Po prvním úspěšném vysílání z Villy Pellé přichází další velký moment. Už dnes, tedy v úterý 10. března, budou moci obyvatelé Domova s pečovatelskou službou ve Šlejnické sledovat slavné představení Kytice z divadla Semafor. A to v přímém přenosu přes VR brýle.
Přímo v hledišti
Stačí si nasadit headset a rázem se ocitnou přímo mezi diváky. Díky 360° kamerám a rychlé 5G síti uvidí dění kolem sebe ze všech stran, jako by skutečně seděli v hledišti. Technologie přenese do domova seniorů atmosféru legendárního Semaforu téměř bez zpoždění.
„Reakce seniorů po prvním vysílání nás utvrdily v tom, že to má smysl. Chceme, aby i lidé, kteří už se kvůli zdraví nedostanou do divadla, mohli znovu zažívat kulturní události,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
Projekt přitom není jen o zábavě. Podle odborníků může virtuální realita pomáhat i s pamětí a psychickou pohodou. Představení jako Kytice totiž v mnoha seniorech probouzí vzpomínky na mládí – a právě práce se vzpomínkami je základem takzvané reminiscenční terapie.
Projekt za miliony má pomoci i psychice seniorů
Moderní technologie tak mohou fungovat jako most mezi minulostí a současností. Senioři si navíc budou moci vybírat i z archivních záznamů nebo se vydat na virtuální výlety po místech v Česku, kam už by se sami nedostali.
Celý projekt stojí přes 7,6 milionu korun bez DPH a je financován z Národního plánu obnovy. Praha 6 hradí pouze daň. Pokud se systém osvědčí, může se dle slov zástupců radnice stát inspirací i pro další města v Česku.
