Jaká by byla vaše tři přání, kdybyste měl kouzelnou hůlku?
To zní zajímavě. Určitě bych vystavěl v Praze víc škol. Projekty na ně existují. Přidal další sportoviště. Děti se nehýbou i proto, že už nemají kde. Sportoviště, která máme, a jsou v nich oddíly, jsou doslova narvané. Na třetím místě by asi byly domy dětí a mládeže a základní umělecké školy.
V Praze se perou developeři o pozemky. Je na sportoviště místo?
Máme v minulém i v novém Metropolitním plánu Prahy dostatek ploch. Například pro Černý Most, kde opravdu chybějí, je vypracovaná velká studie. Nebo Pelc-Tyrolka v sousedství univerzity, tam by byl vhodný stadion pro univerzitní hokej, a nejen pro něj. Propojený s plaveckým stadionem i technologicky, kdy zařízení vzájemně sdílejí energie. Chlazení ledu produkuje velké odpadní teplo, tím lze vyhřívat bazén i vytápět areál. Nebo sportovní údolí v Krči, tam kde jsou softbalová hřiště, fotbalisté i volejbalisté. Dá se to rozšířit o nějakou sportovní arénu pro asi pět tisíc diváků. Výhodou je, že to sousedí s připravovanou stanicí metra D.
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V pražské škole ukrývají poklad starý stovky milionů let. Děti nejvíc fascinuje Lucy
Nemáte obavy,že se snižující se porodností bude hodně škol, ale málo žáků?
Z republikového hlediska souhlasím. Ale Praha je výjimka, migrace do metropole je vysoká a bude se zvyšovat. Řešením, které reaguje na vývoj, je multifunkční architektura. S Prahou 15 jsme společně stavěli mateřskou školu. Polovinu tvoří domov pro seniory a polovinu školka. Je to vzájemná symbióza. Ubudou děti, přibudou senioři a opačně. Třídu snadno rozdělíte na tři pokoje pro seniory. Do budoucna musíme podobně uvažovat směrem k vysokým školám. Studenty mít budou, mnohým však scházejí prostory.
Hledáme učitele, kuchařky, školníky. Takových inzerátů najdete hodně.
Souhlasím, že velké problémy máme například u speciálních škol. Tam je složité najít pedagogy i ředitele. Tam scházejí zaměstnanci ve všech kategoriích.
Zmínil jste migraci směrem do Prahy. Co koordinace se Středočeským krajem, aby hlavně středoškoláci mířili víc do tamních měst?
Snažím se o to, Středočeský kraj měl dokonce propagaci ve stylu „na střední do Středních“. Mají dostatek dobrých škol, určitě by se jim vyplatila lepší prezentace.Studenti někdy netuší, že mají doslova za humny výbornou školu. Mnohdy tomu brání dopravní dostupnost, školák se snadněji a rychleji dostane do školy v Praze než do blízkého města.
Migrace je patrná i v Praze. Stačí, aby nějaká škola získala mezi rodiči dobrou pověst, a všichni se snaží dostat dítě tam.
Osobně jsem to zažil v Uhříněvsi, kde jsem pracoval devět let jako zástupce ředitele Základní školy U Obory. Jeden čas se tam hrnuly děti, protože měla mezi rodiči lepší pověst. Někdy k tomu stačí drobnost, jako když nastoupí nová chemikářka a hned s dětmi vyhraje celopražské kolo chemické olympiády. To stačilo k tomu, aby se najednou povídalo, že jsme v Praze nejlepší na chemii. To, že na druhé uhříněveské škole Bratří Jandusů měli stejně dobrou učitelku chemie, zapadlo. Logiku to moc nemá.
Jak se změnil váš pohled na politiku, když jste do ní vstoupil? Jako pedagog jste mohl nadávat, najednou jste byl na opačné straně.
Začínal jsem v roce 2012, snad mohu jako zastupitel i jako bývalý starosta Kolovrat říct, že se mi tam podařilo dostat na základní školu druhý stupeň, zanedlouho se bude otevírat nová školní budova. Vznikla tam střední škola EduVia. V Praze se snažím o totéž, ale jsem radní tři roky, vidím, že je to mnohdy těžkopádné. Proto nenadávám na své předchůdce. Snažím se oživit některé projekty, některé byly u ledu šestnáct let, rekord je dvaadvacet, jedná se o speciální školu pro žáky s poruchami chování na Zlíchově. Ta se připravovala těch 22 let a nyní se konečně dostavuje.
Když jste se v roce 2023 ujal funkce radního, uvedl jste, že do tří let bude mít každé dítě místo ve školce a ve škole a sportovní a volnočasové areály budou bezbariérové.
Za uvedené období jsme postavili společně s městskými částmi, jestli dobře počítám, třináct školek. Neříkám, že je vše hotové, ale řada školek vzniká nebo vznikne v rámci dohody s developery. V Praze 13 nyní Finep předává společně s byty mateřskou školu, my ji pouze vybavíme. Nedávno jsme měli na magistrátu prezentaci pro městské části, jak se dají právě mateřské školy stavět rychle, kontejnerovým způsobem, dřevostavby a podobně. Pražský rekord ve výstavbě školky má Uhříněves, od pořízení pozemku do nástupu dětí uplynulo deset měsíců. Ale i v jiných případech je to do roka a půl. Povolovací procesy a realizace u středních škol jsou delší, tam je to pro stovky dětí.
A bez bariérová sportoviště?
Uznávám, že tam je pokrok pomalejší. Praha koupila bývalé chrtiště, připravujeme tam dráhy pro atlety a současně bezbariérové sportoviště, konzultujeme to s vozíčkáři a dalšími. Budu upřímný, čekal jsem, že se toho povede víc.
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Do školy na koloběžce nebo na kole. Kraj chce rozhýbat děti i mimo tělocvik
Máte na starosti sport a volný čas. Pasivitu dětí spojujeme se závislost na mobilech a sociálních sítích. Pomohl by plošný zákaz?
Sociálním sítím někdy říkám „asociální“, někdy spíše rozpojují, než spojují. Ale zákaz? Když něco zakážete, stává se to lákavějším. Ve škole jsem je jako pedagog nezakazoval, neměl jsem problémy s vyrušováním kvůli mobilům. Když má škola atrium, o přestávce otevřete tělocvičnu, máte třeba stolní fotbálek, tak mají děti alternativu. Připadá mi, že na mobilu děti jsou, když nemají jinou příležitost.
Antonín Klecanda