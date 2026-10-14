Signal Festival zdarma: Vybrali jsme nejpůsobivější instalace, za které neutratíte ani korunu

  13:15aktualizováno  17:18
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Na Vltavě můžete vidět instalaci Multimmersion_Upside Down od tchajwanského...

Na Vltavě můžete vidět instalaci Multimmersion_Upside Down od tchajwanského umělce Aka Changa. | foto: Signal Festival

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Čtrnáctý ročník Signal Festivalu se koná od 15. do 18. října 2026. Čtyřdenní událost přinese do Prahy 21 instalací českých i zahraničních umělců. Vedle tradiční trasy v centru se letos poprvé otevře také trasa v Dejvicích. Návštěvníci se mohou těšit na laserovou show nad Vltavou i videomapping inspirovaný myšlenkami Václava Havla. Třináct instalací bude přístupných zdarma. Výběr těch nejzajímavějších přináší Metro.cz.

Signal Festival začíná již ve čtvrtek 15. října. Tématem je heslo Dream On! Sny a vize. Událost budou provázet i společenská témata. Promítnou se například do letošního videomappingu Život v pravdě od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish, která v rámci festivalu vystupuje poprvé.

Termíny a časy konání Signal Festivalu 2026:
DenDatumČas konání
Čtvrtek15. října 202619:00–24:00
Pátek16. října 202619:00–24:00
Sobota17. října 202619:00–24:00
Neděle18. října 202619:00–24:00

Na věži Staroměstské radnice se objeví slova jako pravda, svoboda, spravedlnost, láska a demokracie. Dílo vychází z eseje Václava Havla Moc bezmocných a připomíná, že význam důležitých společenských pojmů není samozřejmý. Videomapping propojí obraz s hudbou ukrajinského skladatele Antona Dehtiarova.

V Kampusu Hybernská na děti čeká workshop Údolí medúz

Za co neseš zodpovědnost ty

Na Havlovy myšlenky naváže také instalace „Za co neseš odpovědnost ty“ od Karolíny Schulzové. Na nádvoří kostela Panny Marie Sněžné, nedaleko Václavského náměstí, budou rozmístěné světelné panely s výroky odkazujícími na pasivitu a snahu zůstat stranou. Návštěvníci mohou mezi panely procházet, zatímco ty budou postupně zhasínat až zůstane jen jeden. Dílo tak staví do popředí otázku, jakou roli hraje osobní odpovědnost v situacích, kdy se člověk rozhodne nezasahovat.

Vltava jako součást světelné instalace

Jedním z výrazných děl nové dejvické trasy bude instalace „Multimmersion_Upside Down“ tchajwanského umělce Aka Changa, která vznikne u plavebního kanálu Troja–Podbaba. Desetimetrová laserová konstrukce využije hladinu Vltavy k násobení světelných paprsků. Odrazy mají vytvářet iluzi nekonečné hloubky a zpochybňovat hranici mezi skutečným prostorem a jeho obrazem.

Signal Festival 2026: Kdy začíná, kolik stojí vstupné a kde najdete světelné instalace

Voda přitom nebude pouze kulisou. Stane se součástí výsledného vizuálního efektu, který se bude měnit podle toho, jak se světlo od hladiny odráží. Instalace tak ukazuje, že digitální umění nemusí být omezeno jen na projekce na budovách.

Pozornost si zaslouží i monumentální socha Black Mechanical Planet od Jana Kalába, kterou návštěvníci najdou v Evropské ulici nedaleko Vítězného náměstí. O svém díle výtvarník promluvil také v podcastu Linka M.

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Univerzitní kampus se promění v galerii

Novinkou letošního ročníku je také studentská zóna Student Visions v dejvickém univerzitním kampusu. Své projekty zde představí studenti ČVUT a VŠCHT. Program zahrnuje tři instalace a chemickou show Jak sní chemici?

Audiovizuální projekce EFORCE přiblíží vývoj studentské formule, interaktivní systém Facelt převede mimiku návštěvníků do stylizovaného portrétu a světelný objekt Impuls bude pracovat s optickým jevem. Chemická show pak každou půl hodinu představí experimenty studentů VŠCHT.

Signal Festival 2026: Kdy, kde a za kolik?

  • Termín: 15.–18. října 2026 (čtvrtek až neděle)
  • Čas: Každý večer od 19:00 do 24:00
  • Místo: Centrum Prahy a Dejvice
  • Program: 21 světelných instalací na 17 místech
  • Vstup zdarma: 13 venkovních instalací
  • Placená zóna Signal Inside: 8 instalací (490 Kč na jeden den, 590 Kč na všechny čtyři dny). Děti do 6 let včetně a držitelé ZTP: Signal Inside zdarma
  • Oficiální web: signalfestival.com

Mapa Signal Festivalu 2026 v Dejvicích. Ukazuje rozmístění světelných instalací a jednotlivé zastávky festivalové trasy.

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