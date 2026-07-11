Muzeum sídlí v bývalém augustiniánském klášteře za kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, který nepřehlédnete z Nuselského mostu. Samotný areál má bohatou historii. Od kláštera přes nemocnici až po archiv ministerstva vnitra. Od roku 1990 zde funguje Muzeum Policie České republiky.
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Stálá expozice mapuje vývoj bezpečnostních sborů od četnictva až po současnou policii. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobovou četnickou stanici, sály věnované kriminalistice či dopravní policii nebo expozici Národní protidrogové centrály. Nechybí ani výstava o českém vězeňství nebo připomínka stoleté historie bezpečnostních sborů.
Zajímavá je také venkovní část areálu. K vidění je například vrtulník Mi-2 nebo podomácku vyrobený „tančík“.
Historie občanského průkazu
Od 21. července muzeum rozšíří nabídku o novou výstavu Občanský průkaz 1919–1993, která představí proměny jednoho z nejdůležitějších dokladů českých občanů. Expozice doplní další již probíhající výstavy. Ty jsou věnované historii policie, motorizaci četnictva nebo umělecké práci forenzní entomoložky Hany Šulákové.
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Muzeum je otevřené denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Po celé letní prázdniny, tedy od 1. července do 31. srpna, je vstup pro všechny návštěvníky zdarma. Pokud hledáte tip na méně známý výlet po Praze, právě tohle místo stojí za objevení.
Tip pro rodiče