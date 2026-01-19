Školy jen pro naše děti! Městské části bojují s fenoménem spádové turistiky, budou přísnější kontroly

Po zkušenostech z uplynulých let několik městských částí hlavního města i letos zpřísní kontroly při zápisech do prvních ročníků základních škol. Radnice trojky a šestky jsou se švindlováním s adresami rodičů svých dětí nejviditelnější.
Školy jen pro naše děti! říkají někteří starostové městských částí. Například Praha 3 po vzoru kolegů z Prahy 6 připravila jednotnou metodiku postupu, která se osvědčila už v loňském roce.

Zjevně účelový trvalý pobyt

„Naším cílem je zajistit přijetí všech dětí, které ve spádové oblasti skutečně žijí, a ochránit tak budoucí školáky z Prahy 3, rodiče i vedení škol před negativními dopady spádové turistiky. Místo trvalého pobytu je zásadním kritériem přijímacího řízení podle školského zákona. Ten však již neřeší, jak postupovat v případech, kdy je trvalý pobyt zjevně účelový. Ředitelé škol i rodiče se tak dříve ocitali v právní nejistotě a vznikaly pochybnosti o spravedlivém využití kapacit,“ vysvětluje starosta Prahy 3 Michal Vronský.

Rostoucí fenomén švindlů

  • Spádová turistika, tak se označuje rostoucí fenomén, který trápí základní školy.
  • Děti jsou účelově přihlašovány k trvalému pobytu v městské části pouze za účelem přijetí na konkrétní školu.
  • Metodika stanovuje jednotný postup pro případy, kdy se trvalé bydliště dítěte jeví jako účelové. Například se zjišťuje, jak dlouho je dítě k trvalému pobytu na konkrétní MČ přihlášené nebo pokud má dítě trvalé bydliště odlišné od bydliště obou rodičů. V takových situacích může škola požádat zákonné zástupce o písemné vysvětlení.
  • Například v Praze 6 v loňském roce přišlo k zápisům 1 209 dětí. Školy obdržely celkem 1 925 žádostí, z toho 723 duplicitních. Do prvních tříd v září nakonec nastoupilo 964 dětí, z nichž 943 mělo místo trvalého pobytu v Praze 6.
  • K boji proti spádové turistice se od počátku k Praze 6 přidaly MČ Nebušice a další městské části, jako například Praha 3 a Praha 10.
  • Fenomén řeší také obyvatelé Prahy 1. „Rakousko má striktní politiku nahlašování trvalých a vedlejších pobytů, na což se váže spousta dalších věcí jako poplatky za odpad, rádiové a televizní poplatky. Za nedodržení povinnosti hrozí velké pokuty,“ píše v diskusi na facebookové stránce Občané Prahy 1 na toto téma Ondra Pešek.

Jako první začala spádovou turistiku v Praze řešit šestka. „Na začátku jsme šli do předem nejistého boje, ale věděli jsme, že děláme správnou věc, protože místa ve školách by měly logicky primárně obsazovat děti, které zde trvale žijí,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Řešení letitého problému chválí ředitelé škol

Zavedení jednotného postupu vítají i ředitelé škol. Mezi nimi například ředitelka ZŠ Jeseniova Vendula Jurášková. „Nárůst spádové turistiky sledujeme už několik let. V letošním roce navíc pravděpodobně dojde k mírné změně hranic školského obvodu v souvislosti s novou výstavbou, což kapacity školy dále zatěžuje. Návod, jak v těchto situacích postupovat, proto považuji za velmi přínosný. Naší prioritou je spravedlivé a férové využití kapacit školy,“ uvedla ředitelka školy v Praze 3 Jurášková.

