Samotná nýtovaná ocelová lávka se ale neztratila. Rozdělila se na dvě části – delší, přes 110 metrů, zamířila do Mladé Boleslavi, a menší, asi třicetimetrový díl, převzal Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově.
Mladá Boleslav: lávka přes Jizeru pro cyklisty
Čtyři masivní segmenty lávky leží nyní v areálu u mladoboleslavského letiště. Město je plánuje využít na vybudování cyklostezky přes řeku Jizeru. Historická lávka by měla být znovu postavena na kamenných pilířích, které zbyly po bývalé železniční vlečce do lihovaru.
„Lávku určitě nebudeme stavět letos ani příští rok, ale Pražany mohu ubezpečit, že se jim o ni dobře staráme,“ uvedla mluvčí mladoboleslavské radnice Šárka Charouzková.
Chomutov: lávka jako hlavní vstup do muzea
Menší část lávky našla domov v Chomutově. Zdejší depozitář Národního technického muzea spravuje sbírku více než 230 historických vozidel – lokomotiv, vozů i drezín. Areál se otevírá veřejnosti hlavně v létě, ale přístup k němu je dnes komplikovaný.
Právě to má změnit plánované využití smíchovské lávky. Stane se hlavním vstupem do areálu a součástí nového návštěvnického centra.
„Počítáme s tím, že jí dáme další život. Nový vstup zajistí přímé pěší propojení a stane se dominantou areálu,“ potvrdila Jana Dobisíková z Národního technického muzea.
Dvojitý návrat na koleje
Pokud oba projekty vyjdou, Smíchovská lávka dostane skutečně „druhou šanci“. Jeden její kus bude sloužit cyklistům a pěším přes řeku Jizeru, druhý návštěvníkům muzea v Chomutově. V obou případech se přitom vrátí tam, kam vždycky patřila – k vlakům, kolejím a dopravě.