„Šetříme emise CO2.“ Dopravní podnik připomněl, kde jezdí moderní elektrobusy SOR

Marek Hýř
  15:15
Pražská MHD je zase o něco zelenější. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) nedávno nasadil do provozu první elektrobusy SOR ENS 12, které postupně nahrazují klasické dieselové autobusy. Cestující se s nimi už nyní mohou setkat na několika vytížených linkách napříč metropolí.
Elektrobus SOR ENS 12

Elektrobus SOR ENS 12 | foto: DPP – Jakub Lachout

Elektrobus SOR ENS 12
Trolejbus Bozankaya SNG 12T
Trolejbus Bozankaya SNG 12T
Trolejbus Bozankaya SNG 12T
5 fotografií

Prvních 18 elektrobusů jezdí především na linkách 154, 159, 185 a 213, okrajově také na 126, 133, 173 a 175. O víkendech se moderní bezemisní vozy objevují navíc i na linkách 124 a 207.

„Díky tomu v každodenním provozu MHD šetříme emise CO2 a naftu,“ uvedl dnes dopravní podnik v příspěvku na sociálních sítích.

Až stovka elektrobusů za evropské peníze

Nasazení vozů je součástí širší modernizace vozového parku. DPP plánuje nákup až 100 elektrobusů SOR ENS 12, přičemž projekt je výrazně podpořen evropskými fondy. Z Modernizačního fondu Evropské unie získal dopravní podnik 800 milionů korun bez DPH, a to prostřednictvím programu TRANSGov Ministerstva životního prostředí ČR.

Trolejbusy se v Praze rozšíří o další trať. Nová linka 52 vyjede na Smíchově už brzy

„Doplněním vozového parku o nová lokálně bezemisní vozidla postupně plníme závazky stanovené Klimatickým plánem hl. m. Prahy a národní legislativou v oblasti snižování emisí z dopravy,“ dodal DPP.

Pro rok 2026 pražský dopravní podnik v rámci obnovy vozového parku objednal celkem 118 nových vozidel, z nichž bude 74 zcela nebo částečně bezemisních. Do Prahy dorazí například trolejbusy Bozankaya SNG 12T a také 30 kloubových hybridních autobusů Iveco Urbanway Hybrid 18M.

Co elektrobusy SOR ENS 12 umí

  • baterie s garantovaným dojezdem až 100 km na jedno nabití
  • dvoupólový pantograf pro průběžné nabíjení + zásuvka pro kabelové nabíjení
  • energetický management pro sledování dojezdu, kontrolu nabíjení a signalizaci požáru
  • druhé předsuvné dveře pro snazší nástup kočárků a vozíčkářů (2 vyhrazené plošiny)
  • tepelné čerpadlo pro úsporné vytápění a chlazení interiéru
  • informační systém, kamerový systém se záznamem
  • funkce naklápění karoserie pro pohodlnější nástup cestujících









