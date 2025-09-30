Zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených, což ředitel odmítl. Nyní uvedl, že kampaň proti němu zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.
Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti), která má zahradu v gesci, pak na sociální sítí X Bobkovi poděkovala za 15 let práce pro zahradu. „Nyní je třeba uklidnit tuto nelehkou situaci a dívat se dopředu. Zaměříme se na zlepšení pracovního prostředí v zahradě a co nejdříve vypíšeme otevřené výběrové řízení,“ uvedla.
Podle Bobka za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe.
„Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace,“ sdělil končící ředitel.
Dodal, že za dobu jeho působení v zoo si na něj nikdo u odborové organizace nestěžoval a žádnou stížnost na jeho způsob řízení s ním neřešil ani magistrát. „Nyní spolu s kolegy z vedení čelím nekonečnému přívalu obvinění, která bohužel obsahují řadu historek přibarvených tichou poštou i nesmyslných konstrukcí. Tato kampaň se nyní dostala do fáze, kdy již zásadně poškozuje celou Zoo Praha,“ uvedl Bobek.
Doplnil, že věří v to, že se městu podaří vybrat nového ředitele, který bude rozumět zvířatům i lidem a který nebude podléhat nejrůznějším partikulárním zájmům.
O obviněních z šikany a bossingu vůči Bobkovi napsaly na konci minulého týdne servery Seznam Zprávy a Deník N, vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Ředitel ve článcích v médiích odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.