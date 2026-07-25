Léto v hlavním městě si lze jen stěží představit bez vyhřátého odpoledne stráveného na hladině Vltavy. Pohled na historické centrum Prahy nebo majestátní Hradčany z perspektivy vodní hladiny láká jak páry, tak rodiny s dětmi i party přátel. Vodní turistika v srdci metropole nabízí příjemný odpočinek od městského ruchu a neopakovatelnou atmosféru.
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Kolik stojí šlapadla?
Ceny za pronájem šlapadel v Praze se odvíjejí od typu plavidla, jeho kapacity a konkrétní lokality.
- Běžné čtyřmístné klasické šlapadlo pořídíte zpravidla v rozmezí 290 až 400 Kč za hodinu pronájmu.
- K půjčení budete potřebovat občanku nebo jiný průkaz totožnosti.
Kolik stojí lodičky na Vltavě?
Tradiční dřevěné či laminátové pramičky a veslice představují cenově nejvýhodnější způsob, jak vyrazit na řeku. V některých půjčovnách vycházejí dokonce levněji než šlapadla.
- Hodina projížďky na pramici vyjde obvykle na 250 až 300 Kč.
- Pro ty, kteří se nechtějí namáhat veslováním ani šlapáním, nabízejí pražské půjčovny také malé motorové čluny, které lze řídit bez kapitánských zkoušek. Cena se pohybuje mezi 650 až 750 Kč za hodinu.
Na šlapadla ani loďky alkohol nesmí
Přestože zákon obecně umožňuje vůdcům malých plavidel mít v krvi až půl promile alkoholu, na Vltavě v Praze pít nesmí. „Jedná se o sledovanou vodní cestu, kde platí nulová tolerance. Policie zjištění alkoholu oznamuje státní plavební správě,“ upozorňuje mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
V takovém případě pak vodákům hrozí pokuta až 50 000 korun. „Policisté stejně jako každý rok provádějí kontroly plavidel a jejich vůdců. Týkají se i osob na šlapadlech či paddleboardech,“ uzavírá Kropáčová a doplňuje, že u šlapadel se nulová tolerance týká osob, které drží kormidlo.
Časy půjčování plavidel
Sezona šlapadel a lodiček v Praze startuje zpravidla s příchodem teplých jarních dnů v dubnu a trvá až do konce října, přičemž hlavní špička nastává v červenci a srpnu.
Kdo může řídit loď s motorem
Šlapadla nebo pramice může řídit každý, neplatí na ně žádná věková omezení.
- Každá půjčovna má vlastní otevírací dobu, liší se všední dny a víkendy.
- Půjčovny bývají otevřené denně a zavírají až se západem slunce mezi 20:00 až 23:00.
- Podvečerní a večerní projížďky, kdy je osvětlená Praha z vody mimořádně fotogenická, patří k nejoblíbenějším.
- V případě silného deště, bouřek či zvýšeného průtoku Vltavy bývá provoz z bezpečnostních důvodů přerušen.
Kde se půjčují šlapadla v Praze?
Absolutním centrem půjčoven vodních plavidel v Praze je Slovanský ostrov (Žofín) a přilehlá nábřeží.
- Přímo na Žofíně najdete hned několik tradičních stanovišť, jako je Půjčovna lodiček Smetana, Slovanský ostrov nebo Půjčovna U Kotvy.
- Další oblíbené nástupní místo se nachází na protějším straně u Smetanova nábřeží nedaleko Karlova mostu nebo v blízkosti Dětského ostrova na smíchovské straně.
Půjčovna lodiček Novotného lávka
- Přístaviště klubu Lávka (Novotného lávka)
- Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00
- Půjčuje čtyřmístná šlapadla
Jediná půjčovna severně od staroměstského jezu má v nabídce charakteristická žlutá šlapadla se čtyřmi místy.
|Druh
|Cena za hodinu
|Šlapadlo
|300 Kč
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Půjčovna U kotvy
- Severní strana Slovanského ostrova (vpravo)
- Otevřeno každý den od 11:00 do 20:00
- Půjčují lodičky a šlapadla
V jedné ze tří půjčoven na Slovanském ostrově jsou kromě lodiček k dispozici i šlapadla. Mají tu i labutě a taková plavidla, která připomínají historická auta. Platba je možná pouze v hotovosti.
