Pohodlná sedadla s většími rozestupy, nové akustické prvky a osvětlení, nové plátno, ozvučení a projektor. To jsou neviditelnější novinky po rekonstrukci holešovického kina Bio Oko.
Oblíbené kino
Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského patří k patří nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším kulturním scénám Prahy 7. „Má za sebou bohatou historii a generační kontinuitu filmových fanoušků, kteří sem chodí nejen za programem, ale i za jedinečnou atmosférou. Díky tomu se Oku daří obstát i v konkurenci velkých multiplexů,“ říká starosta.
Stavební práce byly realizovány od července do listopadu 2025. Náklady rekonstrukce sálu činily 8,5 milionů korun bez DPH. Restaurování původních prvků interiéru a pořízení nových sedadel vyšlo na 3,2 milionu korun bez DPH. Vybavení sálu scénickým osvětlením a ozvučením včetně opony a plátna stálo cca 2,2 milionů korun. Ze Státního fondu kinematografie byla využita dotace 400 tisíc korun na obměnu sedaček.
Patnáct let rozmanitého programu
Bio Oko je ikonické pražské kino s historií sahající až do roku 1940. Nachází se v jedinečné funkcionalistické budově od architektů Jaroslava Stockara-Bernkopfa a Josefa Šolce a už od svého otevření představovalo důležitý kulturní bod Prahy 7. V loňském roce kino oslavilo 15 let pod vedením stávajícího provozovatele. Za tu dobu si komunitní prostor v ulici Františka Křížka získal díky bohatému a rozmanitému programu přízeň nejen místních, ale i mnoha obyvatel z jiných částí Prahy.