Záchrana lidského života spočívá v okamžité diagnóze a správném rozhodnutí. Své o tom ví zkušený lékař Ondřej Baumgartner, jenž poslední dva roky působí na urgentním příjmu pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Baumgartner nedávno přijal další zodpovědnou roli. Stal se poradcem pořadu Nemocnice 24/7 na Primě.
Na obrazovkách uvidíme reálné případy i hrané rekonstrukce. | foto: TV PRIMA

Programová novinka přináší autentický pohled na práci lékařů, záchranářů a zdravotníků na urgentním příjmu. Skutečné případy, rychlá rozhodnutí a emoce ve chvílích, kdy jde o život, bude možné sledovat od 16. února v podvečer na Primě či na prima+.

Dokáže vás po letech na urgentu ještě něco překvapit?
Ano, překvapení k urgentu patří. Nejen medicínsky, ale hlavně lidsky. Každý pacient přichází s vlastním příběhem, strachem nebo očekáváním. I po letech praxe se stává, že se zdánlivě banální potíž vyvine nečekaným směrem – a naopak.

Jak vysvětlíte pacientům, jejichž problémy jsou opravdu „banální“, že jste je neodbyli a nejsou zapotřebí obavy?
Snažíme se s pacienty mluvit otevřeně a s respektem. Nikdo nepřichází zbytečně – pokud má obavy, je správné je řešit. Zároveň vysvětlujeme, že urgentní příjem je určen pro akutní a závažné stavy, a pokud vyšetření ukáže, že problém není nebezpečný, je to vlastně dobrá zpráva. Cílem není pacienta odbýt, ale ujistit ho a nasměrovat k vhodnější péči, zejména cestou praktického lékaře.

Ondřej Baumgartner (vpravo) a jeho kolega Vojtěch Ludvík slouží na urgentu spolu. Proto jsme je i společně vyfotili.

Setkáte se naopak někdy s pacientem, který své obtíže bagatelizuje, i když jsou poměrně vážné?
Velmi často. Typicky jde o pacienty, kteří nechtějí obtěžovat nebo jsou zvyklí všechno vydržet. Právě u nich ale někdy nacházíme závažné diagnózy.

Výhoda urgentu je v tom, že je pacient během chvíle relativně detailně vyšetřen a nemusí obíhat specialisty. To je velká zodpovědnost...
Je to náročné, ale i smysluplné. Rozhodování pod tlakem je součástí práce na urgentu. Opíráme se o týmovou spolupráci, a zejména o jasně definované klinické postupy. Odpovědnost je velká, ale právě možnost rychle pomoci tam, kde jde o čas, je pro mnoho z nás hlavní motivací. Možná bych mírně korigoval tvrzení, že je pacient „detailně vyšetřen“ – pacient je na urgentním příjmu vyšetřen adekvátně, na základě svého klinického stavu a možné diferenciální diagnostiky. Detailní vyšetřování není možné, a ani není účelné paušálně ho poskytovat všem a cestou urgentních příjmů tak suplovat péči praktických lékařů a jiných specialistů.

Kdo je vlastně pacientem pro urgent?
Pacientem urgentního příjmu je člověk s náhle vzniklým nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavem, který může ohrozit život nebo zdraví a vyžaduje okamžité řešení. Nejde jen o úrazy, ale například také o dušnost, bolesti na hrudi, poruchy vědomí nebo náhlé neurologické potíže.

Urgentní příjem Fakultní nemocnice Bulovka si zahrál i v novém edukativním pořadu televize Prima.

Při přípravě na rozhovor jsem narazil na pojem triáž. Můžete vysvětlit, proč je tento pojem důležitý v urgentní medicíně a co přesně znamená?
Triáž je systém třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu. Neznamená to, že by někdo byl důležitější než jiný, ale že ten, kdo je v největším ohrožení, dostane péči jako první. Díky triáži můžeme efektivně pomoci co největšímu počtu pacientů a předejít zbytečným prodlevám. Samotná klasifikace jednotlivých pacientů vychází z validovaného a mezinárodně užívaného indexu ESI.

Kdy jste se rozhodl stát lékařem, co vás k tomu vedlo?
V průběhu gymnázia jsem uvažoval nad studiem lékařské fakulty, ale nakonec si vybral fakultu právnickou. V průběhu prvního ročníku jsme se v rámci nějakého volitelného předmětu šli podívat na pitvu a tam jsem si uvědomil, že medicína je obor, kterému se chci věnovat.

Na urgentu se rozhoduje pod tlakem.

Jste poradcem pořadu Nemocnice 24/7. Co vás na té práci baví?
Líbí se mi a baví mě, že mám přímý vliv na obsah jednotlivých scénářů a mohu tak zkorigovat obsah, aby byl v maximální možné míře v souladu s klinickými postupy. Zároveň je skvělé, že každý díl má i určité edukativní okénko a je za tím také osvěta, která je bezpochyby velice nutná.

Na co se mohou diváci těšit?
Nevím, kolik toho mohu prozradit. Ale především na reálný pohled do světa urgentní medicíny – bez příkras, ale s lidskostí a snahou pomáhat tam, kde jde o čas.

Kdo radí

  • Doktor Ondřej Baumgartner (29) vystudoval třetí lékařskou fakultu Karlovy Univerzity, všeobecné lékařství.
  • V současné době pracuje na urgentu Fakultní nemocnice Bulovka. Plánuje studovat Ph.D. v oboru intenzivní a experimentální medicíny se zaměřením na poranění mozku.
  • Byl by rád, kdyby se lidé starali o svoje zdraví. Ve volném čase rád posiluje, má rád přírodu, a jak sám o sobě říkává, raději si dá burger než steak. JAR









V Pardubickém kraji jsou na silnicích místy zbytky sněhu, náledí či námraza

ilustrační snímek

Silničáři v Pardubickém kraji upozorňují na to, že v některých výše položených oblastech mohou být vozovky kluzké. Zůstávají na nich zbytky sněhu, místy se...

4. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Nová role v onkologii si žádá nové centrum pro pacienty. V Česku jsou novinkou koordinátoři

Zhoubná nemoc si nevybírá a na věk nehledí.

Lidský život se neustále prodlužuje. Stojí za tím i stále lepší metody lékařství. V současnosti je potřeba ale nejen špičková medicína, ale také srozumitelné informace.

4. února 2026

