Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Filip Jaroševský
  7:30
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících lákadel, na jaké se můžete zajet podívat do „tajného“ všenorského arboreta.
Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice. Kromě deníku Metro a časopisu Zahrádkář se také jednou za čas objeví v různých pozvánkách na výlety nebo vzdělávací akce. I přesto nejde o turistickou atrakci. Spíše o takzvaný insider tip.

Parková sbírka dřevin i květeny se nachází nad malou obcí Všenory jihozápadně od hlavního města Prahy. A jak říkává nekorunovaný král tohoto unikátního prostoru, místní legenda Jan Mejstřík, pohodlně tu zaparkujete. A z vlakové zastávky je to ani ne půlhodinka chůze.

„Otevřel jsem před pár dny a budu opět moc rád, když k nám dorazí i čtenáři deníku Metro. Právě teď je totiž ta nejlepší doba pro návštěvu. Všechno je v jednom květu, takže se nám dveře netrhnou,“ říká pro deník Metro Mejstřík a vzápětí vysvětluje, proč je existence květinového všenorského ráje pro mnoho lidí stále tak trochu tajemstvím.

Znáte všenorské arboretum?

„Je pravdou, že dokonce i někteří místní stále vůbec netuší, jaký přírodní poklad mají ve svém sousedství na dosah,“ usmívá se spiklenecky Mejstřík.

One-man show

Koncepce první části arboreta vzešla z hlavy Jiřího Marečka, s nímž Mejstřík coby majitel a spolutvůrce celkové myšlenky spolupracoval už při svém působení na České zemědělské univerzitě a později i na vzniku krásné zahrady ve Všenorech. V roce 2016 bylo arboretum ještě rozšířeno. Jeho součástí je kromě sbírkové části jehličnanů o rozloze kolem tří hektarů i stará třešňovka, zhruba stejné plochy. V další části zahrady začíná výsadba sortimentu listnatých stromů a keřů.

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice. Kromě deníku Metro a časopisu Zahrádkář se také jednou za čas objeví v různých pozvánkách na výlety nebo vzdělávací akce. I přesto nejde o turistickou atrakci. Spíše o takzvaný insider tip.

V průběhu let bylo v arboretu vysazeno přes tři tisíce takzvaných kultivarů jehličnanů a více než tisícovka listnáčů. Stromy doplňuje přes sedmdesát druhů rododendronů a třicet druhů azalek, kolem stovky vřesů a vřesovců. Formulace „bylo vysazeno“ je v tomhle případě poněkud nešťastná. Téměř všechnu práci v arboretu si Mejstřík dělá sám za pomoci rodiny. A není to jen o „hrabání se v hlíně“.

Nedílnou součástí sbírkové zahrady je i čtyři sta tun nerostů, především malé i větší kusy sliveneckého mramoru nebo vápence z tetínských lomů. Ty lemují cesty a skalky. „Návštěvníci mají ve zvyku se mě ptávat, v kolika lidech to tady děláme,“ směje se Mejstřík a dodává: „Když jim upřímně odpovím, že to tady mám celé na starost já a že neustále vysazuji něco nového, obvykle jsou dost překvapeni.“

Cedulky jsou základ

V arboretu je podle Mejstříka velice důležitá orientace a s ní spojený důkladný systém evidence. Každá rostlina má cedulku se svým číslem a jmenovkou. Arboretum tak může sloužit i pro praxi a vzdělávání studentů. V zahradě nechybí jezírko či vyhlídková část s lavičkou nebo oranžerie.

Nepropásněte! Ráj za Prahou je v plném květu. Všenorské arboretum se otevírá pro veřejnost

„Mým oblíbencem bude nejspíš největší strom, který tu vyroste – sekvoje vždyzelená. Kousek dál je velmi zajímavá kryptomerie japonská, která na koncích svých větviček vytváří lemované jehličkové kornouty. Ne nadarmo je národním stromem tohoto ostrovního státu,“ vypráví Mejstřík, který od návštěvníků nezřídka slýchá i fráze typu „kam se hrabou pražské Průhonice“.

Vyhraďte si hodinku. Nebo raději dvě

Součástí arboreta je i fóliovník a pěstební skleník. Takže pokud si rádi vypěstujete sami třeba rajská jablíčka či papriky, je zde možné pořídit si jarní sadbu.

„Nechcete-li nakupovat a jen se přijít pokochat bohatostí flóry vysazené v zahradě nebo i jen nádherným výhledem na velkou část našeho údolí Berounky, ale i na Prahu, vyčleňte si alespoň hodinu nebo raději dvě – zdejší cesty a cestičky, jezírko, oranžerie a desítky a stovky odrůd vzácných stromů, ale i květin, určitě stojí za vidění!“ láká k návštěvě arboreta starostka nedaleké obce Lety Barbora Tesařová.

Šup do Všenor

  • Všenory jsou obec v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, ležící přibližně 19 kilometrů jihozápadně od centra Prahy. Jde o dobře dostupnou obec na železniční trati do Berouna.
  • Arboretum ve Všenorech se rozkládá na severně orientovaném svahu na ploše 2,5 hektaru. Nachází se zde asi 3 500 různých druhů a kultivarů dřevin v různých barvách a tvarech – tisy, túje, smrky, duby, buky, cypřiše, modříny, borovice, břízy, douglasky, jedle a jinany. V arboretu je pěstována i řada trvalek, cibulovin, azalek a rododendronů.
  • V arboretu je možnost zakoupení sadby květin, zeleniny, bylinek a jehličnanů. Seženete tu sazenice zelenin, balkonové rostliny, trvalky, jehličnany i substráty.
  • Jan Mejstřík už pěkných pár let nepodražil. Vstupné je sto korun v základu, šedesát korun pak zlevněná varianta. Otevřeno bývá každý pátek a v sobotu od 10 do 17 hodin. Po telefonické domluvě je ovšem návštěva možná kdykoli. Stačí zavolat na číslo 734 171 010.
  • Více na webu arboretum-vsenory.webnode.cz.

