Šlapadla a lodičky v Praze 2026: Které jsou na Vltavě nejlevnější a jak je to s alkoholem?

Veronika Reicheltová
Matouš Waller
Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  6:19
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Labutí šlapadlo za lidových 250 korun na hodinu. (12. srpna 2025)

Labutí šlapadlo za lidových 250 korun na hodinu. (12. srpna 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Někteří obyvatelé a návštěvníci Prahy v teplu vyrazili na šlapadla. (12. srpna...
Šlapadla na Vltavě v centru Prahy jsou v provozu. (17. dubna 2020)
Šlapadla v Praze na Vltavě kvůli očekávání velké vody přesunuli. (12. září 2024)
Provozovatelé šlapadel a lodiček odváží svá plavidla kvůli hrozícím povodním....
7 fotografií
Jak zažít Prahu jinýma očima? Vyrazte na šlapadla! Z vodní hladiny se otevírají zcela nové pohledy na Pražský hrad, Karlův most nebo Střelecký ostrov. Ať už se vám podaří ukořistit ikonickou labuť, nebo se rozhodnete veslovat v loďce, dejte si pozor na alkohol. Na Vltavě se pít nesmí, hrozí za to desetitisícové pokuty.

Léto v hlavním městě si lze jen stěží představit bez vyhřátého odpoledne stráveného na hladině Vltavy. Pohled na historické centrum Prahy nebo majestátní Hradčany z perspektivy vodní hladiny láká jak páry, tak rodiny s dětmi i party přátel. Vodní turistika v srdci metropole nabízí příjemný odpočinek od městského ruchu a neopakovatelnou atmosféru.

Obsah

Kolik stojí šlapadla?

Ceny za pronájem šlapadel v Praze se odvíjejí od typu plavidla, jeho kapacity a konkrétní lokality.

  • Běžné čtyřmístné klasické šlapadlo pořídíte zpravidla v rozmezí 290 až 400 Kč za hodinu pronájmu.
  • K půjčení budete potřebovat občanku nebo jiný průkaz totožnosti.
Někteří obyvatelé a návštěvníci Prahy v teplu vyrazili na šlapadla. (12. srpna...

Kolik stojí lodičky na Vltavě?

Tradiční dřevěné či laminátové pramičky a veslice představují cenově nejvýhodnější způsob, jak vyrazit na řeku. V některých půjčovnách vycházejí dokonce levněji než šlapadla.

  • Hodina projížďky na pramici vyjde obvykle na 250 až 300 Kč.
  • Pro ty, kteří se nechtějí namáhat veslováním ani šlapáním, nabízejí pražské půjčovny také malé motorové čluny, které lze řídit bez kapitánských zkoušek. Cena se pohybuje mezi 650 až 750 Kč za hodinu.

Na šlapadla ani loďky alkohol nesmí

Šlapadla na Vltavě v centru Prahy jsou v provozu. (17. dubna 2020)

Přestože zákon obecně umožňuje vůdcům malých plavidel mít v krvi až půl promile alkoholu, na Vltavě v Praze pít nesmí. „Jedná se o sledovanou vodní cestu, kde platí nulová tolerance. Policie zjištění alkoholu oznamuje státní plavební správě,“ upozorňuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

V takovém případě pak vodákům hrozí pokuta až 50 000 korun. „Policisté stejně jako každý rok provádějí kontroly plavidel a jejich vůdců. Týkají se i osob na šlapadlech či paddleboardech,“ uzavírá Kropáčová a doplňuje, že u šlapadel se nulová tolerance týká osob, které drží kormidlo.

Časy půjčování plavidel

Sezona šlapadel a lodiček v Praze startuje zpravidla s příchodem teplých jarních dnů v dubnu a trvá až do konce října, přičemž hlavní špička nastává v červenci a srpnu.

Kdo může řídit loď s motorem

Šlapadla nebo pramice může řídit každý, neplatí na ně žádná věková omezení.

  • Jinak je to u malých motorových plavidel, i u nich je však zákon poměrně vstřícný – plavidlo s motorem do výkonu 4 kW můžete řídit už od patnácti let.
  • Půjčit jej ale musí dospělý.
  • Každá půjčovna má vlastní otevírací dobu, liší se všední dny a víkendy.
  • Půjčovny bývají otevřené denně a zavírají až se západem slunce mezi 20:00 až 23:00.
  • Podvečerní a večerní projížďky, kdy je osvětlená Praha z vody mimořádně fotogenická, patří k nejoblíbenějším.
  • V případě silného deště, bouřek či zvýšeného průtoku Vltavy bývá provoz z bezpečnostních důvodů přerušen.

Kde se půjčují šlapadla v Praze?

Absolutním centrem půjčoven vodních plavidel v Praze je Slovanský ostrov (Žofín) a přilehlá nábřeží.

  • Přímo na Žofíně najdete hned několik tradičních stanovišť, jako je Půjčovna lodiček Smetana, Slovanský ostrov nebo Půjčovna U Kotvy.
  • Další oblíbené nástupní místo se nachází na protějším straně u Smetanova nábřeží nedaleko Karlova mostu nebo v blízkosti Dětského ostrova na smíchovské straně.

