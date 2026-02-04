Programová novinka přináší autentický pohled na práci lékařů, záchranářů a zdravotníků na urgentním příjmu. Skutečné případy, rychlá rozhodnutí a emoce ve chvílích, kdy jde o život, bude možné sledovat od 16. února v podvečer na Primě či na prima+.
Dokáže vás po letech na urgentu ještě něco překvapit?
Ano, překvapení k urgentu patří. Nejen medicínsky, ale hlavně lidsky. Každý pacient přichází s vlastním příběhem, strachem nebo očekáváním. I po letech praxe se stává, že se zdánlivě banální potíž vyvine nečekaným směrem – a naopak.
Jak vysvětlíte pacientům, jejichž problémy jsou opravdu „banální“, že jste je neodbyli a nejsou zapotřebí obavy?
Snažíme se s pacienty mluvit otevřeně a s respektem. Nikdo nepřichází zbytečně – pokud má obavy, je správné je řešit. Zároveň vysvětlujeme, že urgentní příjem je určen pro akutní a závažné stavy, a pokud vyšetření ukáže, že problém není nebezpečný, je to vlastně dobrá zpráva. Cílem není pacienta odbýt, ale ujistit ho a nasměrovat k vhodnější péči, zejména cestou praktického lékaře.
Setkáte se naopak někdy s pacientem, který své obtíže bagatelizuje, i když jsou poměrně vážné?
Velmi často. Typicky jde o pacienty, kteří nechtějí obtěžovat nebo jsou zvyklí všechno vydržet. Právě u nich ale někdy nacházíme závažné diagnózy.
Výhoda urgentu je v tom, že je pacient během chvíle relativně detailně vyšetřen a nemusí obíhat specialisty. To je velká zodpovědnost...
Je to náročné, ale i smysluplné. Rozhodování pod tlakem je součástí práce na urgentu. Opíráme se o týmovou spolupráci, a zejména o jasně definované klinické postupy. Odpovědnost je velká, ale právě možnost rychle pomoci tam, kde jde o čas, je pro mnoho z nás hlavní motivací. Možná bych mírně korigoval tvrzení, že je pacient „detailně vyšetřen“ – pacient je na urgentním příjmu vyšetřen adekvátně, na základě svého klinického stavu a možné diferenciální diagnostiky. Detailní vyšetřování není možné, a ani není účelné paušálně ho poskytovat všem a cestou urgentních příjmů tak suplovat péči praktických lékařů a jiných specialistů.
Kdo je vlastně pacientem pro urgent?
Pacientem urgentního příjmu je člověk s náhle vzniklým nebo rychle se zhoršujícím zdravotním stavem, který může ohrozit život nebo zdraví a vyžaduje okamžité řešení. Nejde jen o úrazy, ale například také o dušnost, bolesti na hrudi, poruchy vědomí nebo náhlé neurologické potíže.
Při přípravě na rozhovor jsem narazil na pojem triáž. Můžete vysvětlit, proč je tento pojem důležitý v urgentní medicíně a co přesně znamená?
Triáž je systém třídění pacientů podle závažnosti jejich stavu. Neznamená to, že by někdo byl důležitější než jiný, ale že ten, kdo je v největším ohrožení, dostane péči jako první. Díky triáži můžeme efektivně pomoci co největšímu počtu pacientů a předejít zbytečným prodlevám. Samotná klasifikace jednotlivých pacientů vychází z validovaného a mezinárodně užívaného indexu ESI.
Kdy jste se rozhodl stát lékařem, co vás k tomu vedlo?
V průběhu gymnázia jsem uvažoval nad studiem lékařské fakulty, ale nakonec si vybral fakultu právnickou. V průběhu prvního ročníku jsme se v rámci nějakého volitelného předmětu šli podívat na pitvu a tam jsem si uvědomil, že medicína je obor, kterému se chci věnovat.
Jste poradcem pořadu Nemocnice 24/7. Co vás na té práci baví?
Líbí se mi a baví mě, že mám přímý vliv na obsah jednotlivých scénářů a mohu tak zkorigovat obsah, aby byl v maximální možné míře v souladu s klinickými postupy. Zároveň je skvělé, že každý díl má i určité edukativní okénko a je za tím také osvěta, která je bezpochyby velice nutná.
Na co se mohou diváci těšit?
Nevím, kolik toho mohu prozradit. Ale především na reálný pohled do světa urgentní medicíny – bez příkras, ale s lidskostí a snahou pomáhat tam, kde jde o čas.
