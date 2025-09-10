Škoda 706 RTO opět v akci! Blíží se i den otevřených dveří nejmodernější vozovny v Česku

Pražský dopravní podnik připravil na září a říjen hned několik akcí pro fanoušky městské dopravy i technických zajímavostí. Zájemci se mohou těšit jak na nostalgické výlety historickým autobusem Škoda 706 RTO, tak na Den otevřených dveří v nové tramvajové vozovně v Hloubětíně.
Vozovna Hloubětín

Vozovna Hloubětín | foto: DPP

Nejbližší událostí jsou retro projížďky. Legendární „erťák“ vyjede na speciální jízdy, které nabídnou nevšední atmosféru minulých desetiletí. Deník Metro se autobusem Škoda 706 RTO svezl a vůz jsme si zamilovali. Krásný zrekonstruovaný vůz nás vozil po starých zrušených autobusových tratí. Reportáž najdete níže.

Oprášili jsme legendární linku k hostivařské přehradě. Retro autobus do kopce funěl, cestu ale zvládl

Pokud se chcete legendárním „erťákem“ také svézt, máte několik možností.

Den otevřených dveří ve vozovně Hloubětín

Fanoušky městské dopravy čeká v dohledné době i několik dalších zážitků. V sobotu 20. září se například veřejnosti poprvé otevře nejmodernější pražská tramvajová vozovna. Akce proběhne od 10 do 16 hodin v rámci oslav 150 let MHD.

Návštěvníci uvidí novou halu s 22 kolejemi. Část je určena k odstavování tramvají, druhá k jejich údržbě – vybavená nejmodernějšími technologiemi včetně lávek, zvedáků či boxu pro lakování. K vidění bude také nová tramvaj Škoda 52T, která už brázdí pražské ulice.

Více informací najdete na stránkách DPP.









