Parková sbírka dřevin i květeny se nachází nad malou obcí Všenory jihozápadně od hlavního města Prahy. A jak říkává nekorunovaný král tohoto unikátního prostoru, místní legenda Jan Mejstřík, pohodlně tu zaparkujete. A z vlakové zastávky je to ani ne půlhodinka chůze.
„Otevřel jsem před pár dny a budu opět moc rád, když k nám dorazí i čtenáři deníku Metro. Právě teď je totiž ta nejlepší doba pro návštěvu. Všechno je v jednom květu, takže se nám dveře netrhnou,“ říká pro deník Metro Mejstřík a vzápětí vysvětluje, proč je existence květinového všenorského ráje pro mnoho lidí stále tak trochu tajemstvím.
„Je pravdou, že dokonce i někteří místní stále vůbec netuší, jaký přírodní poklad mají ve svém sousedství na dosah,“ usmívá se spiklenecky Mejstřík.
One-man show
Koncepce první části arboreta vzešla z hlavy Jiřího Marečka, s nímž Mejstřík coby majitel a spolutvůrce celkové myšlenky spolupracoval už při svém působení na České zemědělské univerzitě a později i na vzniku krásné zahrady ve Všenorech. V roce 2016 bylo arboretum ještě rozšířeno. Jeho součástí je kromě sbírkové části jehličnanů o rozloze kolem tří hektarů i stará třešňovka, zhruba stejné plochy. V další části zahrady začíná výsadba sortimentu listnatých stromů a keřů.
V průběhu let bylo v arboretu vysazeno přes tři tisíce takzvaných kultivarů jehličnanů a více než tisícovka listnáčů. Stromy doplňuje přes sedmdesát druhů rododendronů a třicet druhů azalek, kolem stovky vřesů a vřesovců. Formulace „bylo vysazeno“ je v tomhle případě poněkud nešťastná. Téměř všechnu práci v arboretu si Mejstřík dělá sám za pomoci rodiny. A není to jen o „hrabání se v hlíně“.
Nedílnou součástí sbírkové zahrady je i čtyři sta tun nerostů, především malé i větší kusy sliveneckého mramoru nebo vápence z tetínských lomů. Ty lemují cesty a skalky. „Návštěvníci mají ve zvyku se mě ptávat, v kolika lidech to tady děláme,“ směje se Mejstřík a dodává: „Když jim upřímně odpovím, že to tady mám celé na starost já a že neustále vysazuji něco nového, obvykle jsou dost překvapeni.“
Cedulky jsou základ
V arboretu je podle Mejstříka velice důležitá orientace a s ní spojený důkladný systém evidence. Každá rostlina má cedulku se svým číslem a jmenovkou. Arboretum tak může sloužit i pro praxi a vzdělávání studentů. V zahradě nechybí jezírko či vyhlídková část s lavičkou nebo oranžerie.
„Mým oblíbencem bude nejspíš největší strom, který tu vyroste – sekvoje vždyzelená. Kousek dál je velmi zajímavá kryptomerie japonská, která na koncích svých větviček vytváří lemované jehličkové kornouty. Ne nadarmo je národním stromem tohoto ostrovního státu,“ vypráví Mejstřík, který od návštěvníků nezřídka slýchá i fráze typu „kam se hrabou pražské Průhonice“.
Vyhraďte si hodinku. Nebo raději dvě
Součástí arboreta je i fóliovník a pěstební skleník. Takže pokud si rádi vypěstujete sami třeba rajská jablíčka či papriky, je zde možné pořídit si jarní sadbu.
„Nechcete-li nakupovat a jen se přijít pokochat bohatostí flóry vysazené v zahradě nebo i jen nádherným výhledem na velkou část našeho údolí Berounky, ale i na Prahu, vyčleňte si alespoň hodinu nebo raději dvě – zdejší cesty a cestičky, jezírko, oranžerie a desítky a stovky odrůd vzácných stromů, ale i květin, určitě stojí za vidění!“ láká k návštěvě arboreta starostka nedaleké obce Lety Barbora Tesařová.
Šup do Všenor