Půjčovna lodiček a šlapadel u Národního divadla

Půjčovna lodiček Novotného lávka

  • Přístaviště klubu Lávka (Novotného lávka)
  • Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00
  • Půjčuje čtyřmístná šlapadla

Jediná půjčovna severně od staroměstského jezu má v nabídce charakteristická žlutá šlapadla se čtyřmi místy.

DruhCena za hodinu
Šlapadlo300 Kč

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Půjčovna U kotvy

  • Severní strana Slovanského ostrova (vpravo)
  • Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00
  • Půjčují lodičky a šlapadla

V jedné ze tří půjčoven na Slovanském ostrově jsou kromě lodiček k dispozici i šlapadla. Mají tu i labutě a taková plavidla, která připomínají historická auta. Platba je možná pouze v hotovosti.

DruhCena za hodinu
Šlapadlo400 Kč
Šlapadlo 5 osob600 Kč
Šlapadlo 6 osob600 Kč
Pramice300 Kč
Šlapadla v Praze na Vltavě kvůli očekávání velké vody přesunuli. (12. září 2024)

Půjčovna Slovanka

  • Severní strana Slovanského ostrova (vlevo)
  • Otevřeno každý den od 11:00 do 23:00
  • Půjčují lodičky, šlapadla i motorové čluny

V půjčovně nadejte obvyklý arzenál pramic a šlapadel, které doplňuje několik labutí. Výhodou je dlouhá otevírací doba, díky které se můžete po řece projet i po setmění. Platba pouze v hotovosti.

DruhCena za hodinu
Šlapadlo350 Kč
Šlapadlo 5 osob450 Kč
Pramice300 Kč
Noční plavba (od 20:00)350 Kč

Výlety s dětmi v Praze: Kam vzít milovníky dinosaurů, vesmíru, železnice a zvířat?

Půjčovna S. P. L. A. V.

  • Severní strana Slovanského ostrova (cíp)
  • Otevřeno každý den od 10:00 do 20:00
  • Půjčují pramice a šlapadla

Trojici půjčoven na Slovanském ostrově doplňuje S. P. L. A. V., kde si můžete vypůjčit klasické pramice nebo šlapadla. Otevírací doba je orientační – v provozu je vždy až do setmění. Platba pouze v hotovosti.

DruhCena za hodinu
Šlapadlo300 Kč
Pramice250 Kč

Žluté lázně

  • Podolské nábřeží 3/1184
  • Každý den od 9:00 do 22:00
  • Půjčují šlapadla, kajaky, paddleboardy i motorové čluny

Ve Žlutých lázních je z čeho vybírat, půjčení plavidla dle vašeho výběru si můžete zarezervovat on-line na konkrétní čas. Cena za hodinu pronájmu se liší podle denní doby. K ní je však třeba přičíst také vstupenku do samotného areálu lázní ve výši sto korun za dospělého, děti platí půlku.

Druh9:00 - 17:0017:00 - 22:00
Šlapadlo350 Kč400 Kč
Paddleboard250 Kč350 Kč
Megaboard450 Kč550 Kč
Kajak300 Kč350 Kč
Kajak 2 osoby350 Kč400 Kč
Motorový člun650 Kč750 Kč
Provozovatelé šlapadel a lodiček odváží svá plavidla kvůli hrozícím povodním....

Půjčovna Smíchov

  • Lihovar, přístaviště přívozu P3
  • Ve všední dny otevřeno od 13:00 do 22:00
  • O víkendech otevřeno od 11:00 do 22:00
  • Půjčují pramice, šlapadla i motorové čluny
  • Pronajmout si lze i výletní loď nebo vor s grilem pro větší skupiny

Smíchovská půjčovna má, obdobně jako Žluté lázně, velmi rozmanitou nabídku. Půjčit si tu však můžete i motorizovaná plavidla, člun je navíc možné řídit už od patnácti let. Arzenál doplňují klasické pramice i šlapadla.

DruhCena za hodinu
Pramice250 Kč
Šlapadlo 4 osoby350 Kč
Motorový člun690 Kč

Yolo Molo

  • Lokalita Modřany: Ulice Vltavanů, poblíž modřanského freestyle parku
  • Lokalita Holešovice: Varhulíkové, 170 00 Praha 7-Holešovice
  • Otevřeno každý den od 12:00 do 20:00
  • Půjčují motorové čluny, kajaky a paddleboardy

Motorový člun si můžete půjčit i v nejjižnější pražské půjčovně kousek od zastávky Belárie v Modřanech. Kromě něj tu mají i nafukovací kajaky nebo paddleboardy. Výhodnější je tu půjčení na delší dobu – cena za dvě a tři hodiny postupně klesá.

DruhCena za první hodinu
Motorový člun 5 osob690 Kč
Paddleboard250 Kč
Paddleboard 2 osoby350 Kč
Kajak250 Kč
Kajak 2 osoby350 Kč
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Témata: Vltava, Alkohol, Žofín

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