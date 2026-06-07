Titulky novin už v 18. století lákaly na nešťastné milence, co se vrhali do rozbouřených vod pod jezem, kramářské písně lákaly na tklivé osudy osamělých žen, které zdrcené bídou, skočily do hluboké tůně. Voda jako cesta z tohoto světa bývala častým způsobem, protože plavecká gramotnost populace byla nízká, povinné školní plavecké kurzy byly hudbou daleké budoucnosti.
Připomínka sebevrahů je pod mostem
V hlavním městě se od 70. let stal cílem nešťastníků Nuselský most, zprvu pojmenovaný jako Gottwaldův. Když odtud do Nuselského údolí skočily desítky sebevrahů, přišla nejdřív překážka ve stylu vysokého plotu. Ale i ten byl překonatelný.
Až když přibyly tvarované pružné plechy, které jsou pro většinu lidí zcela nepřekonatelné, přestal být Nuselský most centrem sebevrahů. Smutné osudy připomíná už jen pomník-lampa od Krištofa Kintery dole pod mostem v parku.
Korzo, přesun vojska i skoky dolů
Když byla Praha v době barokní obehnána moderními hradbami, vedle fortifikačních kvalit jim dávali architekti i funkce okrasné. Aby okrášlovaly okolí hlavních vstupních bran do města. V některých místech byly horní plochy městských staveb tak široké, že tam vedle sebe projely dva kočáry.
Původně to bylo kvůli rychlému přesunu vojska v případě ohrožení, převozu munice i děl. Později byly hradby částečně přístupní veřejnosti a některé úseky se staly místem oblíbeným pro nedělní korzování.
Týkalo se to například i úseku nahoře na dnešním Václavském náměstí, mezi Koňskou a Novou bránou, zvanou později Vídeňská (v místě dnešního Senovážného náměstí).
Když se podíváte na staré zobrazení Koňské brány, byť nepatřila k nejvyšším, skok z výše osmi až deseti metrů na dlažbu nedávala moc šancí na přežití. Jen na okraj, středověké hradby kolem města, veřejnosti nepřístupné a částečně dřevěné, mívaly výšku až devět metrů.
Pustit si svítiplyn...
S průmyslovou revolucí i do Prahy vstoupilo nové energetické médium, svítiplyn. Až do napojení na plyn zemní se později, spolu s předávkováním prášky, stal častým způsobem odchodu ze života. Také skok před přijíždějící soupravu metra se zařadil do seznamu.