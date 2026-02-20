Šampionát v krasobruslení omezí dopravu v Libni. Platit bude zákaz vjezdu

Marek Hýř
Marek Hýř
  16:07
Kvůli světovému šampionátu v krasobruslení se na konci března uzavře část Libně. Do vymezeného bloku ulic v okolí O2 arena budou smět vjíždět pouze řidiči s platným povolením. Kdo musí zažádat o povolení pro vjezd?
Na konci března Praha hostí velkou sportovní událost. Mistrovství světa v krasobruslení 2026, které se koná od 24. do 29. března, přinese ale i dočasná dopravní opatření kolem O2 areny. Uzavřena bude oblast mezi ulicemi Českomoravská, Sokolovská, K Moravině a Lisabonská.

Do této zóny budou moci vjíždět pouze vozidla s vyřízeným oprávněním. Výjimku nemají ani elektromobily či motocykly.

Město zároveň zveřejnilo mapu s vyznačenou oblastí a adresami, pro které lze vjezdové oprávnění získat.

Mapa s vyznačenou oblastí, kde bude v době konání mistrovství světa v krasobruslení vjezd zakázán.

Na mapě jsou tečkami vyznačeny adresy v oblasti kolem O2 Arény, pro které lze získat vjezdové oprávnění během mistrovství světa v krasobruslení.

Kdo získá povolení automaticky a kdo musí žádat

Lidé s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti a parkovacím oprávněním do modrých zón získají povolení automaticky. Ostatní musejí podat žádost – osobně na úřadu nebo online – a doložit svůj vztah k lokalitě.

Česko znovu hostí světový šampionát v krasobruslení. Do Prahy přijedou hvězdy

Podle informací radnice Prahy 9 je nutné při žádosti uvést registrační značku vozidla a předložit dokumenty potvrzující nárok.

O vjezdové oprávnění mohou žádat:

  • rezidenti (trvalé bydliště ve vymezené oblasti, doložení občanským průkazem),
  • nájemci bytů či nebytových prostor (nájemní smlouva),
  • abonenti – podnikatelé (výpis z obchodního či živnostenského rejstříku, případně nájemní smlouva),
  • vlastníci nemovitostí (výpis z katastru nemovitostí),
  • řemeslníci (smlouva o zakázce v dané oblasti),
  • nájemci parkovacích míst či garáží (nájemní smlouva, případně doklad o úhradě),
  • zaměstnanci firem sídlících v oblasti (čestné prohlášení zaměstnavatele a kopie pracovní smlouvy).

Radnice upozorňuje, že zejména právnické osoby se sídlem v ulici Sokolovská, které mají do objektu přímý vjezd, o oprávnění standardně nežádají. Cílem opatření je zabránit zneužívání povolenek.

Znovuotevření stanice Českomoravská

Momentálně finišuje velká modernizace stanice metra Českomoravská. Návštěvníci O2 areny proto nemohou využívat k přesunu na sportovní a kulturní akce nejbližší metro. Dopravní podnik ale už dříve slíbil, že rekonstrukce skončí ještě před zahájením šampionátu. „Podle aktuálního harmonogramu předpokládáme otevření stanice metra Českomoravská pro cestující v březnu 2026 před zahájením MS v krasobruslení,“ uvedl vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

Světový šampionát zpět v Česku

  • Krasobruslařský šampionát se do Česka vrátí po 33 letech, naposledy se zde konal v roce 1993. Závody odstartují v úterý 24. března 2026, tedy zhruba měsíc po skončení olympijských her v Miláně a Cortině. Část vstupenek je stále k dispozici.
  • Všechny soutěže proběhnou v O2 areně. Do Prahy dorazí zhruba 200 krasobruslařů a krasobruslařek z 50 zemí světa, kteří se představí ve čtyřech disciplínách.
  • Finálové jízdy jsou naplánovány na sobotu 28. března, neděle bude tradičně patřit exhibici.