|Druh
|Cena za hodinu
|Šlapadlo
|400 Kč
|Šlapadlo 5 osob
|600 Kč
|Šlapadlo 6 osob
|600 Kč
|Pramice
|300 Kč
Půjčovna Slovanka
- Severní strana Slovanského ostrova (vlevo)
- Otevřeno každý den od 11:00 do 23:00
- Půjčují lodičky, šlapadla i motorové čluny
V půjčovně nadejte obvyklý arzenál pramic a šlapadel, které doplňuje několik labutí. Výhodou je dlouhá otevírací doba, díky které se můžete po řece projet i po setmění. Platba pouze v hotovosti.
|Druh
|Cena za hodinu
|Šlapadlo
|350 Kč
|Šlapadlo 5 osob
|450 Kč
|Pramice
|300 Kč
|Noční plavba (od 20:00)
|350 Kč
|
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Půjčovna S. P. L. A. V.
- Severní strana Slovanského ostrova (cíp)
- Otevřeno každý den od 10:00 do 20:00
- Půjčují pramice a šlapadla
Trojici půjčoven na Slovanském ostrově doplňuje S. P. L. A. V., kde si můžete vypůjčit klasické pramice nebo šlapadla. Otevírací doba je orientační – v provozu je vždy až do setmění. Platba pouze v hotovosti.
|Druh
|Cena za hodinu
|Šlapadlo
|300 Kč
|Pramice
|250 Kč
Žluté lázně
- Podolské nábřeží 3/1184
- Každý den od 9:00 do 22:00
- Půjčují šlapadla, kajaky, paddleboardy i motorové čluny
Ve Žlutých lázních je z čeho vybírat, půjčení plavidla dle vašeho výběru si můžete zarezervovat on-line na konkrétní čas. Cena za hodinu pronájmu se liší podle denní doby. K ní je však třeba přičíst také vstupenku do samotného areálu lázní ve výši sto korun za dospělého, děti platí půlku.
|Druh
|9:00 - 17:00
|17:00 - 22:00
|Šlapadlo
|350 Kč
|400 Kč
|Paddleboard
|250 Kč
|350 Kč
|Megaboard
|450 Kč
|550 Kč
|Kajak
|300 Kč
|350 Kč
|Kajak 2 osoby
|350 Kč
|400 Kč
|Motorový člun
|650 Kč
|750 Kč
Půjčovna Smíchov
- Lihovar, přístaviště přívozu P3
- Ve všední dny otevřeno od 13:00 do 22:00
- O víkendech otevřeno od 11:00 do 22:00
- Půjčují pramice, šlapadla i motorové čluny
- Pronajmout si lze i výletní loď nebo vor s grilem pro větší skupiny
Smíchovská půjčovna má, obdobně jako Žluté lázně, velmi rozmanitou nabídku. Půjčit si tu však můžete i motorizovaná plavidla, člun je navíc možné řídit už od patnácti let. Arzenál doplňují klasické pramice i šlapadla.
|Druh
|Cena za hodinu
|Pramice
|250 Kč
|Šlapadlo 4 osoby
|350 Kč
|Motorový člun
|690 Kč
Yolo Molo
- Lokalita Modřany: Ulice Vltavanů, poblíž modřanského freestyle parku
- Lokalita Holešovice: Varhulíkové, 170 00 Praha 7-Holešovice
- Otevřeno každý den od 12:00 do 20:00
- Půjčují motorové čluny, kajaky a paddleboardy
Motorový člun si můžete půjčit i v nejjižnější pražské půjčovně kousek od zastávky Belárie v Modřanech. Kromě něj tu mají i nafukovací kajaky nebo paddleboardy. Výhodnější je tu půjčení na delší dobu – cena za dvě a tři hodiny postupně klesá.
|Druh
|Cena za první hodinu
|Motorový člun 5 osob
|690 Kč
|Paddleboard
|250 Kč
|Paddleboard 2 osoby
|350 Kč
|Kajak
|250 Kč
|Kajak 2 osoby
|350 Kč