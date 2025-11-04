Na výběr střední školy deváťákům sice ještě pár měsíců zbývá, rozhodnutí by ale neměli nechávat na poslední chvíli. Právě na podzim pořádá většina škol dny otevřených dveří, které mohou pomoci s výběrem. Nejpozději v lednu by každý měl vědět, kam chce podat přihlášku. Ta se podává v únoru.
Mezi střední školy v Praze, kam se hlásí nejvíc zájemců, patří tradičně gymnázia. Podle projektu To dáš! Přijímačky nanečisto se do pětice nejžádanějších středních škol v hlavním městě ale probojovaly i policejní nebo stavební škola. Představujeme TOP 5 pražských středních škol podle zájmu uchazečů minulý rok. Počet míst pro školní rok 2026/27 sice ještě ředitelé nezveřejnili (čas na to mají do konce ledna 2026), dá se ale očekávat, že bude velmi podobný jako o rok dříve.
Počet zájemců a přijatých studentů na vybraných školách jsme ověřili na webech jednotlivých institucí.
1. Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
Adresa: Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov
Den otevřených dveří: 17. listopadu 2025, 10-17 hodin
Web: www.ssps.cz
Absolutní jedničkou v počtu podaných přihlášek s prioritou 1 je Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, konkrétně její obor informační technologie. Vysoký zájem uchazečů ji provází už několik let. „V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 obdržela Smíchovská SPŠ 612 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií,“ uvádí škola.
V následujících letech počty přihlášek ještě rostly, až přesáhly hranici 900. Škola proto navyšovala kapacity. Nabízí tři obory, kromě gymnázia je to kybernetická bezpečnost a informační technologie. U informačních technologií zvýšila počet míst z 90 na 96, u kybernetické bezpečnosti z 30 na 32 a největší změnou bylo otevření další třídy gymnázia, díky čemuž stoupla kapacita z 30 na 64 míst.
Pro zájemce, kteří chtějí zvýšit svou šanci na přijetí, pořádá škola přípravné kurzy pro jednotnou zkoušku z češtiny a z matematiky. A čím se tato škola může pochlubit? Je to vysoké zapojení studentů do chodu školy (někteří působí i jako zaměstnanci školy na částečný úvazek), spolupráce s Učitelskou platformou, s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost nebo příprava webů zaměřených na středoškolské vzdělání.
2. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
Adresa: Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 24 Praha 9
Den otevřených dveří: 28. listopadu 2025, 12-15 hodin
Web: skolamv.cz
Mezi pěti nejžádanějšími středními školami v Praze se umístila i Vyšší policejní škola a Střední policejní škola, na kterou se v roce 2025 hlásilo 526 uchazečů. Brali 136 lidí. Tato škola přijímá jak absolventy základní školy do maturitního studia, tak zájemce o vyšší odborné vzdělání z řad policie a zaměstnanců ministerstva vnitra.
„Se svými 64 kmenovými učebnami, 98 specializovanými učebnami, 3 tělocvičnami a výukovým centrem patří k největším školám v resortu vnitra,“ uvádí o sobě škola, která má jednu pobočku i v Sokolově. Ti, kdo na ní zvažují studium a nemají možnost ji navštívit v den otevřených dveří, si mohou prostory školy, internátu i sportovišť prohlédnout na jejím webu.
Škola láká zájemce na komunikaci s ředitelem i dalšími členy vedení bez formálních bariér, na výcvikové středisko v Krušných horách a také na rozsáhlou spolupráci s Policií ČR formou exkurzí, praxí i přednášek specialistů.
|
Radnice Prahy 1 a 7 nabízejí deváťákům bezplatnou přípravu na přijímací zkoušky
3. Škola EU Praha
Adresa: Lipí 1911/22, Praha 9 – Horní Počernice
Den otevřených dveří: 5. listopadu 2025, 14-19 hodin
Web: skolaeupraha.cz
O něco nižší počet přihlášek (447), ale na druhé straně i výrazně nižší kapacita (90 přijatých) katapultovaly na třetí místo v našem přehledu Školu EU Praha.
Zahrnuje střední školu a gymnázium. Největší přetlak se ale týká oboru veřejnosprávní činnost, pod nějž patří právo (1 třída, 30 žáků) a diplomatické služby (2 třídy, 60 žáků).
