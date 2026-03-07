Slavia – Sparta živě: Kde sledovat derby a proč si dát pozor na falešné vstupenky

Aleš Dostál
Marek Hýř
Aleš Dostál, Marek Hýř
Sport   7:46
V týdnu oba týmy vypadly z domácího poháru, v neděli je čeká boj o ligový titul. Pokud Slavia doma zvítězí, povede po 25. kole tabulku o deset bodů před Spartou. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby sledovat?

Sparťanský stoper Filip Panák hlavičkuje v souboji s Tomášem Chorým ze Slavie. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kdy a kde sledovat 316. derby pražských S:

Derby Slavia vs. Sparta se hraje v neděli 8. 3. od 18:30 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz.

V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?

  • V jarní části ligy si oba týmy vedou výborně. V pěti zápasech mají shodně čtyři vítězství a jednu remízu.
  • V týdnu oba soupeři překvapivě vypadli v semifinále domácího poháru. Slavia po remíze 2:2 podlehla v Jablonci na penalty, Sparta hrála v Boleslavi bez branek a také nezvládla penaltový rozstřel.

Po pohárovém šoku přichází válka o Prahu. Derby slibuje rozhodující boj o titul

Absence před derby

Oba týmy trápí i početná marodka, trenéři ale připustili, že do derby už možná, někteří hráči naskočí.

  • Absence Slavie: Bužek, Douděra, Javorček (všichni zranění), Moses, Provod, Staněk (všichni nejistý start)
  • Absence Sparty: Cobbaut, Eneme, Kofod, Penxa, Sörensen, Uchenna (všichni zranění), Vindahl, Vojta (oba nejistý start)

Falešné a předražené vstupenky na derby

Domácí Slavia před derby varuje fanoušky, že registruje velmi vysokou aktivitu podvodníků a překupníků vstupenek. „Dejte si pozor, kde a od koho kupujete lístek na zápas a jakou částku za něj dáváte. Neriskujte prosím, že přijdete o peníze a na stadion se vůbec nedostanete,“ nabádá Slavia na svém webu.

„Vysokou aktivitu podvodníků a překupníků registrujeme již od začátku sezony, kdy jsou na sekundárních tržištích (nejčastěji Facebook, bazos.cz nebo Viagogo) nabízeny zcela falešné nebo nesmyslně předražené vstupenky i na běžná ligová utkání. Derby v tomto směru není výjimkou,“ dodává klub. Více na webu slavia.cz.

Slavia - Sparta

Výkop: neděle 8. března, 18:30 (25. kolo Chance ligy)
Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Radina (video).
Bilance v samostatné České lize: Slavia – Sparta: 17-26-28 77:93
Poslední zápas: 1:1.
Předpokládané sestavy:
Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek - Provod, Kušej - Chorý.
Sparta: Surovčík - Vydra, Ševínský, Zelený - Kadeřábek, Kairinen, Irving, Ryneš - Mercado, Haraslín - Vojta..
Disciplinární ohrožení: Bořil, Holeš, Chorý, Kušej, Moses, Oscar (všichni 3 ŽK) - Uchenna (7 ŽK), Haraslín, Irving, Kairinen, Rrahmani, Ševínský (všichni 3 ŽK).
Nejlepší střelci: Chorý (14) - Haraslín (10).

Tabulka Chance Ligy po 24. kole

MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha24177052:1858
2.AC Sparta Praha24156348:2551
3.FK Jablonec24136531:2345
4.FC Viktoria Plzeň24126642:3142
5.FC Slovan Liberec24107737:2437
6.SK Sigma Olomouc24106824:2236
7.FC Hradec Králové2497834:2934
8.MFK Karviná241021235:4032
9.FC Zlín2487929:2931
10.FK Teplice24681024:3026
11.Bohemians Praha 190524751220:3026
12.FK Pardubice24681029:4126
13.FK Mladá Boleslav24581132:4723
14.1. FC Slovácko24571218:2922
15.FC Baník Ostrava24471318:3319
16.FK Dukla Praha24291314:3615

