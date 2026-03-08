Kdy a kde sledovat 316. derby pražských S:
Derby Slavia vs. Sparta se hraje v neděli 8. 3. od 18:30 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz.
V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?
- V jarní části ligy si oba týmy vedou výborně. V pěti zápasech mají shodně čtyři vítězství a jednu remízu.
- V týdnu oba soupeři překvapivě vypadli v semifinále domácího poháru. Slavia po remíze 2:2 podlehla v Jablonci na penalty, Sparta hrála v Boleslavi bez branek a také nezvládla penaltový rozstřel.
Po pohárovém šoku přichází válka o Prahu. Derby slibuje rozhodující boj o titul
Do derby posílá kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk (při rozcvičce se zranil, místo něj nastoupí Markovič) – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang.
Kouč Sparty Brian Priske sestavil následující jedenáctku: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.