Utkání 7. kola Ligy mistrů mezi Slavií a Barcelonou se hraje ve středu 21. ledna od 21:00. Přímý přenos nabídne televizní stanice Nova Sport 3 a také streamovací platforma Oneplay.
Stanici Nova Sport 3 naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Slavia – Barcelona lze sledovat také prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Eden je vyprodaný
Souboj Slavie s Barcelonou je mezi českými fanoušky nejspíš nejžádanější zápas této sezony Ligy mistrů. Vstupenky do Edenu zmizely během krátké doby a atmosféra slibuje mimořádný fotbalový večer. Pro sešívané jde o poslední domácí utkání v ligové fázi soutěže.
|
Barcelona je v Praze! Favorit z Katalánska nastoupí bez jedné ze svých hvězd
Tomu odpovídá i situace na černém trhu. Lístky se na něm prodávají na desítky tisíc korun. Pražský klub proto důrazně varoval před překupníky vstupenek. Slavie neoficiální prodejní kanály monitoruje. „Některé VIP vstupenky dokonce přesáhly hranici sto tisíc korun. Všechny tyto vstupenky monitorujeme, byly zneplatněny a jejich držitelé se na stadion nedostanou,“ uvedl v rozhovoru pro deník Metro Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace SK Slavia Praha.
Jak se týmům daří v Lize mistrů
Slavia zatím na první vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů čeká. Na kontě má tři remízy a tři porážky, přesto chce před domácím publikem zabojovat o překvapení.
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt 2:2
|17. září, 18:45 (Nova Sport 3)
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia 3:0
|30. září, 21:00 (Nova Sport 3)
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia 0:0
|22. října, 21:00 (Nova Sport 3)
|4. kolo
|Slavia – Arsenal 0:3
|4. listopadu, 18:45 (Nova Sport 3)
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao 0:0
|25. listopadu, 21:00 (Nova Sport 3)
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia 3:0
|9. prosince, 21:00 (Nova Sport 3)
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|21. ledna, 21:00 (Nova Sport 3)
|8. kolo
|Pafos – Slavia
|středa 28. ledna, 21:00
Barcelona má bilanci tří výher, jedné remízy a dvou porážek. V tabulce je momentálně patnáctá a do Edenu přijíždí s jasným cílem. Přímo do osmifinále projde jen osm nejlepších týmů.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|Newcastle – Barcelona
|1:2
|18. září. 2025
|2. kolo
|Barcelona – Paříž Saint-Germain
|1:2
|1. října. 2025
|3. kolo
|Barcelona – Olympiakos Pireus
|6:1
|21. října 2025
|4. kolo
|Club Bruggy – Barcelona
|3:3
|5. listopadu 2025
|5. kolo
|Chelsea – Barcelona
|3:0
|25. listopadu 2025
|6. kolo
|Barcelona – Frankfurt
|2:1
|9. prosince 2025
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|–
|21. ledna 2026
|8. kolo
|Barcelona – Kodaň
|–
|28. ledna 2026
Forma před zápasem
Slavia má za sebou zimní přípravu, ve které odehrála tři utkání. Prohrála s Basilejí 3:4, remizovala 1:1 s Karlsruhe a v generálce porazila norský Brann Bergen 2:1.
Barcelona je lídrem španělské ligy, přesto v posledním soutěžním zápase zaváhala. V neděli překvapivě podlehla Realu Sociedad 1:2.
Jak to vidí bookmakeři
Podle sázkové kanceláře Tipsport je Slavia výrazným outsiderem. Jakýkoliv bodový zisk domácích by byl považován za velké překvapení.
|Slavia – Barcelona
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|8,19
|6,03
|1,32