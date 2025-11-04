Sem chce každý! 5 středních škol v Praze s největším počtem přihlášek

Autor: Pavla Žáková
  19:52
Vybrat si správně střední školu je těžký úkol. A dostat se na ni může být výkon skoro nadlidský! Jaké jsou nejžádanější střední školy v Praze podle počtu přihlášek?
Budoucí studenti hledají svá jména v seznamech na dveřích chebského gymnázia. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Na výběr střední školy deváťákům sice ještě pár měsíců zbývá, rozhodnutí by ale neměli nechávat na poslední chvíli. Právě na podzim pořádá většina škol dny otevřených dveří, které mohou pomoci s výběrem. Nejpozději v lednu by každý měl vědět, kam chce podat přihlášku. Ta se podává v únoru.

Mezi střední školy v Praze, kam se hlásí nejvíc zájemců, patří tradičně gymnázia. Podle projektu To dáš! Přijímačky nanečisto se do pětice nejžádanějších středních škol v hlavním městě ale probojovaly i policejní nebo stavební škola. Představujeme TOP 5 pražských středních škol podle zájmu uchazečů minulý rok. Počet míst pro školní rok 2026/27 sice ještě ředitelé nezveřejnili (čas na to mají do konce ledna 2026), dá se ale očekávat, že bude velmi podobný jako o rok dříve.

Počet zájemců a přijatých studentů na vybraných školách jsme ověřili na webech jednotlivých institucí.

Přijímací zkoušky na střední školy začnou v dubnu, čas na výběr školy je ale právě teď.

1. Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Adresa: Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov
Den otevřených dveří: 17. listopadu 2025, 10-17 hodin
Web: www.ssps.cz

Absolutní jedničkou v počtu podaných přihlášek s prioritou 1 je Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, konkrétně její obor informační technologie. Vysoký zájem uchazečů ji provází už několik let. „V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 obdržela Smíchovská SPŠ 612 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií,“ uvádí škola.

V následujících letech počty přihlášek ještě rostly, až přesáhly hranici 900. Škola proto navyšovala kapacity. Nabízí tři obory, kromě gymnázia je to kybernetická bezpečnost a informační technologie. U informačních technologií zvýšila počet míst z 90 na 96, u kybernetické bezpečnosti z 30 na 32 a největší změnou bylo otevření další třídy gymnázia, díky čemuž stoupla kapacita z 30 na 64 míst.

Pro zájemce, kteří chtějí zvýšit svou šanci na přijetí, pořádá škola přípravné kurzy pro jednotnou zkoušku z češtiny a z matematiky. A čím se tato škola může pochlubit? Je to vysoké zapojení studentů do chodu školy (někteří působí i jako zaměstnanci školy na částečný úvazek), spolupráce s Učitelskou platformou, s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost nebo příprava webů zaměřených na středoškolské vzdělání.

2. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra

Adresa: Pod Táborem 102/5, Hrdlořezy, 190 24 Praha 9
Den otevřených dveří: 28. listopadu 2025, 12-15 hodin
Web: skolamv.cz

Mezi pěti nejžádanějšími středními školami v Praze se umístila i Vyšší policejní škola a Střední policejní škola, na kterou se v roce 2025 hlásilo 526 uchazečů. Brali 136 lidí. Tato škola přijímá jak absolventy základní školy do maturitního studia, tak zájemce o vyšší odborné vzdělání z řad policie a zaměstnanců ministerstva vnitra.

„Se svými 64 kmenovými učebnami, 98 specializovanými učebnami, 3 tělocvičnami a výukovým centrem patří k největším školám v resortu vnitra,“ uvádí o sobě škola, která má jednu pobočku i v Sokolově. Ti, kdo na ní zvažují studium a nemají možnost ji navštívit v den otevřených dveří, si mohou prostory školy, internátu i sportovišť prohlédnout na jejím webu.

Škola láká zájemce na komunikaci s ředitelem i dalšími členy vedení bez formálních bariér, na výcvikové středisko v Krušných horách a také na rozsáhlou spolupráci s Policií ČR formou exkurzí, praxí i přednášek specialistů.

Radnice Prahy 1 a 7 nabízejí deváťákům bezplatnou přípravu na přijímací zkoušky

3. Škola EU Praha

Adresa: Lipí 1911/22, Praha 9 – Horní Počernice
Den otevřených dveří: 5. listopadu 2025, 14-19 hodin
Web: skolaeupraha.cz

O něco nižší počet přihlášek (447), ale na druhé straně i výrazně nižší kapacita (90 přijatých) katapultovaly na třetí místo v našem přehledu Školu EU Praha.

