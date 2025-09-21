Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

  11:59
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v rámci relaxace.
foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Malvazinský hřbitov má neopakovatelnou atmosféru.
Navíc mám od ředitelství pražských hřbitovů povolení, že smím běhat na kterémkoli pražském hřbitově. Kromě toho, že rychlost mého pohybu je vyšší, než je rychlost chůze a oděv není sváteční, nýbrž sportovní, není můj pobyt na hřbitově v ničem odlišný. Nepřeskakuji hroby, neběhám přes rozptylové loučky a určitě nejsou hřbitovy místem pro běžecké závodění nebo intervalový trénink.

Pravidelná návštěva u Zlatého slavíka

Většinou je hřbitov jen etapou v celé dlouhé běžecké trase. Malvazinky jsou ale výjimkou, protože je mám prochozené a proběhané naskrz. Mám tu ale svou hlavní trasu, vlastně vede po obvodu hřbitova, kolem urnového háje a většinou tento „region“ opouštím malou brankou směrem na Peroutkovu ulici.

Málokdy při té příležitosti minu hrob Karla Gotta, hned naproti má Evu Pilarovou a o řadu za zpěvačkou je další umělec, zpěvák Dan Nekonečný. To jsou jakési jistoty v tomto poměrně neměnícím se prostředí.

Hrob Karla Gotta

Častý pobyt tady má výhodu i v tom, že vidíte, jak se to zde sem tam proměňuje, jak přibývají náhrobky, někde jména. Pokud se domnívám, že už tady všechny a všechno znám, vždy objevím něco, co jsem při procházce nebo při běhu pominul. Je tu pořád co objevovat.

Proč jsou Malvazinky mé oblíbené, to je zdejší „kolonie“ romských hrobů. Vyznačují se jednak tím, že Romové dopřávají svým pozůstalým často zobrazení. Neanonymní nápis nestačí. Obvykle tu bývají náhrobky s rytými portréty či poloportréty, někdy i s celou postavou. Důležité je také ukázat, co měl dotyčný nebožtík rád. Hlavně jde o hudbu. Takže kytary nebo housle bývají součástí výtvarného řešení.

Malvazinky, hřbitov, který nenudí. Kronika Prahy i Smíchova a okolí.

Nebožtík ve skle

Při posledním běhu jsem si ale nemohl nepovšimnout, že na zdejší hřbitov dorazila novinka. Namísto opulentního mramoru či jiného kamene skleněný náhrobek. Přesněji řečeno, místo kamene s portrétem velká skleněná deska s celou postavou. Do dálky svítí barevností malby, blankytnou modří na pozadí.

Malvazinky, hřbitov, který nenudí. Kronika Prahy i Smíchova a okolí.

Není to tady úplná novinka, to jiné spočívá v oné velikosti. Pár kroků od romské části hřbitova jsem tuto formu při běhání míjel už u jednoho neromského náhrobku. Nejdřív malé skleněná tabulka, nedávno přibyla druhá, na obou jsou ženy. Možná se touto formou zvěčnění romské rodiny inspirovaly, ale je to jen můj dohad.

Tak už dost slov. Fotografie řeknou víc, přidal jsem i pár dalších náhrobků, které mě už kdysi i v posledním období zaujaly…

Slavní na Malvazinkách: politici, režiséři, chartisté, herci, básníci...

  • Najdete tady politiky, umělce, spisovatele i členy významných rodin z podnikatelského i uměleckého a sportovního prostředí.
  • V tichosti tady v roce 1974 pohřbila rodina Antonína Novotného, bývalého československého prezidenta a 1. tajemníka ÚV KSČ. Veřejné rozloučení Husákův režim nepovolil.
  • Nedaleko vedle sebe najdete uměleckou trojici. Vévodí jí zpěvák Karel Gott, naproti se na něho dívá jeho dlouholetá parťačka Eva Pilarová a zpoza zadní řady jim sekunduje zpěvák „slunce“ Dan nekonečný.
  • Na Malvazinkách je pohřbený i dlouholetý klavírista u Karla Gotta Rudolf Rokl.
  • Kousek od hlavního vchodu je nenápadný hrob spisovatele Jiřího Karáska ze Lvovic. Nejedná se o šlechtice, spisovatel a básník si jen zahrál se slovy…
  • Slavný spisovatel Jakub Arbes, autor romanet, je na Malvazinkách také pochovaný.
  • Spočinuli tu i herci Eman Fiala nebo Eduard Cupák, herečky Antonie Nedošínská nebo Jiřina Třebická.
  • Najdete tady hrob olympijského vítěze z Berlína 1936, gymnasty Aloise Hudce.
  • Jedním ze zdejších „obyvatel je Jan Janský, světově proslulý objevitel krevních skupin.
  • Kdo jako dítě miloval rozkládací knižní leporela, ten se zastaví u jejich autora Vojtěcha Kubašty.
  • Je zde i filozof a chartista Milan Machovec.
  • Nelze zapomenout ani na Ondřeje Sekoru, duchovního otce Ferdy Mravence a člověka, který v Československu zahájilo éru rugby.
  • Rada Vacátko z Hříšných lidí města pražského měl předobraz v Josefu Vaňáskovi, vrchním policejním radovi.
  • Fotbaloví fanoušci se určitě zastaví u věrného slávisty a mistra Evropy 1976 Františka Veselého.
  • Viděli jste Markétu Lazarovou? Její režisér František Vláčil je také na Malvazinkách. PH

