Školy jen pro naše děti! říkají někteří starostové městských částí. Například Praha 3 po vzoru kolegů z Prahy 6 připravila jednotnou metodiku postupu, která se osvědčila už v loňském roce.
Zjevně účelový trvalý pobyt
„Naším cílem je zajistit přijetí všech dětí, které ve spádové oblasti skutečně žijí, a ochránit tak budoucí školáky z Prahy 3, rodiče i vedení škol před negativními dopady spádové turistiky. Místo trvalého pobytu je zásadním kritériem přijímacího řízení podle školského zákona. Ten však již neřeší, jak postupovat v případech, kdy je trvalý pobyt zjevně účelový. Ředitelé škol i rodiče se tak dříve ocitali v právní nejistotě a vznikaly pochybnosti o spravedlivém využití kapacit,“ vysvětluje starosta Prahy 3 Michal Vronský.
Rostoucí fenomén švindlů
Jako první začala spádovou turistiku v Praze řešit šestka. „Na začátku jsme šli do předem nejistého boje, ale věděli jsme, že děláme správnou věc, protože místa ve školách by měly logicky primárně obsazovat děti, které zde trvale žijí,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
Řešení letitého problému chválí ředitelé škol
Zavedení jednotného postupu vítají i ředitelé škol. Mezi nimi například ředitelka ZŠ Jeseniova Vendula Jurášková. „Nárůst spádové turistiky sledujeme už několik let. V letošním roce navíc pravděpodobně dojde k mírné změně hranic školského obvodu v souvislosti s novou výstavbou, což kapacity školy dále zatěžuje. Návod, jak v těchto situacích postupovat, proto považuji za velmi přínosný. Naší prioritou je spravedlivé a férové využití kapacit školy,“ uvedla ředitelka školy v Praze 3 Jurášková.