Zahrnuje střední školu a gymnázium. Největší přetlak se ale týká oboru veřejnosprávní činnost, pod nějž patří právo (1 třída, 30 žáků) a diplomatické služby (2 třídy, 60 žáků).

Na všechny programy dohromady škola loni přijímala 210 žáků. Řídí se výsledky jednotné přijímací zkoušky od Cermatu, sama školní přijímačky nepořádá. V současné době má přes 900 žáků. Škola se hlásí k novodobým principům pedagogiky a humanismu. Studenti se učí kromě angličtiny další jazyky, na výběr mají ze španělštiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.

Škola také pomáhá studentům zajišťovat praxe v úřadech státní správy a samosprávy v rozsahu 2 až 4 týdny.

Zájem o absolventy mají firmy, ale i tajné služby

4. SPŠ stavební Josefa Gočára

Adresa: Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4
Dny otevřených dveří: 5. a 9. listopadu 2025, 14. ledna 2026, vždy od 17 hodin
Web: spsgocar.cz

Mezi nejžádanějšími školami v Praze je také jedna se stavebním zaměřením. Jde o Střední průmyslovou školu stavební Josefa Gočára, pojmenovanou podle slavného architekta období kubismu a funkcionalismu.

Škola, známá dříve jako Zborovská, se chlubí dlouhodobě vynikajícími výsledky ve vzdělávání. Mnoho jejích absolventů míří za dalším studiem na technické univerzity, zejména na pražské ČVUT a brněnské VUT. Součástí studia jsou praxe ve stavebních firmách. Výhodou je i kvalitní vybavení, některé moderní učebny zařídily přímo stavební firmy, s nimiž škola spolupracuje.

Studenti mohou také absolvovat zahraniční stáže a pobyty, a to jak krátkodobé, tak po ukončení 4. ročníku i dlouhodobé. V minulých letech jezdili do Irska, Slovinska, Španělska a Německa.

Pro zájemce škola pořádá přípravné kurzy z matematiky a češtiny. Začínají v prosinci a mají 15 výukových bloků. Dnů otevřených dveří má škola hned několik. Deváťáci (a také osmáci, které rozhodování teprve čeká) mohou přijít také na některý z projektových dnů, kdy se mohou po dvě vyučovací hodiny účastnit projektu na zajímavé téma. Jejich rozpis najdou zde.

Přijímací zkoušky na střední školy.

5. Gymnázium Arabská

Adresa: Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice
Dny otevřených dveří: 26. listopadu 2025 a 7. ledna 2026 , 15-18 hodin
Web: gyarab.cz

Přehled nejžádanějších pražských škol by nebyl úplný bez zástupce klasického gymnázia. Gymnázium Arabská se zaměřuje na humanitní obory, přírodní vědy a také programování. Je fakultní školou dvou fakult Univerzity Karlovy - Přírodovědecké a Filozofické. Téměř 100 procent jeho absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole

Gymnázium Arabská má podrobně zpracované webové stránky, kde zájemci o studium najdou vše důležité včetně programu Dne inspirace, který škola pořádá, nebo informací o výměnných pobytech a kurzech v zahraničí.

Deváťáci, kteří se sem chtějí přihlásit, by měli věnovat pozornost přijímacímu řízení. Kromě jednotné přijímací zkoušky škola přihlíží i k dosavadním studijním výsledkům na základní škole, a to jak ke známkám na vysvědčení, tak k účasti na olympiádách a dalších soutěžích.

Ve dnech otevřených dveří je možné přijít už mezi 8. a 14. hodinou a prohlédnout si školu s průvodcem. Prohlídka trvá zhruba 20 minut a je třeba se na ni předem zaregistrovat. Od 15 pak budou otevřené učebny, tělocvična i další prostory školy. V 16 hodin je naplánované setkání s ředitelkou v jídelně školy.

Důležité termíny pro deváťáky

I když do přijímaček na střední školy zbývá ještě dost času, vybrat si tu správnou školu by žáci posledních ročníků základních škol měli do konce roku, nejpozději do konce ledna 2026. V únoru už začíná podávání přihlášek. A kdy budou zkoušky? Všechny důležité termíny zjistíte v tabulce.

Přijímací řízení na SŠ pro rok 2026/27
Podávání přihlášek na SŠod 1. února do 20. února 2026
Jednotná přijímací zkouška10. dubna a 13. dubna 2026
Jednotná přijímací zkouška – náhradní termín29. a 30. dubna 2026
Výsledky 1. kola15. května 2026
Podání přihlášek do 2. kola19.-24. května 2026
Druhé kolo zkoušek8. až 12. června 2026
Výsledky 2. kola23. června 2026
Řádný termín školních a talentových zkoušekod 15. března do 23. dubna 2026
Náhradní termín školních a talentových zkoušek:od 24. dubna do 5. května 2026
