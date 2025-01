Širší uličky, boční panel pro „dobíhače“ i šetrnost. Prozkoumali jsme novou pražskou tramvaj

Nová flotila nízkopodlažních tramvají Škoda ForCity Plus Praha 52T se v ulicích hlavního města objeví již brzy. | foto: Roman HLoch, Metro.cz

Nejen mezi fanoušky hromadné dopravy, ale i mezi novináři, kteří se sešli v západočeské metropoli, příjemně rezonoval fakt, jak si zdejší fachmani s výrobou nové pražské tramvaje pospíšili. Novinku oficiálně vytáhli z garáží třináct měsíců od podpisu smlouvy s pražským dopravním podnikem a osm měsíců od zahájení výroby.

Plzeňský „fičák“

„Dodávat tramvaje pro hlavní město naší země je pro nás nejen obrovskou ctí, ale také velkou odpovědností,“ nechal se slyšet generální ředitel Škoda Group Petr Novotný s tím, že budou v Plzni v řádu týdnů dokončeny celkem tři tramvaje pro Prahu. Jakmile budou mít za sebou potřebné testy, čekají je v ulicích hlavního města zkušební jízdy bez cestujících i s nimi.

Jeden malý boční panel na opačné straně, než jsou dveře. Kolik udělá radosti? Věříme, že dost.

„Mezitím bude v Plzni pokračovat sériová výroba dalších vozů, které budou do Prahy dodávány postupně dle smlouvy,“ dodává Novotný. Nyní mají v plzeňských dílnách rozpracováno celkem osm „padesátdvatéček“.

Nespočet novinek

Nová nízkopodlažní tramvaj tedy do ulic hlavního města vyjede již poměrně brzy. V plzeňském výrobním areálu jsme si ji měli možnost důkladně projít a prozkoumat, takže se v odstavci níže neubráníme mírné subjektivitě. Kladně hodnotíme nová pohodlná červená koženková sedadla, která uvnitř dokonce díky celkově širšímu interiéru najdeme seřazená hned čtyři vedle sebe (viz foto v galerii). Do nynějších pražských tramvají se vždy vejdou maximálně tři. Nejčastěji dvě vlevo po směru jízdy a vpravo jedna.

Nové tramvaje pro Prahu jsou stoprocentně nízkopodlažní. Vyšší komfort pro cestující má přinést prostornější interiér.

Sympaticky se tváří také změny v kabině řidiče – chytrý systém, který má zabraňovat bouračkám, a především nezvykle umístěný panel s číslem linky. Ten je nově umístěn i na levé straně tramvaje po směru jízdy, takže i dobíhající cestující díky této zdánlivé drobnosti snadno pozná, zda má zrychlit, či naopak zvolnit krok.

Co se naopak může jevit jako poněkud nešťastné, je design interiéru, který působí poněkud sterilně. Již nyní zaznívá z úst fanoušků hromadné dopravy srovnání s nemocničními prostorami. V tomto ohledu nová tramvaj nebude vypadat moderněji, než její nejnovější pražský předchůdce Škoda 15T.

Eko nejen naoko

Nová tramvaj pro Prahu má být také daleko ekologičtější než její předchůdkyně. O to se má mimo jiné postarat celovozová klimatizace využívající přírodní ekologické chladivo. Technologická řešení jako podvozky s nápravami, elektromechanická brzda a takzvaná rekuperace energie také zajistí nižší náklady na údržbu i spotřebu energie. Tramvaj bude, zjednodušeně řečeno, brzdit až do nulové rychlosti motorem, nikoliv mechanicky, čímž se budou součástky brzdného systému daleko méně opotřebovávat. Díky těmto vlastnostem se nové tramvaje mají stát nejen ekologickým, ale i ekonomicky výhodným řešením pro městskou dopravu.

Interiér vozu.

„Na příjezd nových tramvají se intenzivně připravujeme. V Praze finišuje výstavba nové vozovny Hloubětín, v těchto dnech začaly předpřejímky prvních technologických celků. Právě hloubětínská vozovna bude domovem nových tramvají. Bude zde probíhat jejich oživování po návozu z výroby, vypravování na zkušební jízdy i následně do pravidelného provozu,“ uzavírá technický ředitel DPP – Povrch Jan Šurovský.