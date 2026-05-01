Seriózně i s nadhledem. Jak ROPID loví mladé na Instagramu a zvládá kritiky na Facebooku

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:30
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) už dávno nekomunikuje jen suché změny jízdních řádů. Na sociálních sítích si dělá legraci sám ze sebe, reaguje na trendy a nebojí se ani kontroverzních témat. Výsledkem jsou statisícové dosahy a živé diskuse. Někdy až moc.
Post z facebookové stránky PID - mobilita budoucnosti | foto: ROPID

„Nejvíce frčí videa, která se týkají aktuálního dění nebo obsahují témata, která lidé rádi komentují, například přepravní podmínky nebo tarif,“ říká pro Metro.cz mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy Filip Drápal. Úspěch podle něj slaví i aktuální fotky z nových dopravních staveb a vozidel nebo rychlé informace o změnách v dopravě.

Dvorecký most i tramvaje na Václaváku

Velké dosahy má podle Drápala obsah týkající se Dvoreckého mostu, návratu tramvají na Václavské náměstí nebo nových prvků navigačního systému Čitelná Praha. „Vysoký zájem vzbuzují také krátká videa parafrázující aktuální trendy na sociálních sítích – tam ale kraluje spíš Instagram, na Facebook z toho dáváme jen něco,“ popisuje.

Právě rozdílné publikum na jednotlivých platformách hraje zásadní roli. „Na Facebooku jsme opatrnější – publikum je konzervativnější a starší. Naopak nejodvážnější jsme na Instagramu, něco mezi je platforma X,“ vysvětluje mluvčí.

Seriózně i s nadhledem

ROPID podle Drápala dlouhodobě kombinuje seriózní obsah s odlehčenými posty. „Pomáhá si dělat legraci sami ze sebe. Snažíme se vyvažovat statické příspěvky s videi a kombinovat fotky s grafikou. Kvalitní grafický materiál je základ úspěchu, důležité je také vystihnout správný moment a být s informací první,“ říká.

Klíčová je i práce s komunitou. „Důležité je věnovat se komentářům, každá živá diskuze násobně zvyšuje dosah. Nebojíme se komunikovat i negativní témata – k životu v PID to prostě patří,“ dodává.

Žádný skok, ale plynulý vývoj

Změna stylu komunikace podle Drápala nepřišla ze dne na den. „Naši komunikaci přizpůsobujeme současným trendům. Chceme více oslovovat mladou generaci. Za tím je i změna stylu v poslední době, hlavně na Instagramu. Také se mnohem více věnujeme tvorbě videí, která dnes frčí mnohem víc než dřív,“ vysvětluje Drápal.

Zároveň ale zdůrazňuje kontinuitu. „Když se důkladně podíváte na naši dlouhodobou komunikaci, přijdete na to, že změny jsou konzistentní a plynulé. Nejsou to skokové změny. Přirozeně plyneme s proudem. Nikdy jsme neměli čistě oficiální tón. Ten přizpůsobujeme obsahu,“ říká.

Některá témata je podle něj potřeba komunikovat opatrněji, u jiných se „nabízí povolit otěže“. Pomáhá i postupné rozšiřování týmu. „Díky tomu k nám přicházejí mladší kolegové. Je to hodně o hledání rovnováhy – pokud chceme udržet krok, musíme se přizpůsobit a zároveň si udržet starší generace,“ doplňuje.

Tým nadšenců a rychlá reakce

Za úspěchem stojí i promyšlený proces tvorby. „Spoustu témat si chystáme dopředu. Máme tým pro vymýšlení a tvorbu obsahu a týmy pro vizuální řešení. Týmy se vzájemně doplňují,“ popisuje Drápal.

V každém týmu je podle něj alespoň jeden kolega, který hlídá aktuální dění. „Dokážeme zareagovat poměrně rychle díky kolegům, kteří doslova srší nápady. Klademe důraz na pohotovost a otevřenost i neotřelým nápadům. Hlavně u trendových záležitostí je potřeba reagovat obzvlášť rychle,“ říká.

Kulturní války pod posty

Reakce na kreativnější obsah se liší podle platformy. „Na Instagramu jsou lidé zvyklí projevovat nadšení, na Facebooku se v komentářích spíše vyjadřují uživatelé, kterým obsah úplně nesedl. Zda se to někomu líbí, poznáme z lajků a dosahu,“ vysvětluje.

Platforma X má podle něj svá specifika. „Jeho publikum je někdy paradoxně citlivější i než na Facebooku. Často jsou reakce na kontroverznější věci značně protichůdné – od nadšených až po silně kritické. Vzniká pak živá diskuze sledujících mezi sebou,“ říká Drápal.

Například o tramvajové trati na Václavském náměstí nebo projektu Čitelná Praha se podle něj vedou „hotové kulturní války“.

Seriózně i s nadhledem. Jak ROPID loví mladé na Instagramu a zvládá kritiky na Facebooku

Post z facebookové stránky PID - mobilita budoucnosti

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) už dávno nekomunikuje jen suché změny jízdních řádů. Na sociálních sítích si dělá legraci sám ze sebe, reaguje na trendy a nebojí se ani...

1. května 2026  19:30

