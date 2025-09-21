Navíc mám od ředitelství pražských hřbitovů povolení, že smím běhat na kterémkoli pražském hřbitově. Kromě toho, že rychlost mého pohybu je vyšší, než je rychlost chůze a oděv není sváteční, nýbrž sportovní, není můj pobyt na hřbitově v ničem odlišný. Nepřeskakuji hroby, neběhám přes rozptylové loučky a určitě nejsou hřbitovy místem pro běžecké závodění nebo intervalový trénink.
Pravidelná návštěva u Zlatého slavíka
Většinou je hřbitov jen etapou v celé dlouhé běžecké trase. Malvazinky jsou ale výjimkou, protože je mám prochozené a proběhané naskrz. Mám tu ale svou hlavní trasu, vlastně vede po obvodu hřbitova, kolem urnového háje a většinou tento „region“ opouštím malou brankou směrem na Peroutkovu ulici.
Málokdy při té příležitosti minu hrob Karla Gotta, hned naproti má Evu Pilarovou a o řadu za zpěvačkou je další umělec, zpěvák Dan Nekonečný. To jsou jakési jistoty v tomto poměrně neměnícím se prostředí.
Častý pobyt tady má výhodu i v tom, že vidíte, jak se to zde sem tam proměňuje, jak přibývají náhrobky, někde jména. Pokud se domnívám, že už tady všechny a všechno znám, vždy objevím něco, co jsem při procházce nebo při běhu pominul. Je tu pořád co objevovat.
Proč jsou Malvazinky mé oblíbené, to je zdejší „kolonie“ romských hrobů. Vyznačují se jednak tím, že Romové dopřávají svým pozůstalým často zobrazení. Neanonymní nápis nestačí. Obvykle tu bývají náhrobky s rytými portréty či poloportréty, někdy i s celou postavou. Důležité je také ukázat, co měl dotyčný nebožtík rád. Hlavně jde o hudbu. Takže kytary nebo housle bývají součástí výtvarného řešení.
Nebožtík ve skle
Při posledním běhu jsem si ale nemohl nepovšimnout, že na zdejší hřbitov dorazila novinka. Namísto opulentního mramoru či jiného kamene skleněný náhrobek. Přesněji řečeno, místo kamene s portrétem velká skleněná deska s celou postavou. Do dálky svítí barevností malby, blankytnou modří na pozadí.
Není to tady úplná novinka, to jiné spočívá v oné velikosti. Pár kroků od romské části hřbitova jsem tuto formu při běhání míjel už u jednoho neromského náhrobku. Nejdřív malé skleněná tabulka, nedávno přibyla druhá, na obou jsou ženy. Možná se touto formou zvěčnění romské rodiny inspirovaly, ale je to jen můj dohad.
Tak už dost slov. Fotografie řeknou víc, přidal jsem i pár dalších náhrobků, které mě už kdysi i v posledním období zaujaly…
Slavní na Malvazinkách: politici, režiséři, chartisté, herci, básníci...