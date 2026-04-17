Praha se dočká nové dopravní tepny. V sobotu 18. dubna se Dvorecký most otevře pro pravidelné linky městské hromadné dopravy. Nová spojnice Smíchova a Podolí přinese nové tramvajové linky, přetrasované autobusy i výrazné zrychlení spojení mezi Prahou 4 a 5. Už dnes se koná slavnostní otevření. To je možné sledovat on-line.
Stream nabízí jedinečný pohled na nový most i celé dění kolem slavnostního otevření. Přenos je dostupný na YouTube.
Program slavnostního otevření
Organizátoři připravili na pátek bohatý program:
- 11:00 – zahájení
- 13:00 – vyjede speciální tramvajová linka 28
- 13:30 – otevření mostu pro veřejnost
- 14:00 – cyklojízda novinářů
- 13:00–19:00 – historické autobusy
- 11:00–18:30 – přívoz zdarma
Partnerem přenosu je i farnost
Mimochodem na realizaci přímého přenosu se podílí také Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha, která umožnila umístění kamery na věž kostela.
Dalšími partnery přenosu jsou technologická společnost Axis Communications nebo operátor O2 Czech Republic.
