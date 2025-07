Za odkládání odpadu u černých popelnic hrozí mastná pokuta. Pražské služby chtějí zlozvyk vymýtit staronovou kampaní.

„Pokračování edukativní kampaně Stop nepořádku!, která se zaměřuje na častý problém přeplněných černých popelnic – zvláště v období prázdnin a svátků, kdy toto téma rezonuje mezi veřejností nejvíce. Herec a moderátor Vašek Matějovský v novém klipu radí, co si počít s přeplněnou popelnicí. Zároveň připomíná, kdo je odpovědný za čistotu v jejím okolí a proč se vyplatí správně třídit,“ říká pro deník Metro mluvčí největší svozové firmy na území metropole Alexandr Komarnický.

V černých popelnicích se čas od času hromadí odpad až po víko, někdy i přetéká. Výsledkem je nepořádek a komplikace při svozu.

Kampaň upozorňuje i na fakt, že více než polovina obsahu nádob na směsný komunální odpad často patří do barevných kontejnerů. „Odkládání pytlů vedle popelnic může být považováno za černou skládku, za což hrozí pokuta až do výše padesáti tisíc korun,“ varuje Komarnický.

Je to k něčemu?

Nový klip pokračuje v kontinuálním boji proti přeplněným popelnicím. Edukace veřejnosti je pro Pražské služby, jak avizují zástupci firmy, jednou z klíčových priorit. Osvětovým kampaním se věnují prakticky od svého vzniku. V minulosti se zaměřily na témata jako nadužívání jednorázových obalů, správné třídění, sešlapávání odpadu, bioodpad nebo littering čili pohazování smetí. Deník Metro proto zajímalo, zda mají jejich kampaně mezi Pražany měřitelný dopad.

„Naše kampaně pravidelně sdílejí na sociálních sítích občané, zájmové skupiny, městské části i hlavní město. Denně vidíme, že je potřeba znovu a znovu mluvit o třídění, předcházení vzniku odpadu a správném nakládání s ním. Co se týče dopadu na chování obyvatel, podobné otázky si samozřejmě klademe i my sami při přípravě kampaní. Je pravda, že změnu chování veřejnosti je obtížné měřit a dopady kampaní nejsou vždy patrné okamžitě,“ přemítá pro Metro Komarnický.

Postupná převýchova

U environmentálních témat, jako je třídění odpadu nebo jeho předcházení, jde podle něj často o dlouhodobý proces, jehož výsledky se dostavují postupně.

Kam s odpadky? Poradí vám i plakátky v MHD.

„Přesto vnímáme, že má tato práce smysl. Pozorujeme například rostoucí množství vytříděného odpadu, stále větší zájem o osvětu, pozitivní reakce na sociálních sítích i neustále se zvyšující aktivitu městských částí v rámci komunikace těchto témat směrem k veřejnosti. To vše jsou pro nás důležité signály, že kampaně mají svůj účinek,“ vysvětluje postoj svozové firmy Komarnický. Zároveň dodává, že změna chování vyžaduje určité úsilí – a pokud do něj nebude svozová firma, respektive město investovat nyní, může to všechny v budoucnu stát podstatně víc.

„V odpadovém hospodářství i malé změny přinášejí výrazné dopady – jak z hlediska objemů, tak nákladů. Edukaci veřejnosti přitom realizujeme na základě smlouvy a vždy v úzké spolupráci s hlavním městem,“ doplňuje Komarnický.

Třídíme důsledněji, ale...

Kampaně nekampaně, odborníci se shodují, že Pražané třídí čím dál důsledněji. Šetří přitom životní prostředí i vlastní peněženky. Přesto některé rozbory naznačují, že více než polovina obsahu nádob na směs patří do barevných kontejnerů.

„Není divu, že jsou ty černé často přeplněné. Skvělým příkladem je bioodpad. Když ho vytřídíte, sníží vám náklady na svoz. Speciální popelnici si lze zdarma objednat například přes web Pražských služeb,“ uzavírá pro deník Metro Komarnický.