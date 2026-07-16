Slavia vstupuje do nové sezony s novými dresy od českého grafického designéra a ilustrátora Pavla Fuksy. Klub představil domácí i venkovní sadu, zatímco třetí dres si nechává jako překvapení. Fanoušci si na něj budou muset počkat až do září.
Domácí dres zůstává věrný tradičnímu sešívanému vzhledu. Doplňují ho zlaté detaily, mistrovský znak výrobce Castore i límec v barvách české trikolory. „U domácího dresu pro mě nebylo cílem vymýšlet, ale spíše něco ochránit. Cítil jsem nutnost respektovat, co domácí dres znamená pro fanoušky a pro hráče. Domácí sada je posvátná,“ líčil Fuksa.
Symbolika zmiňuje temné časy
Venkovní varianta sází na černo-červenou kombinaci. Přechod ze tmy do světla podle Slavie symbolizuje naději a schopnost překonávat těžké chvíle.
GPS souřadnice Edenu jako společný motiv
Obě představené sady spojuje jeden nenápadný detail. Na vnitřní straně límce jsou vytištěné GPS souřadnice středového puntíku stadionu v Edenu.
Klub je popisuje jako symbol domova, místa, kam se fanoušci i hráči vždy vracejí.
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Třetí dres zatím zůstává tajemstvím
Třetí sadu navrhl také Fuksa. Slavia ji ale zatím neukázala a představí ji až během září.
Právě to vyvolává mezi fanoušky spekulace, zda opět ponese výrazný příběh. Loni totiž dresy navrhl výtvarník Pasta Oner a proměnil je v poctu Praze.
Na třetím bílém dresu se objevil jemný vodoznak mapy hlavního města. Pasta Oner tehdy vysvětloval, že chtěl zdůraznit spojení Slavie s metropolí podobně, jako některé světové kluby reprezentují své město.
První soutěžní premiéru si nové dresy odbydou v neděli 26. července při domácím ligovém utkání proti Slovácku. Domácí i venkovní sada už jsou v prodeji ve slávistickém fanshopu i na klubovém e-shopu.