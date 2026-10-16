Sherlock Holmes se s Čechami setkal už v roce 1891. Právě tehdy vyšla v časopise The Strand Magazine povídka Skandál v Čechách, v níž slavný detektiv pomáhá českému (fiktivnímu) králi.
„Skandál v Čechách patří k nejslavnějším Holmesovým případům, proto je pro mě zvlášť milé být v Praze v roce, kdy slavíme 135 let od jeho vydání,“ uvedl Richard Pooley, jenž je pravnukem Holmesova stvořitele Arthura Conana Doyla.
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Do Prahy míří detektiv Sherlock Holmes. Jeho interaktivní výstava prověří důvtip i dedukci
Holmesův svět na vlastní kůži
Na výstavě Sherlock Holmes: The Exhibition v Bílé labuti se návštěvníci mohou ponořit do světa slavného detektiva a poznat ho i prostřednictvím interaktivních prvků. Podle Pooleyho přitom nejde jen o zábavu pro fanoušky detektivních příběhů.
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„Je úžasné vidět, jak Arthur Conan Doyle a jeho svět ožívají takhle důvtipně a interaktivně. Dospělí i děti se tu něco naučí, přijďte si výstavu užít,“ vzkázal návštěvníkům s tím, že Sherlock Holmes zůstává postavou, která dokáže oslovit nové generace čtenářů i diváků. A Praha má v jeho příběhu své místo už více než jedno století.
O výstavě