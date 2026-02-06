Samořiditelná Tesla míří do Prahy a Brna. Veřejnost se může svézt v reálném provozu

  16:31
Zájemci o moderní technologie mají v Česku jedinečnou příležitost. Automobilka Tesla od pondělí zpřístupní veřejnosti ukázkové jízdy s technologií Full Self-Driving (FSD), tedy se systémem, který má vůz dovést k plně autonomnímu řízení. Až do konce března si lidé mohou v reálném provozu vyzkoušet, jak si auta poradí bez aktivního zásahu řidiče.
Ukázkové jízdy se uskuteční v pražských Průhonicích a také v Brně. Zájemci usednou na místo spolujezdce a budou sledovat, jak se vozy chovají v běžném silničním provozu – od reakcí na ostatní auta až po složitější dopravní situace. K dispozici budou modely Cybertruck a Model 3, S, X a Y. Počet jízd je ale omezený a účast je podmíněna předchozí registrací.

Změna v zákoně

Od letošního ledna česká legislativa umožňuje provoz vozidel s takzvanou třetí úrovní automatizace. V praxi to znamená, že auto dokáže v určitých úsecích samo řídit i navigovat, zatímco se řidič může legálně věnovat jiným činnostem. Musí však zůstat na místě řidiče a být připraven převzít řízení.

Zákon zatím počítá s využitím těchto funkcí pouze na dálnicích a rychlostních silnicích. V Česku si však dosud nikdo nezaregistroval vůz s třetím stupněm automatizace a ani systém v Teslách, který si nyní lidé mohou vyzkoušet, této úrovně nedosahuje.

Termíny testů pro veřejnost

  • Spolujízdy ve voze s Full Self-Driving se v Brně i v Praze konají od 9. února 2026 do 31. března 2026.
  • Na výběr jsou modely Cybertruck, Model 3, Model S, Model X a Model Y.
  • Kapacita je omezená.

6. února 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

