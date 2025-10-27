Sbohem Pepino. Legendární pražský přívoz na Vltavě nadobro končí. Co ještě pojede jinak?

Filip Jaroševský, Marek Hýř
  18:00
Konec jedné vltavské éry. Přívoz Josefína, který od roku 2007 vozil Pražany mezi Lihovarem a Dvorci, vypluje zítra - 28. října naposledy. Na jaře už se Pepina, jak se legendární lodi přezdívá, na řeku nevrátí. Zítra rovněž letos naposledy vyjedou cyklobusy, turistické vlakové linky v Praze i sezonní přívozy.
Pražský přívoz Pepina na Vltavě končí. Nahradí ho Dvorecký most. | foto: PID

„Protože je na počátek jara 2026 plánováno zprovoznění Dvoreckého mostu, bude letošní konec provozu sezonních přívozů úplným koncem přívozu P3.Tento přívoz vyplul jako třetí přívoz PID v červenci 2007, provoz od počátku zajišťuje loď Josefína (obvykle nazývaná Pepina) pro 12 osob, která byla prvním bezbariérovým plavidlem na přívozech PID,“ říká mluvčí pražského organizátora dopravy – ROPID Filip Drápal.

Změna je na Vltavě život

Levobřežní přístaviště leží v blízkosti přestupního uzlu zastávek Lihovar, ale pravobřežní přístaviště za dobu existence přívozu několikrát měnilo umístění dle místních podmínek, kdy byla střídána přístaviště na Veslařském ostrově a v areálu Žlutých lázní.

„Přívoz byl původně provozován pouze jako sezonní od dubna do října, ale od jara 2010 přešel do celoročního provozu, po kterém byla ze strany cestujících poptávka. Od podzimu 2013 se zase přívoz vrátil k sezonnímu provozu, což byl důsledek prodloužení linky 118 z Dvorců přes Vltavu na Smíchovské nádraží realizovaného od září 2012 a rozšířeného i na víkendy od letních prázdnin 2013. Přívoz za dobu své existence přepravil přes 1,3 milionu cestujících a asi 150 tisíc jízdních kol. V posledních letech bylo možné z přívozu sledovat stavbu Dvoreckého mostu, který po zimě přívoz více než plnohodnotně nahradí,“ dodává Drápal.

Konec provozu

V úterý 28. října vyplují letos naposledy sezonní přívozy P3, P4, P5 a P6. Přes zimu zůstanou v provozu celoroční přívozy na severu Prahy P1 na trase Sedlec – Zámky a P2 mezi kotvišti V Podbabě a Podhoří. Zimní přestávku si udělá i dětský výletní vlak Cyklohráček, brdský cyklobus i sezonní turistické vlaky mezi Prahou a Středočeským krajem.

Sváteční výluka na lince metra B

Ve sváteční úterý 28. října dojde vlivem rekonstrukce stanice Českomoravská k přerušení provozu linky metra B v úseku Florenc - Vysočanská.

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Metro B pojede standardním způsobem v úseku Zličín - Florenc. V úseku Vysočanská - Kolbenova - Hloubětín bude pendlovat tam a zpět po koleji č. 2 (obvykle směr z centra) jedna souprava a v úseku Hloubětín - Rajská zahrada - Černý Most po koleji č. 1 (obvykle směr do centra) bude pendlovat tam a zpět druhá souprava. Obě na sebe budou vždy vyčkávat pro přestup ve stanici Hloubětín.

Takto organizovaný provoz metra je při vypnutí napájení kvůli pracím na Českomoravské jediný možný, protože při tomto stavu nelze odjíždět z Vysočanské po koleji č. 1. Tím je také daný stav, že na Rajské zahradě budou vlaky pendlovat na vyšším nástupišti a na Černém Mostě přijíždět na stranu, kde se obvykle nastupuje.

OBRAZEM: Sovětský eskalátor rozřezali, podlaha stanice má díry. Modernizace Českomoravské jede naplno

Starý eskalátor je už pryč. Nový bude tiší.

Náhradní doprava pro 28. října

V úterý bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB, navíc je v plánu prodloužit tramvajovou linka 8 a linka 31 bude naopak zkrácena do polookružní trasy. Více informací najdete v galerii článku nebo na webu pid.cz.

Stejné opatření bude probíhat i o víkendu 1. a 2. listopadu.

Provoz MHD v Praze o podzimních prázdninách 2025

V úterý 28. října:

🚇🚋🚌 Provoz metra, tramvají i autobusů bude podle nedělních jízdních řádů (pozor na výluku metra Florenc - Vysočanská).

Ve středu 29. října:

🚇 Provoz metra bude organizován podle poloprázdninových jízdních řádů, dojde k prodloužení intervalů.

🚋 Provoz tramvají bude zachován podle běžných jízdních řádů.

🚌 Provoz autobusů bude organizován podle poloprázdninových jízdních řádů, na vybraných linkách dojde k prodloužení intervalů. Nepojedou školní linky a školní spoje.

Od čtvrtka 30. října do pátku 31. října:

🚇🚋🚌 Provoz metra, tramvají i autobusů bude jako v běžný pracovní den. Z důvodu vyhlášení ředitelského volna na některých školách ale nepojedou školní linky 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 271, 273, 274, 278 a 280.





28. října 2025  21:15





Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

