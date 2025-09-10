Nejbližší událostí jsou retro projížďky. Legendární „erťák“ vyjede na speciální jízdy, které nabídnou nevšední atmosféru minulých desetiletí. Deník Metro se autobusem Škoda 706 RTO svezl a vůz jsme si zamilovali. Krásný zrekonstruovaný vůz nás vozil po starých zrušených autobusových tratí. Reportáž najdete níže.
Oprášili jsme legendární linku k hostivařské přehradě. Retro autobus do kopce funěl, cestu ale zvládl
Pokud se chcete legendárním „erťákem“ také svézt, máte několik možností.
- 16. září 2025 – Botanická zahrada Na Slupi
- 27. září 2025 – Karlštejnské vinobraní
- 26. října 2025 – Na dostihy
Den otevřených dveří ve vozovně Hloubětín
Fanoušky městské dopravy čeká v dohledné době i několik dalších zážitků. V sobotu 20. září se například veřejnosti poprvé otevře nejmodernější pražská tramvajová vozovna. Akce proběhne od 10 do 16 hodin v rámci oslav 150 let MHD.
Návštěvníci uvidí novou halu s 22 kolejemi. Část je určena k odstavování tramvají, druhá k jejich údržbě – vybavená nejmodernějšími technologiemi včetně lávek, zvedáků či boxu pro lakování. K vidění bude také nová tramvaj Škoda 52T, která už brázdí pražské ulice.
Více informací najdete na stránkách DPP.