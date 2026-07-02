Od soboty 4. do pátku 10. července nebude kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení jezdit metro C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik zavede náhradní autobusovou linku XC a tramvajovou linku 2 prodlouží až ke stanici Pražského povstání. Jenže tím problémy zdaleka nekončí.
Na plno se totiž rozjela rozsáhlá oprava Kbelské ulice, která propojuje dálnice D8 a D10 a fakticky nahrazuje chybějící severní část Pražského okruhu. Na téměř čtyřkilometrovém úseku mezi Novopackou a Cínoveckou je doprava svedena do jednoho jízdního pruhu v každém směru.
200 dělníků a odtahovka v pohotovosti
Technická správa komunikací počítá s tím, že práce potrvají 45 dní. Na stavbě bude nepřetržitě pracovat až 200 dělníků a připravena budou i odtahová vozidla, která mají při nehodách co nejrychleji odstranit havarovaná auta, aby nevznikaly mnohakilometrové kolony.
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Metro C čeká velká výluka. Tisíce lidí se musí připravit na komplikovanější dopravu
Na komplikace se připravuje i MHD. ROPID avizuje vyhrazené autobusové pruhy i změny tras některých linek, protože dopravní zácpy mohou ovlivnit velkou část severu Prahy.
Problémy i na magistrále
A tím výčet nekončí. Od 13. července začne také rekonstrukce stropní desky nad odbavovací halou Hlavního nádraží, která zasáhne provoz na magistrále. Současně pokračují stavební práce na Pražském okruhu i výstavba nové mimoúrovňové křižovatky u Letiště Václava Havla.