Schodek téměř 300 miliard korun. Fialova vláda poslala do Sněmovny návrh rozpočtu pro rok 2026

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:06
Vláda Petra Fialy (ODS) v demisi na dnešním jednání opětovně poslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2026. Ten je identický s původním návrhem z konce září.

Premiér Petr Fiala na schůzi vlády v demisi, kde ministři rozhodnou, zda znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, jak požaduje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů. (12. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Návrh rozpočtu pro rok 2026 počítá se schodkem 286 miliard korun. Po jednání kabinetu to dnes novinářům řekl premiér Petr Fiala. Je tedy shodný s rozpočtem navženým na konci září. Ten už vláda jednou předložila, po říjnových volbách se jím ale nově zvolení poslanci nemohli zabývat.

K opětovnému předložení rozpočtu vyzývala končící vládu nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Na kabinet v tomto směru apeloval i prezident Petr Pavel. Představitelé nové koalice dříve uvedli, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. To nastává, pokud se nepodaří rozpočet schválit do konce roku. V takovém případě jsou měsíční výdaje omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku.

Fiala připomněl, že teprve v tomto týdnu je ustavená nová Sněmovna včetně výborů. „Teď je první chvíle kdy máme reálně ten rozpočet komu poslat a v Poslanecké sněmovně s ním lze pracovat a lze ho projednávat,“ řekl končící premiér. Vláda podle něj k opětovnému poslání rozpočtu přistoupila i kvůli tomu, že se oddaluje vytvoření nového kabinetu. Důvodem tohoto oddálení podle Fialy je, že předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš nevyřešil svůj střet zájmů.

Program nové koalice nezmiňuje Rusko jako bezpečnostní hrozbu. Kritizuje prezident Petr Pavel

Premiér upozornil, že zákonný limit pro rozpočtový deficit v příštím roce je 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Na tyto dvě položky se výdajové limity nevztahují.

Fiala také apeloval na novou vládu, aby tyto dvě položky v rozpočtu zachovala. „Znovu jménem naší vlády apeluji na vznikající koalici, aby tyto zákonem stanovené parametry dodržela, aby výdaje na energetickou a vojenskou bezpečnost země neutopila v provozu, protože by to ohrozilo naši bezpečnost a zbytečně zadlužilo občany České republiky,“ řekl.

Strany končící vlády jsou podle Petra Fialy připraveny podpořit návrh rozpočtu ve Sněmovně. „Pokud schválí v prvním a druhém čtení náš rozpočet, jak jsme ho připravili, nemáme důvod pro něj nehlasovat. Pokud tam začnou dělat změny, potom je to jejich rozpočet a ne náš,“ uzavřel premiér.

Fialova vláda schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury

Vláda v demisi dnes rovněž schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok s výdaji 187 miliard korun. Ten má za úkol přerozdělovat peníze na výstavbu, modernizaci a opravy dopravní infrastruktury. Po jednání kabinetu to novinářům řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zároveň upozornil, že do fondu bude třeba doplnit 37,2 miliardy Kč. V letošním roce by chtěl využít nespotřebované výdaje, v příštím by podle něj bylo možné využít vyšší příjmy vzniklé díky ekonomickému růstu.

Chybějící peníze považuje Kupka za řešitelnou věc. „Prostor tady nepochybně je, také jsme se tou cestou v minulých letech vydávali,“ řekl ministr. Zdůraznil, že není ohrožena realizace klíčových dopravních staveb.

Kupka dále uvedl, že připraví nástroj pro stanovování priorit budování dopravní infrastruktury a pro výběr z připravených projektů. „V nadcházejícím období bude třeba rozhodnout, jak se stavby pokryjí, případně rozhodnout o prioritních stavbách,“ řekl Kupka. Situace je podle něj důsledek toho, že se podařilo zrychlit přípravu staveb.

Výdaje SFDI podle návrhu příští rok vzrostou z letošních 160,3 miliardy korun. Návrh rozpočtu fondu pro příští tok počítá s neinvestičními výdaji 53,6 miliardy korun a s investičními výdaji 133,3 miliardy korun. Výdaje Ředitelství silnic a dálnic jsou stanoveny 85,7 miliardy korun a pro Správu železnic 84,3 miliardy korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Skuteč zahájí sanaci skládky po Velamosu, nejspíš obsahuje galvanické kaly

ilustrační snímek

Skuteč na Chrudimsku získala stoprocentní dotaci na likvidaci staré skládky po firmě Velamos. Výrobce jízdních kol vozil do lomu Horka nejspíš galvanické kaly...

12. listopadu 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Na letišti Líně u Plzně dokončila armáda oplocení areálu i studii zástavby

ilustrační snímek

Na záložním vojenském letišti Líně u Plzně, kde měla původně vzniknout továrna na výrobu baterií pro elektromobily, dokončila armáda oplocení areálu i studii...

12. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  13:45

Kvůli vandalismu zvýší Karlovy Vary dohled nad letním kinem

ilustrační snímek

Kvůli opakovanému vandalismu v letním kině v Karlových Varech posílí město kamerový systém a zvýší nad areálem dohled městské policie. ČTK to dnes řekl...

12. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Prodloužený víkend přinese komplikace. Předposlední letošní výluka metra potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

12. listopadu 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Za výbuch skladu munice podmínka. Stejný soudce policisty nejprve osvobodil

K výbuchu muničního skladu v Bílině došlo 15. září 2020.

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu...

12. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:12

Galerie v Náchodě ukáže obrazy inspirované fasádami i šperky ze stříbra

Šperk Petry Killarové

Dvě výstavy najednou otevře vernisáží v zámecké jízdárně v pátek 14. listopadu v 17 hodin Galerie výtvarného umění v Náchodě. Alžběta Říhová představí svou tvorbu inspirovanou architekturou a...

12. listopadu 2025  14:58

První "červený říjen" pro kryptoměny za sedm let. Tržní kapitalizace klesla o více než 6 %

12. listopadu 2025  14:54

OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vězení za znásilňování kolegy v kuka vozu platí, žalobkyně s podmínkou neuspěla

Okresní soud v Klatovech nepravomocně potrestal ročním vězením řidiče...

Za opakovaná znásilňování o generaci mladšího kolegy bude muset řidič popelářského vozu Jaroslav E. na rok nastoupit do vězení. Soud ve středu zamítl všechna odvolání třiapadesátiletého muže proti...

12. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Pomáháme obětem trestných činů, v Ostravě se uskutečnil křest nového manuálu

12. listopadu 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.