Vedení hlavního města začátkem týdne rozhodlo o tom, že uvolní v roce 2025 investiční dotace pro své městské části v celkovém objemu pět set milionů korun. Z toho má být přesně 228,3 milionu do budoucna využito na rozšíření kapacit a rekonstrukce mateřských a základních škol. Deník Metro si proto posvítil na to, jaké základky se v hlavním městě v současné době již opravují.

Dvě stě na Smetanku

Jedním z nejčerstvějších zástupců na našem seznamu jsou projekty městské části Praha 2. Místní radnice před pár dny rozhodla o tom, že za cenu dvě stě milionů korun zrekonstruuje Základní školu (ZŠ) Na Smetance. Hotovo by mohlo být asi za tři roky.

„Děti, které do našich škol nastoupí, musí cítit, že jsou v kulturním prostředí a že je to prostředí, které se jim líbí. Má obrovský vliv na jejich výchovu a jejich budoucí život, a tím to podmiňujeme,“ říká pro deník Metro starosta Prahy 2 Jan Korseska. Oprava takzvané Smetanky je pro druhou městskou část největší nynější investiční akcí ve školství. Celková oprava podle Korsesky zahrnuje například práce v podkroví, kde dělníci postaví nové prostory pro kabinety, udělají novou střechu a vymění okna.

„Budova je památkově chráněná, zvenku tak musí zůstat objekt po vizuální stránce stejný. Stavební práce budou rozděleny do několika etap a hotové by mohly být za dva až tři roky,“ dodává Korseska s tím, že zhruba čtyřicet dva milionů korun dá Praha 2 do oprav Smetanky v letošním roce.

Zatloukání hřebíků

Radnice druhé městské části také rozšíří ZŠ Jana Masaryka. Tam mají ve vedlejší budově, která rovněž patří městské části, vzniknout asi čtyři nové místnosti. Budou z nich pravděpodobně nové kabinety pro učitele. „Ta stará budova neskýtá komfort pro učitele, nemají svoje kabinety, nemají místnost pro setkávání s rodiči a podobně,“ vysvětluje Korseska, podle kterého Praha 2 zároveň plánuje otevřít dílny ve vnitrobloku v Sarajevské ulici. Ty budou sloužit, celkem logicky, výhradně žákům škol Prahy 2.

„Dílny budou sloužit našim školám, kde se ty děti budou učit věci od zatloukání hřebíků po nějaké řezání, tak jak to bývávalo dříve, kdy dílny byly předmět, který se vyučoval ve školách,“ uvádí pro deník Metro starosta.

Zmiňované dílny by měl provozovat Dům dětí a mládeže Prahy 2. Dopoledne budou podle zástupců radnice sloužit žákům základních škol a odpoledne budou k dispozici dětem z Domu dětí a mládeže. Dílny by mohly začít fungovat v prvním pololetí letošního školního rok.

„Stavba prostorů a pořízení vybavení stály zhruba čtyřicet milionů korun. Do budoucna by dílny v Sarajevské ulici fungovaly tak, že by si prostory zájemci mohli pronajmout, pokud by se chtěli vyrobit něco, na co sami nemají nástroje,“ doplňuje Korseska a konstatuje, že Praha 2 v tuto chvíli zřizuje deset základních a devět mateřských škol. Do nich má letos investovat zhruba 65 milionů korun.

V září V Olšinách

Secesní budova základní školy u metra Strašnická je ikonická. Dostavěla se už na začátku dvacátého století a od roku 2014 se stala kulturní památkou. Posledních deset let však zela prázdnotou a chátrala. Současné vedení radnice ovšem do Základní školy V Olšinách vrací život. A to tak vehementně, že se má otevřít již letos v září.

V září otevře rekonstruovaná základní škola V Olšinách.

„ZŠ V Olšinách byla kompletně zrekonstruována a stavebně dokončena v prosinci 2024. Celkové náklady na tuto akci činily bezmála 400 milionů korun bez DPH. Nově zrekonstruovaná škola od září poskytne moderní zázemí pro vzdělávání v atraktivní historické budově,“ uvádí tiskový odbor Prahy 10.

Rekonstrukce přinesla podle starosty desáté městské části Martina Valoviče nejen zlepšení estetického vzhledu budovy, ale také zvýšení funkčních vlastností.

„Přidány byly nové odborné učebny, laboratoře a knihovny, které umožňují rozšířit vzdělávací možnosti. Modernizace zahrnovala i vybavení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou bezbariérové rampy, výtahy a speciální didaktické pomůcky. Rekonstrukce budovy probíhala velmi citlivě s ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově chráněný objekt, s cílem zachovat co největší množství historických prvků budovy,“ říká starosta Valovič s tím, že na nové základní škole bude mimo jiné poradenské centrum a vlastní jídelna.

„Zápisy do prvních tříd ZŠ V Olšinách proběhnou 2. a 3. dubna 2025. Škola V Olšinách bude zaměřená na podporu kreativity, bude to škola podporující pohybové aktivity i osobnostní růst. Ale především bude pevnou součástí její DNA výuka cizích jazyků,“ dodává radní pro školství Prahy 10 Ondřej Počarovský.

ZŠ Hostýnská a ZŠ Švehlova

Městská část Praha 10 bude letos investovat i do dalších základních škol na svém území. Konkrétně do jejich rozšiřování, aby se sem vešlo více žáků, do snížení energetické náročnosti budov a dalších rekonstrukčních prací. Jde především o Základní školu Hostýnská, která nafasuje stovky nových míst i moderní učebny, a o ZŠ Švehlova, kde v období mezi léty 2025 a 2028 nafasují mimo jiné senzory kvality vzduchu pro zajištění zdravého prostředí pro žáky.

„Pro ZŠ U Roháčových kasáren bude zpracována projektová dokumentace, která bude zahrnovat návrh na zvýšení kapacity o 240 žáků. Realizace proběhne mezi lety 2026 a 2028. Součástí projektu bude modernizace kuchyně, sportovišť a hygienického zázemí. Projekt bude zohledňovat moderní trendy, tedy včetně budování adaptivních prostor, které mohou být snadno přizpůsobeny pro různé vzdělávací aktivity. Modernizace zahrne také zvětšení tělocvičny a přidání relaxačních zón pro žáky,“ uvádějí pro deník Metro zástupci desáté městské části.

Škola Nad Vodovodem se podle nich od prosince 2024 pyšní novými opatřeními pro snižování energetické náročnosti. Základní škola Karla Čapka se zase dočká výměny oken a rekonstrukce fasády.

Poruchy na Zlíchově

Rekonstrukce a přístavba základní školy se chystá i v páté městské části. Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování v ulici Na Zlíchově by mohla být hotová asi za dva roky. Nová budova má nabídnout osm tříd a rozšířit kapacitu na zhruba 150 dětí, stávající škola pojme asi padesát žáků. Vznikne také nové hřiště nebo zázemí pro učitele. Hlavní město, které má školu na starost coby zřizovatel, výstavba vyjde na zhruba 158,5 milionu korun bez DPH.

Práce na dalších školách

Praha plánuje rozšířit i další speciální školy, a to například Jedličkův ústav nebo mateřskou a střední speciální školu v Praze 4. Podle statistického informačního systému ministerstva školství bylo v metropoli v minulém školním roce 292 základních škol, z toho 38 speciálních tříd. Do základních škol v Praze chodilo 120 929 dětí, z toho do speciálních tříd 3 539 dětí.