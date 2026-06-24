Sklo, technologie i krajina poznamenaná člověkem. Výstava pražských studentů ukáže 120 děl

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  14:38
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Diplomky a bakalářky UMPRUM | foto: UMPRUM

Praha se na týden promění v jednu velkou galerii mladého umění a designu. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) představuje tradiční přehlídku diplomových a bakalářských prací, která nabízí jedinečný pohled na tvorbu nastupující generace architektů, designérů, výtvarníků i grafiků.

Výstava Diplomky a bakalářky 2026 probíhá ode dneška do 30. června ve dvou pražských objektech – v Technologickém centru UMPRUM v Mikulandské ulici a nově také v Kasárnách Karlín. Návštěvníci zde mohou vidět více než sto dvacet absolventských projektů, které vznikaly v posledních měsících studia.

Design, architektura i volné umění

Škola se během přehlídky doslova mění v otevřený výstavní prostor. Místo klasické galerie se veřejnost dostává přímo do prostředí, kde jednotlivá díla vznikala. Vedle architektury, produktového designu nebo grafiky se představují také práce z oblasti volného a užitého umění.

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Práce kateder architektury a užitého umění jsou soustředěny především v Technologickém centru UMPRUM. Kasárna Karlín pak hostí projekty zaměřené na design a část tvorby z oblasti grafiky a volného umění.

Práce reagují na aktuální společenská témata

Mnohé z letošních projektů reagují na aktuální společenské výzvy. Autoři a autorky se věnují tématům každodenního života, péče o druhé, vztahu člověka k technologiím i otázkám životního prostředí.

Výstava tak není pouze přehlídkou řemeslné zručnosti a kreativity, ale také mapou témat, která mladou generaci zajímají a která považuje za důležitá.

Diplomky a bakalářky UMPRUM

„Výstava Diplomky a bakalářky je pro mne novým důkazem kreativity našich čerstvých absolventek a absolventů. Ukazuje, jak studium na UMPRUM rozvíjí talent a technické dovednosti, a zároveň podněcuje k reflexi současného dění a inovativnímu řešení společenských problémů,“ říká rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Výstavní instalace vznikla z lešení na fasádě

Společným prvkem letošního ročníku je jednotný vizuální koncept. Vstupní prostor Technologického centra pracuje s lešenářskými trubkami, které ještě nedávno tvořily součást umělecké instalace na fasádě budovy. Nyní slouží jako konstrukce nesoucí vystavená díla a vytvářejí originální výstavní krajinu.

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Autoři architektonického řešení Dominik Lang a Adéla Vavříková zároveň upozorňují na snahu zpřístupnit výstavu co nejširšímu publiku.

„V budově Technologického centra UMPRUM jsme zajistili plně bezbariérový přístup pomocí asistenčních schodolezů,“ uvádějí.

Ateliér skla na UMPRUM zkoumá proměnu, čas i lidskou stopu

Zvláštní pozornost si zaslouží prezentace Ateliéru skla, která je k vidění v Technologickém centru UMPRUM. Čtyři mladí autoři – Emma Balcarová, Filip Ložinský, Anne Ryšavá a Markéta Mity Hubertová – zde představují práce, které spojuje téma proměny.

Diplomky a bakalářky UMPRUM

Každý z nich k němu přistupuje jinak. Někdo sleduje změny lidského těla, jiný krajiny nebo samotného materiálu. Společným jmenovatelem je zájem o procesy, které probíhají pomalu a často zůstávají mimo naši pozornost.

Sklo, krajina a paměť jako hlavní motivy výstavy

Eroze, tlak, deformace nebo digitální stopa lidské existence se zde stávají výchozím bodem pro úvahy o tom, co po člověku a jeho působení zůstává.

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Výstava se podle organizátorů nesoustředí jen na výsledné objekty, ale také na síly, které je formovaly. Připomíná, že nic není neměnné. Ani materiál, ani krajina, ani člověk sám. Právě tato citlivost vůči stopám času a proměny vytváří mezi jednotlivými díly překvapivě silné spojení.

UMPRUM otevírá absolventům cestu do profesního života

„Přehlídka Diplomky a bakalářky 2026 je nejen symbolickým zakončením studia, ale také vstupní branou do profesního života nové generace tvůrců. Současně nabízí veřejnosti možnost nahlédnout do toho, jaké nápady, otázky a vize dnes mladí umělci, designéři a architekti přinášejí,“ uzavírá pro deník Metro mluvčí UMPRUM Kamila Stehlíková.

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