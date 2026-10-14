Signal Festival začíná již ve čtvrtek 15. října. Tématem je heslo Dream On! Sny a vize. Událost budou provázet i společenská témata. Promítnou se například do letošního videomappingu Život v pravdě od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish, která v rámci festivalu vystupuje poprvé.
|Den
|Datum
|Čas konání
|Čtvrtek
|15. října 2026
|19:00–24:00
|Pátek
|16. října 2026
|19:00–24:00
|Sobota
|17. října 2026
|19:00–24:00
|Neděle
|18. října 2026
|19:00–24:00
Na věži Staroměstské radnice se objeví slova jako pravda, svoboda, spravedlnost, láska a demokracie. Dílo vychází z eseje Václava Havla Moc bezmocných a připomíná, že význam důležitých společenských pojmů není samozřejmý. Videomapping propojí obraz s hudbou ukrajinského skladatele Antona Dehtiarova.
Za co neseš zodpovědnost ty
Na Havlovy myšlenky naváže také instalace „Za co neseš odpovědnost ty“ od Karolíny Schulzové. Na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné, nedaleko Václavského náměstí, budou rozmístěné světelné panely s výroky odkazujícími na pasivitu a snahu zůstat stranou. Návštěvníci mohou mezi panely procházet, zatímco ty budou postupně zhasínat až zůstane jen jeden. Dílo tak staví do popředí otázku, jakou roli hraje osobní odpovědnost v situacích, kdy se člověk rozhodne nezasahovat.
Vltava jako součást světelné instalace
Jedním z výrazných děl nové dejvické trasy bude instalace „Multimmersion_Upside Down“ tchajwanského umělce Aka Changa, která vznikne u plavebního kanálu Troja–Podbaba. Desetimetrová laserová konstrukce využije hladinu Vltavy k násobení světelných paprsků. Odrazy mají vytvářet iluzi nekonečné hloubky a zpochybňovat hranici mezi skutečným prostorem a jeho obrazem.
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Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace
Voda přitom nebude pouze kulisou. Stane se součástí výsledného vizuálního efektu, který se bude měnit podle toho, jak se světlo od hladiny odráží. Instalace tak ukazuje, že digitální umění nemusí být omezeno jen na projekce na budovách.
Pozornost si zaslouží i monumentální socha Black Mechanical Planet od Jana Kalába, kterou návštěvníci najdou v Evropské ulici nedaleko Vítězného náměstí. O svém díle výtvarník promluvil také v podcastu Linka M.
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Univerzitní kampus se promění v galerii
Novinkou letošního ročníku je také studentská zóna Student Visions v dejvickém univerzitním kampusu. Své projekty zde představí studenti ČVUT a VŠCHT. Program zahrnuje tři instalace a chemickou show Jak sní chemici?
Audiovizuální projekce EFORCE přiblíží vývoj studentské formule, interaktivní systém Facelt převede mimiku návštěvníků do stylizovaného portrétu a světelný objekt Impuls bude pracovat s optickým jevem. Chemická show pak každou půl hodinu představí experimenty studentů VŠCHT.
Signal Festival 2026: Kdy, kde a za kolik?