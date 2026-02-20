Na konci března Praha hostí velkou sportovní událost. Mistrovství světa v krasobruslení 2026, které se koná od 24. do 29. března, přinese ale i dočasná dopravní opatření kolem O2 areny. Uzavřena bude oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská.
Do této zóny budou moci vjíždět pouze vozidla s vyřízeným oprávněním. Výjimku nemají ani elektromobily či motocykly.
Město zároveň zveřejnilo mapu s vyznačenou oblastí a adresami, pro které lze vjezdové oprávnění získat.
Kdo získá povolení automaticky a kdo musí žádat
Lidé s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti a parkovacím oprávněním do modrých zón získají povolení automaticky. Ostatní musejí podat žádost – osobně na úřadu nebo online – a doložit svůj vztah k lokalitě.
Podle informací radnice Prahy 9 je nutné při žádosti uvést registrační značku vozidla a předložit dokumenty potvrzující nárok.
O vjezdové oprávnění mohou žádat:
Radnice upozorňuje, že zejména právnické osoby se sídlem v ulici Sokolovská, které mají do objektu přímý vjezd, o oprávnění standardně nežádají. Cílem opatření je zabránit zneužívání povolenek.
Znovuotevření stanice Českomoravská
Momentálně finišuje velká modernizace stanice metra Českomoravská. Návštěvníci O2 areny proto nemohou využívat k přesunu na sportovní a kulturní akce nejbližší metro. Dopravní podnik ale už dříve slíbil, že rekonstrukce skončí ještě před zahájením šampionátu. „Podle aktuálního harmonogramu předpokládáme otevření stanice metra Českomoravská pro cestující v březnu 2026 před zahájením MS v krasobruslení,“ uvedl vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.
Světový šampionát zpět v Česku