Senioři z Prahy 6 míří do divadla. Díky virtuální realitě však nevystrčí paty z pokoje

Filip Jaroševský
  16:15
Senioři z Prahy 6 se brzy ocitnou v první řadě legendárního divadla. A přitom vůbec neopustí svůj domov. Radnice totiž spustila projekt, který využívá virtuální realitu a rychlou 5G síť, aby starším lidem přenesla kulturní zážitky přímo do jejich obýváku.
Csongor Kassai, Taťjana Medvecká a Anna Fialová ve Vodníkovi

Csongor Kassai, Taťjana Medvecká a Anna Fialová ve Vodníkovi | foto: Pavel Hejný

Radúz Mácha v představení Kytice (2019)
Lucie Polišenská a Radúz Mácha ve Svatebních košilích
Anna Fialová ve Vodníkovi
Pavla Beretová a Jana Boušková v Dceřině kletbě
5 fotografií

Po prvním úspěšném vysílání z Villy Pellé přichází další velký moment. Už dnes, tedy v úterý 10. března, budou moci obyvatelé Domova s pečovatelskou službou ve Šlejnické sledovat slavné představení Kytice z divadla Semafor. A to v přímém přenosu přes VR brýle.

Přímo v hledišti

Stačí si nasadit headset a rázem se ocitnou přímo mezi diváky. Díky 360° kamerám a rychlé 5G síti uvidí dění kolem sebe ze všech stran, jako by skutečně seděli v hledišti. Technologie přenese do domova seniorů atmosféru legendárního Semaforu téměř bez zpoždění.

Pavla Beretová a Jana Boušková v Dceřině kletbě

„Reakce seniorů po prvním vysílání nás utvrdily v tom, že to má smysl. Chceme, aby i lidé, kteří už se kvůli zdraví nedostanou do divadla, mohli znovu zažívat kulturní události,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Projekt přitom není jen o zábavě. Podle odborníků může virtuální realita pomáhat i s pamětí a psychickou pohodou. Představení jako Kytice totiž v mnoha seniorech probouzí vzpomínky na mládí – a právě práce se vzpomínkami je základem takzvané reminiscenční terapie.

Projekt za miliony má pomoci i psychice seniorů

Moderní technologie tak mohou fungovat jako most mezi minulostí a současností. Senioři si navíc budou moci vybírat i z archivních záznamů nebo se vydat na virtuální výlety po místech v Česku, kam už by se sami nedostali.

Martin Kraus: V novém seriálu hraju pěkného blba, který se s lidmi ani koňmi moc nepáře

Celý projekt stojí přes 7,6 milionu korun bez DPH a je financován z Národního plánu obnovy. Praha 6 hradí pouze daň. Pokud se systém osvědčí, může se dle slov zástupců radnice stát inspirací i pro další města v Česku.

Kytice

  • Sbírka Kytice patří k nejslavnějším dílům české literatury. Napsal ji básník a sběratel lidové slovesnosti Karel Jaromír Erben a poprvé vyšla v roce 1853. Obsahuje třináct balad inspirovaných českými lidovými pověstmi, pohádkami a legendami.
  • Jednotlivé příběhy mají většinou temnou a dramatickou atmosféru. Často vyprávějí o vině, trestu, lásce, žárlivosti nebo o vztazích mezi rodiči a dětmi. Důležitou roli v nich hrají také nadpřirozené bytosti a osud. Postavy v baladách se často dopustí chyby nebo poruší nějaké morální pravidlo, za což je následně potká tragický trest.
  • Mezi nejznámější balady patří například Polednice, ve které matka v návalu hněvu přivolá strašidelnou bytost a nakonec nešťastnou náhodou zahubí vlastní dítě. Balada Vodník vypráví o dívce, která se provdá za vodníka a musí žít ve vodním světě, zatímco Svatební košile popisuje příběh dívky, kterou v noci odvádí na hřbitov mrtvý milý. V baladě Zlatý kolovrat zase dojde k vraždě nevinné dívky, ale pravda se nakonec díky kouzelnému kolovratu odhalí.
  • Kytice je dodnes velmi populární díky silným příběhům, výrazné atmosféře a jazyku inspirovanému lidovou poezií. Dílo se často adaptuje pro divadlo, film i televizi a patří k základním textům, se kterými se seznamují i studenti českých škol.

