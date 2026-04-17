Sledujte otevření Dvoreckého mostu živě. Partnerem přenosu je i Římskokatolická farnost

Marek Hýř
  11:01
Praha dnes slavnostně otevírá Dvorecký most a pokud se na místo nedostanete osobně, můžete být u toho alespoň virtuálně. Produkce YouTube pořadu SlowTV spustila speciální 24/7 živý přenos z kamery umístěné na věži Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.
Konstrukce Dvoreckého mostu je odlitá z unikátního bílého betonu (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kubistický Dvorecký most je odlit z unikátního bílého betonu (13. dubna 2026)
7 fotografií

Praha se dočká nové dopravní tepny. V sobotu 18. dubna se Dvorecký most otevře pro pravidelné linky městské hromadné dopravy. Nová spojnice Smíchova a Podolí přinese nové tramvajové linky, přetrasované autobusy i výrazné zrychlení spojení mezi Prahou 4 a 5. Už dnes se koná slavnostní otevření. To je možné sledovat on-line.

Stream nabízí jedinečný pohled na nový most i celé dění kolem slavnostního otevření. Přenos je dostupný na YouTube.

Program slavnostního otevření

Organizátoři připravili na pátek bohatý program:

  • 11:00 – zahájení
  • 13:00 – vyjede speciální tramvajová linka 28
  • 13:30 – otevření mostu pro veřejnost
  • 14:00 – cyklojízda novinářů
  • 13:00–19:00 – historické autobusy
  • 11:00–18:30 – přívoz zdarma

Partnerem přenosu je i farnost

Mimochodem na realizaci přímého přenosu se podílí také Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha, která umožnila umístění kamery na věž kostela.

Dalšími partnery přenosu jsou technologická společnost Axis Communications nebo operátor O2 Czech Republic.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě nepočítá.
  • S otevřením mostu se od soboty 18. dubna změní trasa hned několik linek MHD. Dopravní revoluce se týká autobusů i tramvají.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.