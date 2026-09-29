Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

David Halatka
David Halatka
  11:28
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Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Levels Praha

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Levels Praha | foto: Metro.cz

Schéma provozu
Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.
Nádražní ulice na pražském Smíchově (1. června 2022)
Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.
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Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu, cestující čekají náhradní autobusy i nové mimořádné linky.

Smíchov se na začátku října dočká dalšího zásahu do dopravy. Kvůli instalaci železničního mostu bude od soboty 3. října přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Na Knížecí a Smíchovské nádraží. Omezení potrvá až do neděle 18. října, kdy by se měl provoz obnovit krátce před půlnocí.

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Výluka zasáhne linky 5, 12, 15, 20, 21 a 94. Některé z nich pojedou po změněných trasách, jiné budou ukončeny v náhradních zastávkách. Dopravní podnik zároveň zavede dvě mimořádné tramvajové linky, které mají pomoci s obsluhou oblasti.

Změní se trasy tramvají, některé zamíří jinam

Linky 12 a 15 budou odkloněny do zastávky Na Knížecí, kde budou končit v ulici Za Ženskými domovy. Dvacítka pojede z Anděla přes Křížovou až na Radlickou. Linka 21 naopak zamíří ze své běžné trasy na Sídliště Barrandov.

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Změny se dotknou také linek 5 a 94, které budou mezi centrem a Slivencem vedeny přes Výtoň, Podolskou vodárnu a Lihovar. Cestující tak budou mít možnost využít spojení přes nově otevřený Dvorecký most.

Schéma provozu

Na pomoc vyjedou mimořádné tramvajové linky

  • Dopravní podnik připravuje také dvě zvláštní denní linky. Tramvaj číslo 32 propojí Smíchovské nádraží se Slivencem přes Lihovar, Hlubočepy a Sídliště Barrandov.
  • Linka 40 pojede ze Smíchovského nádraží přes Lihovar, Dvorce a Nádraží Braník do Modřan, respektive k zastávce Levského. Cestujícím tak nabídne spojení mezi Smíchovem a jižní částí Prahy bez nutnosti cestovat přes centrum.

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Náhradní autobusy pojedou i v noci

  • V denním provozu bude tramvaje nahrazovat autobusová linka X12 v trase Anděl – Na Knížecí – Smíchovské nádraží. Zastaví mimo jiné v zastávkách Pivovarská a Plzeňka. Její zastávky budou rozmístěny v okolních ulicích, proto je dobré si před cestou ověřit jejich polohu.
  • V noci bude zavedena autobusová linka X90, která pojede z Palackého náměstí, respektive Karlova náměstí, přes Anděl, Smíchovské nádraží a Lihovar až na Zlíchov.
  • Změny se dotknou také nočních autobusových linek 901 a 907. Zastávka Na Knížecí ve směru na Smíchovské nádraží bude zrušena a místo ní vznikne zastávka Pivovarská v ulici Svornosti.

Co potřebujete vědět

Termín3.–18. října 2026
ČasOd soboty 0:00 do neděle 23:59
Uzavřený úsekNa Knížecí – Smíchovské nádraží
DůvodInstalace železničního mostu
Dotčené linky5, 12, 15, 20, 21, 94
Náhradní autobusyX12 ve dne, X90 v noci
Mimořádné tramvaje32 a 40
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