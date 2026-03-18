Z fotografií, které na místě pořídila, je patrné, že zde zmiňovaný motorista kvůli pokusu přejet vysoký obrubník s největší pravděpodobností proděravěl takzvanou olejovou vanu. Kromě toho, že je příspěvek zmiňované obyvatelky sedmé městské části zajímavý sám o sobě, jsme se díky němu přinutili zamyslet nad prostou skutečností: Je v době, kdy se po celé metropoli odřezávají „přebytečná“ zábradlí, ještě žádoucí volat po stavbě nových?
Pryč s bariérami
Odstraňování zábradlí již řadu let probíhá systematicky po celém městě s bohulibě znějícím cílem zlepšit prostupnost ulic a estetiku veřejného prostoru. Mezi konkrétní místa, kde k odstranění došlo nebo se na něm pracuje, patří historické uličky na Malé Straně, okolí Karlova náměstí, klandry dříve lemovaly také Vodičkovu ulici a horní část Václavského náměstí. Jasně, můžeme si donekonečna pokládat otázku, zda ta ošklivá zábradlí občas ne ochránila nějakého opilce před srážkou s tramvají či rozjařené dítě nezastavila předtím, než vlétlo pod kola aut.
Nezbývá než doufat, že dopravní odborníci činní v hlavním městě, a nejen v něm, vědí, co dělají. Na v tomto textu zmiňovaný příklad křižovatky jsme se zeptali mluvčího Prahy 7 Martina Vokuše.
„Je pravdou, že podobné případy, kdy řidič jedoucí z Pplk. Sochora do Dukelských hrdinů nerespektoval přikázaný směr jízdy vpravo a snažil se jet rovně přes nástupní ostrůvek tramvaje, jsme již zaznamenali. Je tam tedy poměrně vysoký obrubník, který by sám o sobě měl řidiče odradit od toho, aby to zkoušeli, nicméně i tak k tomu někdy dojde,“ vysvětlil pro deník Metro Vokuš.
|
Doktor v sobotu aneb úleva pro rodiče i přeplněné pohotovosti. Praha 13 rozšiřuje péči pro děti
Zároveň dodal, že se nad případným umístěním zábradlí či nějaké jiné zábrany ještě na radnici zamyslí. „Odbor dopravy situaci vyhodnotí a zváží případné opatření,“ slibuje Vokuš.
Sloupky jako náhrada
Abychom byli úplně fér, nová zábradlí, i přes redukční trend, vznikají dál. Na exponovaných místech se objevují nová, subtilní zábradlí. Příkladem jsou skleněná zábradlí na Pražském hradě, která mají být co nejméně nápadná. O nových mostech a lávkách nemluvě. Na mnoha místech se také zábradlí nahradila elegantnějšími ocelovými sloupky, takzvanými tyčovými bójkami.
|
Doprava na hranici Prahy a Středočeského kraje dál houstne. Víme, kde se řidiči zaseknou