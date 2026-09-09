Signal Festival rozšíří svou mapu Prahy. Nově zamíří do Dejvic i ke Staré čistírně

Autor: Metro.cz
  16:15
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Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)
V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)
V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)
V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)
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Na hladinu Vltavy namíří desetimetrový laser, fasádu Staroměstské radnice promění ve videomapping inspirovaný Václavem Havlem a do staré čistírny v Bubenči přivede Laternu magiku. Signal Festival 2026 se vydá také do Dejvic. Čtrnáctý ročník se uskuteční od 15. do 18. října a nabídne celkem 21 instalací.

Nová trasa Signal Festivalu 2026 propojí několik dost rozdílných míst. Jedním z nich bude Stará čistírna odpadních vod v Bubenči, národní kulturní památka z počátku 20. století. Právě v jejím industriálním interiéru vznikne inscenace Voda souboru Laterny magiky.

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Nedaleko, na slepém rameni Vltavy, bude k vidění dílo tchajwanského umělce Aka Changa. Jeho Multimmersion_Upside Down využije vodní hladinu jako obří zrcadlo. Desetimetrový laser se v ní bude odrážet a vytvářet iluzi prostoru, který jako by neměl konec.

Novou mappingovou adresou bude také Arcibiskupský seminář. Německý umělec Felix Frank na jeho průčelí připraví projekt Missing Interval. Jeho světelné práce se v minulosti objevily například na festivalech Tokyo Lights nebo Constellations de Metz.

V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)

Do programu vstoupí i ČVUT a VŠCHT

Novinkou bude zóna Student Visions, která dá prostor studentským projektům z ČVUT a VŠCHT. Program nabídne mimo jiné chemickou show s barevnými plameny, chemickým světlem a kapalným dusíkem. ČVUT představí také audiovizuální projekci o studentské formuli nebo světelnou instalaci Impuls.

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Interaktivní projekt FaceIt zase využije mimiku návštěvníků a převede ji do stylizovaného portrétu.

Dejvickou trasu doplní Black Mechanical Planet, výrazná socha Jana Kalába se světelným designem Jana Hladila.

V Praze odstartoval 13. ročník Signal Festivalu. (16. října 2025)

Na Staroměstské radnici ožije Havel

Jedním z nejvýraznějších míst letošního festivalu zůstane centrum Prahy. Na Staroměstské radnici se představí ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish se svým prvním videomappingem pro Signal Festival.

Projekt Život v pravdě vychází z myšlenek Václava Havla a jeho eseje Moc bezmocných. Na dvou stěnách radnice se objeví slova jako Pravda, Svoboda, Spravedlnost, Láska nebo Demokracie. Postupně se budou měnit, deformovat a mizet. Hudbu vytvořil ukrajinský skladatel Anton Dehtiarov.

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Pro letošní ročník je typické i větší množství instalací, které nestavějí jen na efektním obrazu. Rakouský umělec Kurt Hentschläger například zavede návštěvníky v díle FLUX do úplné tmy. Záblesky světla trvají jen zlomek sekundy, ale jejich obraz může na sítnici zůstat i poté, co prostor znovu potemní.

Podobně imerzivně pracuje také dvojice Laurie Anderson a Hsin-Chien Huang v projektu Na Měsíc.

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

1500 LED diod vytvoří lidské postavy

Do Prahy přijede také americký umělec Jim Campbell. Jeho instalaci Scattered Light tvoří 1500 LED diod, v nichž se při pohybu diváků objevují a znovu rozpíjejí obrysy lidských postav.

Campbell se dlouhodobě zabývá tím, co lidské oko skutečně vidí a co si mozek ve výsledném obrazu sám doplní. Jeho díla jsou ve sbírkách institucí jako MoMA nebo Whitney Museum of American Art. Instalace bude stát v parku generála Lázaro Cárdenase.

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

Program pro děti

Signal se letos nezaměří jen na dospělé. V Kampusu Hybernská budou připraveny workshopy Údolí medúz, kde si děti vyzkoušejí animaci a základy programování. Starší účastníci se dostanou také k pájení a programování LED pásku. Na stejném místě bude fungovat i interaktivní Zvukový robot Jána Šicka.

A v Clam-Gallasově paláci vznikne instalace Maxima Velčovského pro Mercedes-Benz, která propojí historii značky s barokními interiéry. Téma 140 let automobilových inovací zde zpracuje pomocí laserů a světelných trajektorií.

Celkem letos Signal Festival nabídne 21 instalací, z nichž osm bude součástí placené zóny Signal INSIDE. Druhá vlna vstupenek je právě v prodeji.

Signal Festival 2026: co potřebujete vědět

  • Kdy: 15.–18. října 2026
  • Kde: Praha – nově také Dejvice a Bubeneč, dále centrum města
  • Počet instalací: 21
  • Novinka: trasa v Dejvicích a Bubenči
  • Největší lákadla: videomapping na Staroměstské radnici, desetimetrový laser nad Vltavou nebo inscenace Laterny magiky ve Staré čistírně
  • Pro děti: workshopy animace a programování v Kampusu Hybernská
  • Placená část: 8 instalací v zóně Signal INSIDE
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