Na všechny programy dohromady škola loni přijímala 210 žáků. Řídí se výsledky jednotné přijímací zkoušky od Cermatu, sama školní přijímačky nepořádá. V současné době má přes 900 žáků. Škola se hlásí k novodobým principům pedagogiky a humanismu. Studenti se učí kromě angličtiny další jazyky, na výběr mají ze španělštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.
Škola také pomáhá studentům zajišťovat praxe v úřadech státní správy a samosprávy v rozsahu 2 až 4 týdny.
|
Zájem o absolventy mají firmy, ale i tajné služby
4. SPŠ stavební Josefa Gočára
Adresa: Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4
Dny otevřených dveří: 5. a 9. listopadu 2025, 14. ledna 2026, vždy od 17 hodin
Web: spsgocar.cz
Mezi nejžádanějšími školami v Praze je také jedna se stavebním zaměřením. Jde o Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára, pojmenovanou podle slavného architekta období kubismu a funkcionalismu.
Škola, známá dříve jako Zborovská, se chlubí dlouhodobě vynikajícími výsledky ve vzdělávání. Mnoho jejích absolventů míří za dalším studiem na technické univerzity, zejména na pražské ČVUT a brněnské VUT. Součástí studia jsou praxe ve stavebních firmách. Výhodou je i kvalitní vybavení, některé moderní učebny zařídily přímo stavební firmy, s nimiž škola spolupracuje.
Studenti mohou také absolvovat zahraniční stáže a pobyty, a to jak krátkodobé, tak po ukončení 4. ročníku i dlouhodobé. V minulých letech jezdili do Irska, Slovinska, Španělska a Německa.
Pro zájemce škola pořádá přípravné kurzy z matematiky a češtiny. Začínají v prosinci a mají 15 výukových bloků. Dnů otevřených dveří má škola hned několik. Deváťáci (a také osmáci, které rozhodování teprve čeká) mohou přijít také na některý z projektových dnů, kdy se mohou po dvě vyučovací hodiny účastnit projektu na zajímavé téma. Jejich rozpis najdou zde.
5. Gymnázium Arabská
Adresa: Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice
Dny otevřených dveří: 26. listopadu 2025 a 7. ledna 2026 , 15-18 hodin
Web: gyarab.cz
Přehled nejžádanějších pražských škol by nebyl úplný bez zástupce klasického gymnázia. Gymnázium Arabská se zaměřuje na humanitní obory, přírodní vědy a také programování. Je fakultní školou dvou fakult Univerzity Karlovy - Přírodovědecké a Filozofické. Téměř 100 procent jeho absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole
Gymnázium Arabská má podrobně zpracované webové stránky, kde zájemci o studium najdou vše důležité včetně programu Dne inspirace, který škola pořádá, nebo informací o výměnných pobytech a kurzech v zahraničí.
Deváťáci, kteří se sem chtějí přihlásit, by měli věnovat pozornost přijímacímu řízení. Kromě jednotné přijímací zkoušky škola přihlíží i k dosavadním studijním výsledkům na základní škole, a to jak ke známkám na vysvědčení, tak k účasti na olympiádách a dalších soutěžích.
Ve dnech otevřených dveří je možné přijít už mezi 8. a 14. hodinou a prohlédnout si školu s průvodcem. Prohlídka trvá zhruba 20 minut a je třeba se na ni předem zaregistrovat. Od 15 pak budou otevřené učebny, tělocvična i další prostory školy. V 16 hodin je naplánované setkání s ředitelkou v jídelně školy.
Důležité termíny pro deváťáky
I když do přijímaček na střední školy zbývá ještě dost času, vybrat si tu správnou školu by žáci posledních ročníků základních škol měli do konce roku, nejpozději do konce ledna 2026. V únoru už začíná podávání přihlášek. A kdy budou zkoušky? Všechny důležité termíny zjistíte v tabulce.
|Podávání přihlášek na SŠ
|od 1. února do 20. února 2026
|Jednotná přijímací zkouška
|10. dubna a 13. dubna 2026
|Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín
|29. a 30. dubna 2026
|Výsledky 1. kola
|15. května 2026
|Podání přihlášek do 2. kola
|19.-24. května 2026
|Druhé kolo zkoušek
|8. až 12. června 2026
|Výsledky 2. kola
|23. června 2026
|Řádný termín školních a talentových zkoušek
|od 15. března do 23. dubna 2026
|Náhradní termín školních a talentových zkoušek:
|od 24. dubna do 5. května 2026