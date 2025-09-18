Ještě než se dálnice D10 ve směru od Prahy doplazí mezi tovární haly mladoboleslavské Škodovky, míjí areál zdejšího letiště. Kousek od něj našla dočasný domov část nýtované lávky, která předtím skoro sto let spojovala Smíchov s Radlicemi.
Památka musela ustoupit výstavbě nové čtvrti Smíchov City. V parku vedle smíchovského nádraží, do kterého se z ní scházelo po schodišti, ji nyní připomíná už jenom zapomenutá značka varující chodce před přílišným zatěžováním roky neudržované konstrukce. Z druhého konce lávky pak zbývá pár metrů ikonického, nazeleno natřeného zábradlí naproti tramvajové zastávce Křížová. Samotná ocelová konstrukce se před dvěma lety z Prahy stěhovala na dvě různá místa – čtyři kusy o celkové délce přes 110 metrů si ukrojila Mladá Boleslav a menšího, zhruba třicetimetrového dílu se ujal Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově.
Součást nové cyklostezky
Mladá Boleslav chce lávku umístit na kamenné pilíře, které zbyly na obou březích Jizery po železniční vlečce do někdejšího lihovaru. A vést po ní přes řeku cyklostezku. I na nové adrese by lávka měla nést název Smíchovská.
Původně se mluvilo o zprovoznění už v roce 2024, ale celá akce se zpozdila. Podle mluvčí mladoboleslavské radnice Šárky Charouzkové nastal problém kolem nejasného vlastnictví pilířů. „Lávku určitě nebudeme stavět letos ani příští rok, ale Pražany mohu ubezpečit, že se jim o ni dobře staráme,“ říká mluvčí. Každý si to může přijet zkontrolovat k mladoboleslavskému letišti, čtyři mnohatunové „odřezky“ čekají na druhou šanci v oplocené ohradě za skladovými halami v Pražské ulici.
Nový vstup do muzea
Chomutovský depozitář byl původně běžným depem Českých drah, nyní je tu zaparkována sbírka více než 230 historických vozidel – lokomotiv, salonních, osobních i nákladních vozů, drezín i vozů služebních a poštovních.
V letní sezoně se areál otevírá veřejnosti, fragment pražské lávky ale není součástí expozice. Vedení Národního technického muzea s ním má jiné plány – z lávky má být opět lávka. „Počítáme s tím, že jí dáme další život. Dokončili jsme projektovou dokumentaci pro stavební povolení k vybudování nového vstupu do depozitáře a hlavním prvkem projektu je právě využití historické ocelové příhradové lávky, která bývala v minulosti součástí pěšího přemostění kolejiště na pražském Smíchově,“ popisuje Jana Dobisíková z oddělení PR a práce s veřejností Národního technického muzea.
Přímé propojení z parkoviště Vyřešit se tím má dosud problematický přístup do areálu. Ten nyní musí návštěvníci složitě obcházet, než se dostanou dovnitř. „Nový vstup zajistí přímé pěší propojení z parkoviště obchodního centra do části depozitáře, kde vznikne moderní návštěvnické centrum. Muzeum připravuje žádost o dotaci financovanou z prostředků Evropské unie, která by měla zajistit realizaci projektu,“ dodává Dobisíková.
Comeback lávky
Pokud se chomutovský i mladoboleslavský projekt podaří dotáhnout, bude to dvojitý happy end. Bývalá železniční vlečka a bývalé depo. Lávka se vrátí tam, kam historicky patří – k vlakům a ke kolejím.