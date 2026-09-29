Smíchov se na začátku října dočká dalšího zásahu do dopravy. Kvůli instalaci železničního mostu bude od soboty 3. října přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádraží. Omezení potrvá až do neděle 18. října, kdy by se měl provoz obnovit krátce před půlnocí.
|
Jak ochladit Prahu? Nová mapa ukazuje vliv zeleně, budov i proudění vzduchu
Výluka zasáhne linky 5, 12, 15, 20, 21 a 94. Některé z nich pojedou po změněných trasách, jiné budou ukončeny v náhradních zastávkách. Dopravní podnik zároveň zavede dvě mimořádné tramvajové linky, které mají pomoci s obsluhou oblasti.
Změní se trasy tramvají, některé zamíří jinam
Linky 12 a 15 budou odkloněny do zastávky Na Knížecí, kde budou končit v ulici Za Ženskými domovy. Dvacítka pojede z Anděla přes Křížovou až na Radlickou. Linka 21 naopak zamíří ze své běžné trasy na Sídliště Barrandov.
|
Volby v Praze 2026: Kdo chce po volbách řídit hlavní město? Přehled kandidátů a lídrů
Změny se dotknou také linek 5 a 94, které budou mezi centrem a Slivencem vedeny přes Výtoň, Podolskou vodárnu a Lihovar. Cestující tak budou mít možnost využít spojení přes nově otevřený Dvorecký most.
Na pomoc vyjedou mimořádné tramvajové linky
- Dopravní podnik připravuje také dvě zvláštní denní linky. Tramvaj číslo 32 propojí Smíchovské nádraží se Slivencem přes Lihovar, Hlubočepy a Sídliště Barrandov.
- Linka 40 pojede ze Smíchovského nádraží přes Lihovar, Dvorce a Nádraží Braník do Modřan, respektive k zastávce Levského. Cestujícím tak nabídne spojení mezi Smíchovem a jižní částí Prahy bez nutnosti cestovat přes centrum.
|
Říjen 2026 v Praze bez vstupného: Kam za uměním, filmy, hudbou a řemesly
Náhradní autobusy pojedou i v noci
- V denním provozu bude tramvaje nahrazovat autobusová linka X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží. Zastaví mimo jiné v zastávkách Pivovarská a Plzeňka. Její zastávky budou rozmístěny v okolních ulicích, proto je dobré si před cestou ověřit jejich polohu.
- V noci bude zavedena autobusová linka X90, která pojede z Palackého náměstí, respektive Karlova náměstí, přes Anděl, Smíchovské nádraží a Lihovar až na Zlíchov.
- Změny se dotknou také nočních autobusových linek 901 a 907. Zastávka Na Knížecí ve směru na Smíchovské nádraží bude zrušena a místo ní vznikne zastávka Pivovarská v ulici Svornosti.
Co potřebujete vědět
|Termín
|3.–18. října 2026
|Čas
|Od soboty 0:00 do neděle 23:59
|Uzavřený úsek
|Na Knížecí – Smíchovské nádraží
|Důvod
|Instalace železničního mostu
|Dotčené linky
|5, 12, 15, 20, 21, 94
|Náhradní autobusy
|X12 ve dne, X90 v noci
|Mimořádné tramvaje
|32 a 40