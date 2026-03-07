Kdy a kde sledovat 316. derby pražských S:
Derby Slavia vs. Sparta se hraje v neděli 8. 3. od 18:30 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz.
V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?
- V jarní části ligy si oba týmy vedou výborně. V pěti zápasech mají shodně čtyři vítězství a jednu remízu.
- V týdnu oba soupeři překvapivě vypadli v semifinále domácího poháru. Slavia po remíze 2:2 podlehla v Jablonci na penalty, Sparta hrála v Boleslavi bez branek a také nezvládla penaltový rozstřel.
|
Po pohárovém šoku přichází válka o Prahu. Derby slibuje rozhodující boj o titul
Absence před derby
Oba týmy trápí i početná marodka, trenéři ale připustili, že do derby už možná, někteří hráči naskočí.
- Absence Slavie: Bužek, Douděra, Javorček (všichni zranění), Moses, Provod, Staněk (všichni nejistý start)
- Absence Sparty: Cobbaut, Eneme, Kofod, Penxa, Sörensen, Uchenna (všichni zranění), Vindahl, Vojta (oba nejistý start)
Falešné a předražené vstupenky na derby
Domácí Slavia před derby varuje fanoušky, že registruje velmi vysokou aktivitu podvodníků a překupníků vstupenek. „Dejte si pozor, kde a od koho kupujete lístek na zápas a jakou částku za něj dáváte. Neriskujte prosím, že přijdete o peníze a na stadion se vůbec nedostanete,“ nabádá Slavia na svém webu.
„Vysokou aktivitu podvodníků a překupníků registrujeme již od začátku sezony, kdy jsou na sekundárních tržištích (nejčastěji Facebook, bazos.cz nebo Viagogo) nabízeny zcela falešné nebo nesmyslně předražené vstupenky i na běžná ligová utkání. Derby v tomto směru není výjimkou,“ dodává klub. Více na webu slavia.cz.
Slavia - Sparta
Výkop: neděle 8. března, 18:30 (25. kolo Chance ligy)
Tabulka Chance Ligy po 24. kole
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|24
|17
|7
|0
|52:18
|58
|2.
|AC Sparta Praha
|24
|15
|6
|3
|48:25
|51
|3.
|FK Jablonec
|24
|13
|6
|5
|31:23
|45
|4.
|FC Viktoria Plzeň
|24
|12
|6
|6
|42:31
|42
|5.
|FC Slovan Liberec
|24
|10
|7
|7
|37:24
|37
|6.
|SK Sigma Olomouc
|24
|10
|6
|8
|24:22
|36
|7.
|FC Hradec Králové
|24
|9
|7
|8
|34:29
|34
|8.
|MFK Karviná
|24
|10
|2
|12
|35:40
|32
|9.
|FC Zlín
|24
|8
|7
|9
|29:29
|31
|10.
|FK Teplice
|24
|6
|8
|10
|24:30
|26
|11.
|Bohemians Praha 1905
|24
|7
|5
|12
|20:30
|26
|12.
|FK Pardubice
|24
|6
|8
|10
|29:41
|26
|13.
|FK Mladá Boleslav
|24
|5
|8
|11
|32:47
|23
|14.
|1. FC Slovácko
|24
|5
|7
|12
|18:29
|22
|15.
|FC Baník Ostrava
|24
|4
|7
|13
|18:33
|19
|16.
|FK Dukla Praha
|24
|2
|9
|13
|14:36
|15