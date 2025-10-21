Segwaye, pivní kola i sdílené elektrokoloběžky. Turistickým vozítkům v Praze pšenka nekvete

Marek Hýř
  13:24
Sloužily hlavně turistům. Místní naopak štvaly. Řeč je o vozítkách segway. Podobným výstřelkem turistického byznysu byla i pivní kola. Také ta nakonec z Prahy zmizela. Posledních pár měsíců zbývá i sdíleným elektrokoloběžkám. Od ledna 2026 začne platit nový systém regulace, který jejich provoz fakticky znemožní.
Segway (ilustrační foto).

Segway (ilustrační foto). | foto: David SedleckýMetro.cz

Turistická vozítka, která se v minulých letech stala symbolem zábavných, ale často i problematických forem přepravy po Praze, zažívají definitivní ústup ze slávy.

Segway a rej značek

První přišly o přízeň města segwaye. Značky zakazující jejich provoz se v centru metropole objevily na podzim roku 2016. Město nakonec nechalo nainstalovat zhruba 600 zónových značek. A protože bylo nutné důsledně vyznačit oblasti, kam vozítka nesmí, objevily se značky i na velmi bizarních místech – třeba před schody.

Značka zákazu vjezdu vozítek segway v Křesomyslově ulici.

Beerbiky v centru Prahy

Turisté si v metropoli oblíbili také pojízdné bary. Na pivních kolech se partičky jeden čas projížděly Prahou a hlukem obtěžovaly obyvatele města. Na jaře 2020 magistrát zákazem vyhnal beerbiky z centra a jejich provozovatelé se proto přesunuli do jiných částí metropole.

Definitivní konec pojízdných barů přišel o rok později. Nejvyšší správní soud tehdy zamítl kasační stížnost provozovatelů pivních kol proti rozsudku Městského soudu v Praze, a magistrát je tak mohl definitivně zakázat.

Strážníci v Praze rozdali o prodlouženém víkendu turistům na pivních kolech 11 pokut.

„Pivní kola jsou ponižující pro město jako takové a hlavně pro lidi, kteří zde žijí. Zájmy podnikání s alkoholem nevyhrály a beerbiky v centru jsou nadále jenom vzpomínka. Každý byznys ve veřejném prostoru musí fungovat za jasně daných podmínek a se souhlasem místních a městských částí,“ okomentoval rozsudek tehdejší primátorův náměstek Adam Scheinherr.

Konec elektrokoloběžek

Teď přichází na řadu sdílené elektrokoloběžky. Nový systém regulace schválili pražští radní včera. Platit má od 1. ledna 2026. Město uzavře s provozovateli sdílených kol a elektrokol novou smlouvu. Na jejím základě vzniknou parkovací body, kam bude možné kolo odložit. Elektrokoloběžky ale na těchto místech nebude možné zaparkovat, od čehož si město slibuje, že kompletně vymizí z ulic.

Firmy provozující sdílené kolobežky nová pravidla kritizují. „S ohledem na pondělní rozhodnutí zvažujeme v rámci mikrobility odchod z Prahy,“ uvedl pro iDNES.cz Marek Pazderka, Senior Operations Manager pro mikromobilitu ve společnosti Bolt. Kromě mikromobility, tedy kol a koloběžek, provozuje Bolt v Praze ještě i carsharing a alternativní taxi službu.

Takto vypadá parkovací stín v Karlíně. Auto v něm stát nesmí. Kola a koloběžky naopak ano.

Podle Pazderky prostý zákaz současné problémy, které uživatelé elektrokoloběžek způsobují, nevyřeší. „Stejní lidé jednoduše přesedlají na e-kola nebo běžná sdílená kola, která navíc nemají žádná technologická omezení. Výsledkem může být více nehod, více jízd po chodníku a větší zábor parkovacích míst,“ míní.









