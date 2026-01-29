Prvních 18 elektrobusů jezdí především na linkách 154, 159, 185 a 213, okrajově také na 126, 133, 173 a 175. O víkendech se moderní bezemisní vozy objevují navíc i na linkách 124 a 207.
„Díky tomu v každodenním provozu MHD šetříme emise CO2 a naftu,“ uvedl dnes dopravní podnik v příspěvku na sociálních sítích.
Až stovka elektrobusů za evropské peníze
Nasazení vozů je součástí širší modernizace vozového parku. DPP plánuje nákup až 100 elektrobusů SOR ENS 12, přičemž projekt je výrazně podpořen evropskými fondy. Z Modernizačního fondu Evropské unie získal dopravní podnik 800 milionů korun bez DPH, a to prostřednictvím programu TRANSGov Ministerstva životního prostředí ČR.
„Doplněním vozového parku o nová lokálně bezemisní vozidla postupně plníme závazky stanovené Klimatickým plánem hl. m. Prahy a národní legislativou v oblasti snižování emisí z dopravy,“ dodal DPP.
Pro rok 2026 pražský dopravní podnik v rámci obnovy vozového parku objednal celkem 118 nových vozidel, z nichž bude 74 zcela nebo částečně bezemisních. Do Prahy dorazí například trolejbusy Bozankaya SNG 12T a také 30 kloubových hybridních autobusů Iveco Urbanway Hybrid 18M.
Co elektrobusy SOR ENS 12 umí