Návrh rozpočtu pro rok 2026 počítá se schodkem 286 miliard korun. Po jednání kabinetu to dnes novinářům řekl premiér Petr Fiala. Je tedy shodný s rozpočtem navženým na konci září. Ten už vláda jednou předložila, po říjnových volbách se jím ale nově zvolení poslanci nemohli zabývat.
K opětovnému předložení rozpočtu vyzývala končící vládu nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Na kabinet v tomto směru apeloval i prezident Petr Pavel. Představitelé nové koalice dříve uvedli, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. To nastává, pokud se nepodaří rozpočet schválit do konce roku. V takovém případě jsou měsíční výdaje omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku.
Fiala připomněl, že teprve v tomto týdnu je ustavená nová Sněmovna včetně výborů. „Teď je první chvíle kdy máme reálně ten rozpočet komu poslat a v Poslanecké sněmovně s ním lze pracovat a lze ho projednávat,“ řekl končící premiér. Vláda podle něj k opětovnému poslání rozpočtu přistoupila i kvůli tomu, že se oddaluje vytvoření nového kabinetu. Důvodem tohoto oddálení podle Fialy je, že předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš nevyřešil svůj střet zájmů.
Premiér upozornil, že zákonný limit pro rozpočtový deficit v příštím roce je 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Na tyto dvě položky se výdajové limity nevztahují.
Fiala také apeloval na novou vládu, aby tyto dvě položky v rozpočtu zachovala. „Znovu jménem naší vlády apeluji na vznikající koalici, aby tyto zákonem stanovené parametry dodržela, aby výdaje na energetickou a vojenskou bezpečnost země neutopila v provozu, protože by to ohrozilo naši bezpečnost a zbytečně zadlužilo občany České republiky,“ řekl.
Strany končící vlády jsou podle Petra Fialy připraveny podpořit návrh rozpočtu ve Sněmovně. „Pokud schválí v prvním a druhém čtení náš rozpočet, jak jsme ho připravili, nemáme důvod pro něj nehlasovat. Pokud tam začnou dělat změny, potom je to jejich rozpočet a ne náš,“ uzavřel premiér.
Fialova vláda schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury
Vláda v demisi dnes rovněž schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok s výdaji 187 miliard korun. Ten má za úkol přerozdělovat peníze na výstavbu, modernizaci a opravy dopravní infrastruktury. Po jednání kabinetu to novinářům řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zároveň upozornil, že do fondu bude třeba doplnit 37,2 miliardy Kč. V letošním roce by chtěl využít nespotřebované výdaje, v příštím by podle něj bylo možné využít vyšší příjmy vzniklé díky ekonomickému růstu.
Chybějící peníze považuje Kupka za řešitelnou věc. „Prostor tady nepochybně je, také jsme se tou cestou v minulých letech vydávali,“ řekl ministr. Zdůraznil, že není ohrožena realizace klíčových dopravních staveb.
Kupka dále uvedl, že připraví nástroj pro stanovování priorit budování dopravní infrastruktury a pro výběr z připravených projektů. „V nadcházejícím období bude třeba rozhodnout, jak se stavby pokryjí, případně rozhodnout o prioritních stavbách,“ řekl Kupka. Situace je podle něj důsledek toho, že se podařilo zrychlit přípravu staveb.
Výdaje SFDI podle návrhu příští rok vzrostou z letošních 160,3 miliardy korun. Návrh rozpočtu fondu pro příští tok počítá s neinvestičními výdaji 53,6 miliardy korun a s investičními výdaji 133,3 miliardy korun. Výdaje Ředitelství silnic a dálnic jsou stanoveny 85,7 miliardy korun a pro Správu železnic 84,3 miliardy korun.