třeba ve školce nebo doma?
Je to různé. Někdy je písnička na světě za půl hodiny, jindy mi trvá i několik dnů, než všechno sedne. Když tvořím, mám už v hlavě plán, co budeme při písničce dělat, jak cvičit, co má dětem přinést a co nového se mohou naučit. Při skládání se mi vlastně rovnou odehrává v hlavě takové malé video. Vidím děti, jak se hýbou, tančí a co všechno s nimi budeme dělat. A podle toho písnička vzniká.
Dětská hudební scéna se za ta léta výrazně proměnila a přibylo nových tvůrců. Jak se podle vás změnil svět dětské zábavy a je nyní těžší zaujmout malé posluchače?
Dětských protagonistů je čím dál víc a tím samozřejmě roste i konkurence. Dříve se písničky šířily hlavně přes školky, televizi nebo CD. Dnes mají děti YouTube a mohou si vybírat z obrovského množství videí. Myslím, že jsou dnes děti trochu napřed, mají větší přehled a rychle si vybírají, co je baví. Ale jednu věc vidím na koncertech pořád stejně. Děti jsou neuvěřitelně spontánní a upřímné. Když je něco nebaví, poznáte to okamžitě. A když je písnička chytne, zpívají, tančí a dokážou vytvořit úžasnou atmosféru. A právě to mě na práci s dětmi pořád baví.
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Kde vás mohou fanoušci v nejbližší době vidět?
Všechny moje koncerty najdete přehledně na stránkách. Vystupuji v různých městech po celé Moravě i Čechách. A do Prahy se chystám už 12. prosince, takže máme i krásné datum 12. 12.! V pražském Kulturním centru Novodvorská nás čeká vánoční představení Vánoce plné písniček.
Kdo je Míša Růžičková?