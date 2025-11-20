„Už několik let funguje u Anděla zbytečná hradba proti chodcům. Jsme proti ní! Zvlášť, když parkoviště, které je 20 metrů odsud a chodcům nepřekáží, bývá prázdné,“ píše se na facebookové skupině Smíchovská parta.
Místní upozorňují na roh ulic Štefánikova a Lidická, který je několik let plný sdílených elektrokoloběžek a kol. Od 1. ledna 2026 bude platit zákaz těchto strojů na celém území Prahy, a s ním by se měl vyřešit i smíchovský problém.
Pětka zvažuje zákaz parkování v Lidické ulici
Radnice Prahy 5 plánuje parkovací místo pro stroje alternativní dopravy na rohu Štefánikovy a Lidické zprůchodnit. „Uvolněním varovného a signálního pásu pro osoby zrakově postižené,“ říká radní pro dopravu Prahy 5 Zdeněk Doležal s tím, že pětka ještě zvažuje zákaz stání vozidel na chodníku v Lidické ulice vpravo ve směru k Palackého mostu.
Parkovací místo od 1. ledna 2026 pro kola u Anděla v Nádražní ulici, které bývá prázdné, zůstane. „Konečně dostane využití,“ diskutují lidé na facebookové skupině Smíchovská parta.
Pěší zóna u Anděla plná parkujících aut
Zároveň ovšem připomínají na další letitý nešvar. „Ještě větší hradbou pro chodce jsou nelegálně parkující auta v pěší zóně,“ píše ex-starostka a zastupitelka Radka Šimková. „Ta auta nemají parkovat na pěší zóně,“ přidává se další z obyvatelů Smíchova Petr Hnyk.
Místní si na Anděl stěžují dlouhodobě. Podle nich koncepce tohoto prostranství je špatně. „Pěší zóna, kterou projíždějí tramvaje, auta, která se cpou do zákazu vjezdu, změť koloběžek je jen třešničkou,“ tvrdí v diskuzi Lucie Váňová.