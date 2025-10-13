Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  16:00aktualizováno 15. října 8:01
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a performancí, které propojují technologii, umění a městský prostor. Redakce deníku Metro pro vás připravila výběr pěti tipů, které byste si během letošního ročníku rozhodně neměli nechat ujít.
Videomaping na Bazilice svaté Ludmily

Videomaping na Bazilice svaté Ludmily | foto: Signal Fest

Instalace akce Signal Fest
Instalace akce Signal Fest
Instalace akce Signal Fest
Instalace akce Signal Fest
5 fotografií

Festival nabídne 20 instalací od českých i zahraničních autorů, včetně premiér jako je videomapping na věž Staroměstské radnice nebo 3D projekce na vodní stěnu. Většina programu je zdarma, sedm instalací v rámci Signal INSIDE však nabídne intimnější atmosféru v jedinečných lokacích. Letošní ročník zároveň uzavírá kurátorský koncept Ekosystémy, tentokrát s podtitulem Řešení a přináší zamyšlení nad tím, jak může umění přispět k udržitelnému rozvoji měst.

Kdy, kde, za kolik?

  • Kdy: 16.–19. 10. 2025
  • Kde: trasy Centrum a Vinohrady (Praha)
  • Za kolik: většina instalací zdarma, Signal INSIDE je placená zóna (7 instalací, komorní kapacita)
  • Více informací najdete na signalfestival.com (program, mapa, doporučení k průchodu tras)

1. Dva videomappingy, dvě nové tváře pražských dominant

Signal Festival letos přináší dvojitou porci videomappingů – pro každou z tras jeden. Na Staroměstské radnici se vůbec poprvé v historii festivalu promění téměř sedmdesátimetrová věž v plátno monumentální projekce OVERLOЯD od italského studia mammasONica.

Po třech letech se vrací videomapping na oblíbenou vinohradskou lokaci, baziliku sv. Ludmily. Španělské studio V.P.M. v projektu ITERACE (Nekonečný rytmus města) rozehrává téma dynamických proměn města. Projekce futuristických architektonických struktur se protínají s pevnou geometrií historických prvků fasády kostela.

Videomaping na Bazilice svaté Ludmily

Studio ukazuje město jako živoucí organismus, jehož zdravý vývoj je v našich rukou, a nabízí řešení udržitelného růstu městského ekosystému prostřednictvím promyšleného propojení urbánních a přírodních elementů. Instalace je na festivalu prezentována díky podpoře Institut Ramon Llull.

2. 3D projekce na vodní stěnu, která připomíná hologram

Festivalovou premiérou je také 3D projekce na vodní stěnu, která připomíná velký hologram. Dílo Světlo Tzolk’inu tchajwanského studia Peppercorns, viditelné z Dvořákova nábřeží, využívá 10 metrů vysokou a 20 metrů širokou vodní stěnu jako živé plátno, na němž se propojují světlo, pohyb a hudba. Stejní autoři vytvořili i kruhovou světelnou instalaci Mezi horami a moři na náměstí Republiky.

Instalace akce Signal Fest

3. legenda videoartu Bill Viola

V prostorách Národní galerie Praha – Kláštera sv. Anežky České se návštěvníci setkají s monumentální videoinstalací Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall) od amerického průkopníka videoartu Billa Violy. Kontemplativní dílo se dotýká tématu setkání se smrtí – propojení se sakrálním prostorem, který sloužil jako mauzoleum, tak přináší hluboký a silný zážitek. Legendární instalace byla vystavena mimo jiné v Grand Palais v Paříži, londýnské Royal Academy of Arts či Guggenheimově muzeu v Bilbau.

4. Vinohrady plné českého umění

O festivalu

  • Signal propojuje současné vizuální umění, městský prostor a moderní technologie a dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším kulturním událostem v ČR.
    • Kromě produkce velkých instalací podporuje mladé tvůrce a připravuje programy pro odbornou veřejnost, studenty i děti. Signal Festival 2025 probíhá 16.–19. října.

Trasa Vinohrady nabídne silné zastoupení českých umělců a umělkyň. Pavla Sceranková vytvořila v Riegrových sadech interaktivní instalaci Souhvězdí, která nechává návštěvníky tvořit vlastní světelné konstelace. Skupina Rafani promění sady bratří Čapků v rituální prostor plný ohnivých efektů i hlasité hudby. Performance Grill Flame se odehraje vždy třikrát za večer. Antonín Kindl představí interaktivní objekt OKO – stroj nabitý vjemy, který neustále analyzuje své okolí. Tato instalace vznikla v rámci otevřené výzvy Signal Calling, pořádané společně s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši. Patronem díla je Refresher.

Instalace akce Signal Fest

5. Signal INSIDE, jedinečné lokace a imerzivní zážitky

Sedm instalací v rámci Signal INSIDE otevírá prostory, kam se veřejnost běžně nedostane. Programový manažer festivalu Daniel Burda zve na taneční performance Lone Soul Disco: „Návštěvníkům bych určitě doporučil, aby šli navštívit vinohradský Tresor Club, kde se bude odehrávat taneční performance Štěpána Benyovszkého a Viktora Konvalinky. Bude to unikátní příležitost navštívit taneční klub jako formát umělecké instalace a člověk tak trochu možná ztratí pojem o tom jestli je na diskotéce nebo na umělecké instalaci.“

Instalace akce Signal Fest

Ředitel festivalu Martin Pošta pak doporučuje neminout světelnou instalaci Lux Domus od Josepa Pobleta, která je umístěná ve funkcionalistické kapli Arcibiskupského gymnázia, kousek od baziliky svaté Ludmily. „Jde o mimořádně poetickou instalaci, která citlivým, téměř meditativním způsobem pracuje se světlem. Pomocí jednoduchých mechanických prvků, krabiček, gumiček, čoček a prizmat, autor ohýbá analogové světlo a přetváří ho v prostorovou architekturu. Výsledkem je tichý, soustředěný zážitek, ve kterém se světlo stává samotným tvůrcem prostoru. Pro mě osobně jde o skutečně magický moment,“ vysvětluje Pošta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

